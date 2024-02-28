اتحاد كوستاريكا لكرة القدم

اتحاد كوستاريكا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fedefutbol.com

العنوان

600 mts sur del Cruce de la Panasonic,,

San Rafael de Alajuela. Radial a Santa Ana.,

670-1000 SAN JOSE ALAJUELA

Costa Rica

طرق التواصل

الهاتف: +506/2508 2900

البريد الإلكتروني:ejecutivo@fcrf.cr

فاكس: +506/2589 1457

التنظيم

President

Osael MAROTO

Vice President

Sergio HIDALGO

General Secretary

Rafael VARGAS

Treasurer

Eladio CARRANZA

Media And Communication Manager

Adriana DURAN

Technical Director

Julio MURILLO

National Coach Men

Gustavo ALFARO

National Coach Women

Jose RUBIDO

Chairperson of the Referees Committee

Randall POVEDA

Head/Director of the Referees Department

Horacio ELIZONDO

Referee Coordinator

Jeffrey SOLIS

Futsal Coordinator

Eduardo PACHECO

تصنيف كوستاريكا

تصنيف منتخب كوستاريكا للرجال
تصنيف منتخب كوستاريكا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
52
فنزويلا
فنزويلا
فنزويلا
1447.20
53
السعودية
السعودية
السعودية
1441.40
54
كوستاريكا
كوستاريكا
كوستاريكا
1437.57
55
سلوفنيا
سلوفنيا
سلوفنيا
1431.40
56
باراغواي
باراغواي
باراغواي
1430.73

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
42
جامايكا
جامايكا
جامايكا
1542.94
43
المجر
المجر
المجر
1541.48
44
كوستاريكا
كوستاريكا
كوستاريكا
1532.85
45
رومانيا
رومانيا
رومانيا
1524.64
46
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1524.06

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد كوستاريكا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كوستاريكا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA يحتدم في مختلف أنحاء العالم
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
SAMARA, RUSSIA - JUNE 17: FIFA legend Paulo Wanchope of Costa Rica poses during the 2018 FIFA World Cup Russia group E match between Costa Rica and Serbia at Samara Arena on June 17, 2018 in Samara, Russia. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)
التأثير الاجتماعي
أسطورة FIFA وانشوب واتسون يُشجّع اللاعبين على التحدث علناً عن الصحة العقلية
١٤ فبراير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: A detailed view of FIFA World Cup 26 Winner's Trophy prior to the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العالم 2026 FIFA™
أسطورتا FIFA وانشوب واتسون وجاردنر يتوقّعان أن تغيّر كأس العالم FIFA™ اللعبة في Concacaf
٣١ يناير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤
أخبار متعلّقة
ZURICH, SWITZERLAND - SEPTEMBER 14: A group photo during the FIFA/CIES Interantional University Network Prize - FIFA Visit at HoF, Home of FIFA on September 14, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
التأثير الاجتماعي
الفائزون بجائزة شبكة الجامعات الدولية FIFA/CIES يزورون مقر FIFA
FIFA Forward funded changing rooms at Aserri FC in Costa Rica
المنظمة
كوستاريكا.. نادي أسيري ينهض بكرة القدم للشباب بدعم من FIFA Forward
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's Trophy during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
القانوني
440 نادياً يتقاسمون 209 مليون دولار من أرباح قطر ٢٠٢٢™
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 20: A general view is seen of the New Zealand dressing room ahead of the International Friendly Match between New Zealand and Argentina which is part of the 2023 FIFA 2023 FIFA Women's World Cup Play Off Tournament at Waikato Stadium on February 20, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
Football Unites the World – FIFA Women’s World Cup 2023™
التأثير الاجتماعي
كرة القدم تُسلّط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND - JUNE 16: Rodolfo Villalobos President of Costa Rica Football and FIFA Secretary General Fatma Samoura visits the team base camp for Costa Rica at Nga Puna Wai Sports Hub on June 16, 2023 in Christchurch, New Zealand. (Photo by Fiona Goodall - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
تركيز على تطوير كرة القدم للسيدات في كوستاريكا خلال زيارة رئيس اتحادها لنيوزيلندا