الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fff.fr
العنوان
87,
Boulevard de Grenelle,
75738 PARIS CEDEX 15
France
طرق التواصل
الهاتف: +33/144 3173 00
البريد الإلكتروني:secretariatgeneral@fff.fr
فاكس: +33/144 3173 73
التنظيم
President
Philippe DIALLO
General Secretary
Jean-Francois VILOTTE
Treasurer
Aline RIERA
Media And Communication Manager
Alexandre CHAMORET
Technical Director
Hubert FOURNIER
National Coach Men
Didier DESCHAMPS
National Coach Women
Herve RENARD
Chairperson of the Referees Committee
Eric BORGHINI
Head/Director of the Referees Department
Antony GAUTIER
Referee Coordinator
Antony GAUTIER
Futsal Coordinator
Patrick PION
تصنيف فرنسا
تصنيف منتخب فرنسا للرجال
تصنيف منتخب فرنسا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
1
الأرجنتين
الأرجنتين
1855.20
2
فرنسا
فرنسا
1845.44
3
إنجلترا
إنجلترا
1800.05
4
بلجيكا
بلجيكا
1798.46
5
البرازيل
البرازيل
1784.09
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
1
إسبانيا
إسبانيا
2085.96
2
إنجلترا
إنجلترا
2021.41
3
فرنسا
فرنسا
2018.81
4
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
2011.20
5
ألمانيا
ألمانيا
2005.24
١٥ مارس ٢٠٢٤
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