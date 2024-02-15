اتحاد نيجيريا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.thenff.com
العنوان
Plot 2033,
Olusegun,
Obasanjo Way,
Zone 7,
P.O. Box 5101,
Garki,
ABUJA
Nigeria
طرق التواصل
الهاتف: +234-806/0770 484
البريد الإلكتروني:info@thenff.com
فاكس: +234-9/53 273 27
التنظيم
President
Ibrahim GUSAU
Vice President
Felix AGWU
Seyi AKINWUNMI
General Secretary
Sanusi MOHAMMED
Treasurer
David ATABO
Media And Communication Manager
Ademola OLAJIRE
Technical Director
Austin EGUAVOEN
National Coach Women
Randy WALDRUM
Referee Coordinator
Mohammed ADEBAYO
Futsal Coordinator
Sunday OKAYI
تصنيف نيجيريا
تصنيف منتخب نيجيريا للرجال
تصنيف منتخب نيجيريا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
26
السويد
السويد
1531.13
27
المجر
المجر
1525.13
28
نيجيريا
نيجيريا
1522.26
29
ويلز
ويلز
1521.88
30
بولندا
بولندا
1520.24
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
34
أوكرانيا
أوكرانيا
1636.87
35
صربيا
صربيا
1625.48
36
نيجيريا
نيجيريا
1615.94
37
فييتنام
فييتنام
1611.30
38
تشيلي
تشيلي
1574.23
١٥ مارس ٢٠٢٤
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جياني إنفانتينو: كأس الأمم الأفريقية 2023 جمعت القارة بأسرها للاحتفاء بكرة القدم
١٢ فبراير ٢٠٢٤
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
إحصائيات مذهلة دليل على تطور بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™
٤ أغسطس ٢٠٢٣