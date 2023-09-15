الاتحاد الكاميروني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fecafoot-officiel.com
العنوان
Avenue du 27 aout 1940,
Tsinga-Yaoundé,
Boîte postale 1116,
YAOUNDE
Cameroon
طرق التواصل
الهاتف: +237/2221 0012
البريد الإلكتروني:sgoffice@fecafoot.org
فاكس: +237/2221 6662
التنظيم
President
Samuel ETOO
Vice President
Celine EKO
Acting General Secretary
Blaise DJOUNANG
Media And Communication Manager
Laurence FOTSO
Technical Director
Engelbert MBARGA
National Coach Women
Jean-Baptiste BISSECK
Referee Coordinator
Jean-Marie WAM
تصنيف الكاميرون
تصنيف منتخب الكاميرون للرجال
تصنيف منتخب الكاميرون للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
49
اليونان
اليونان
1453.95
50
كندا
كندا
1453.76
51
الكاميرون
الكاميرون
1452.59
52
فنزويلا
فنزويلا
1447.20
53
السعودية
السعودية
1441.40
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
65
زامبيا
زامبيا
1390.54
66
الهند
الهند
1389.02
67
الكاميرون
الكاميرون
1388.90
68
الإكوادور
الإكوادور
1386.93
69
أوروغواي
أوروغواي
1379.09
١٥ مارس ٢٠٢٤
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