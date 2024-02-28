الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fff.fr

العنوان

87,

Boulevard de Grenelle,

75738 PARIS CEDEX 15

France

طرق التواصل

الهاتف: +33/144 3173 00

البريد الإلكتروني:secretariatgeneral@fff.fr

فاكس: +33/144 3173 73

التنظيم

President

Philippe DIALLO

General Secretary

Jean-Francois VILOTTE

Treasurer

Aline RIERA

Media And Communication Manager

Alexandre CHAMORET

Technical Director

Hubert FOURNIER

National Coach Men

Didier DESCHAMPS

National Coach Women

Herve RENARD

Chairperson of the Referees Committee

Eric BORGHINI

Head/Director of the Referees Department

Antony GAUTIER

Referee Coordinator

Antony GAUTIER

Futsal Coordinator

Patrick PION

تصنيف فرنسا

تصنيف منتخب فرنسا للرجال
تصنيف منتخب فرنسا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
1
الأرجنتين
الأرجنتين
الأرجنتين
1855.20
2
فرنسا
فرنسا
فرنسا
1845.44
3
إنجلترا
إنجلترا
إنجلترا
1800.05
4
بلجيكا
بلجيكا
بلجيكا
1798.46
5
البرازيل
البرازيل
البرازيل
1784.09

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
1
إسبانيا
إسبانيا
إسبانيا
2085.96
2
إنجلترا
إنجلترا
إنجلترا
2021.41
3
فرنسا
فرنسا
فرنسا
2018.81
4
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
2011.20
5
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
2005.24

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA يحتدم في مختلف أنحاء العالم
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
BUENOS AIRES, ARGENTINA - OCTOBER 06: Artists of Fuerza Bruta perform on the Olympic Rings during the opening ceremony of the Buenos Aires 2018 Youth Olympic Games at Obelisco monument on October 06, 2018 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
مسابقة كرة القدم للسيدات في الألعاب الأوليمبية باريس 2024
باريس تستضيف مراسم قرعة البطولتين الأولمبيتين لكرة القدم في 20 مارس/آذار
٢٣ فبراير ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 08: Gianni Infantino, President of FIFA, speaks during the 48th UEFA Ordinary Congress Meeting at Maison De La Mutualite on February 08, 2024 in Paris, France. (Photo by Kristy Sparow - UEFA/UEFA via Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو يناشد الاتحادات الوطنية الأوروبية لكرة القدم من أجل توحيد الجهود لمحاربة العنصرية
٨ فبراير ٢٠٢٤
Panama's players celebrate their victory during the Concacaf Nations League quarterfinal second leg football match against Costa Rica at Rommel Fernandez Stadium in Panama City, on November 20, 2023. (Photo by ROBERTO CISNEROS / AFP) (Photo by ROBERTO CISNEROS/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تتشبث بالصدارة، وبنما تحقق قفزة عملاقة
٢١ ديسمبر ٢٠٢٣
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الكشف عن المرشحين النهائيين لجوائز The Best FIFA Football Awards™ لعام 2023
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