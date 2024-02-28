اتحاد كوستاريكا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fedefutbol.com
العنوان
600 mts sur del Cruce de la Panasonic,,
San Rafael de Alajuela. Radial a Santa Ana.,
670-1000 SAN JOSE ALAJUELA
Costa Rica
طرق التواصل
الهاتف: +506/2508 2900
البريد الإلكتروني:ejecutivo@fcrf.cr
فاكس: +506/2589 1457
التنظيم
President
Osael MAROTO
Vice President
Sergio HIDALGO
General Secretary
Rafael VARGAS
Treasurer
Eladio CARRANZA
Media And Communication Manager
Adriana DURAN
Technical Director
Julio MURILLO
National Coach Men
Gustavo ALFARO
National Coach Women
Jose RUBIDO
Chairperson of the Referees Committee
Randall POVEDA
Head/Director of the Referees Department
Horacio ELIZONDO
Referee Coordinator
Jeffrey SOLIS
Futsal Coordinator
Eduardo PACHECO
تصنيف كوستاريكا
تصنيف منتخب كوستاريكا للرجال
تصنيف منتخب كوستاريكا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
52
فنزويلا
فنزويلا
1447.20
53
السعودية
السعودية
1441.40
54
كوستاريكا
كوستاريكا
1437.57
55
سلوفنيا
سلوفنيا
1431.40
56
باراغواي
باراغواي
1430.73
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
42
جامايكا
جامايكا
1542.94
43
المجر
المجر
1541.48
44
كوستاريكا
كوستاريكا
1532.85
45
رومانيا
رومانيا
1524.64
46
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1524.06
١٥ مارس ٢٠٢٤
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