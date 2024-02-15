اتحاد نيجيريا لكرة القدم

اتحاد نيجيريا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.thenff.com

العنوان

Plot 2033,

Olusegun,

Obasanjo Way,

Zone 7,

P.O. Box 5101,

Garki,

ABUJA

Nigeria

طرق التواصل

الهاتف: +234-806/0770 484

البريد الإلكتروني:info@thenff.com

فاكس: +234-9/53 273 27

التنظيم

President

Ibrahim GUSAU

Vice President

Felix AGWU

Seyi AKINWUNMI

General Secretary

Sanusi MOHAMMED

Treasurer

David ATABO

Media And Communication Manager

Ademola OLAJIRE

Technical Director

Austin EGUAVOEN

National Coach Women

Randy WALDRUM

Referee Coordinator

Mohammed ADEBAYO

Futsal Coordinator

Sunday OKAYI

تصنيف نيجيريا

تصنيف منتخب نيجيريا للرجال
تصنيف منتخب نيجيريا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
26
السويد
السويد
السويد
1531.13
27
المجر
المجر
المجر
1525.13
28
نيجيريا
نيجيريا
نيجيريا
1522.26
29
ويلز
ويلز
ويلز
1521.88
30
بولندا
بولندا
بولندا
1520.24

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
34
أوكرانيا
أوكرانيا
أوكرانيا
1636.87
35
صربيا
صربيا
صربيا
1625.48
36
نيجيريا
نيجيريا
نيجيريا
1615.94
37
فييتنام
فييتنام
فييتنام
1611.30
38
تشيلي
تشيلي
تشيلي
1574.23

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد نيجيريا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد نيجيريا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ABIDJAN, IVORY COAST - FEBRUARY 11: FIFA President Gianni Infantino during the AFCON 2023 final between Ivory Coast and Nigeria at Alassane Ouattara Olympic Stadium on February 11, 2024 in Abidjan, Ivory Coast. (Photo by Djigla Raymond/FIFA)
تصنيف الرجال
تغييرات مهمة في أفريقيا وآسيا
١٥ فبراير ٢٠٢٤
President of the Confederation of African Football (CAF) Patrice Motsepe (L), President of Ivory Coast Alassane Ouattara (C) and President of FIFA Gianni Infantino (R) hold the Africa Cup of Nations trophy after Ivory Coast won the Africa Cup of Nations (CAN) 2024 final football match between Ivory Coast and Nigeria at Alassane Ouattara Olympic Stadium in Ebimpe, Abidjan on February 11, 2024. (Photo by Sia KAMBOU / AFP) (Photo by SIA KAMBOU/AFP via Getty Images)
الرئيس
جياني إنفانتينو: كأس الأمم الأفريقية 2023 جمعت القارة بأسرها للاحتفاء بكرة القدم
١٢ فبراير ٢٠٢٤
BRISBANE, AUSTRALIA - JULY 22: A general view at the half time during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group D match between England and Haiti at Brisbane Stadium on July 22, 2023 in Brisbane / Meaanjin, Australia. (Photo by Chris Hyde - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
إحصائيات مذهلة دليل على تطور بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™
٤ أغسطس ٢٠٢٣
BRISBANE, AUSTRALIA - JULY 27: Asisat Oshoala of Nigeria celebrates victory after the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group B match between Australia and Nigeria at Brisbane Stadium on July 27, 2023 in Brisbane / Meaanjin, Australia. (Photo by Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images)
Football Unites the World
أوشوالا: ”كرة القدم جعلتني أرى العالم بشكل مختلف“
٣١ يوليو ٢٠٢٣
Aisha Falode, Nigeria Football Federation Executive Committee Member
المنظمة
عائشة فالودي تهدف إلى مواصلة الرقي بكرة القدم النسائية في نيجيريا
١٧ يوليو ٢٠٢٣
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