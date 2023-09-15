الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

الاتحاد الكاميروني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fecafoot-officiel.com

العنوان

Avenue du 27 aout 1940,

Tsinga-Yaoundé,

Boîte postale 1116,

YAOUNDE

Cameroon

طرق التواصل

الهاتف: +237/2221 0012

البريد الإلكتروني:sgoffice@fecafoot.org

فاكس: +237/2221 6662

التنظيم

President

Samuel ETOO

Vice President

Celine EKO

Acting General Secretary

Blaise DJOUNANG

Media And Communication Manager

Laurence FOTSO

Technical Director

Engelbert MBARGA

National Coach Women

Jean-Baptiste BISSECK

Referee Coordinator

Jean-Marie WAM

تصنيف الكاميرون

تصنيف منتخب الكاميرون للرجال
تصنيف منتخب الكاميرون للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
49
اليونان
اليونان
اليونان
1453.95
50
كندا
كندا
كندا
1453.76
51
الكاميرون
الكاميرون
الكاميرون
1452.59
52
فنزويلا
فنزويلا
فنزويلا
1447.20
53
السعودية
السعودية
السعودية
1441.40

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
65
زامبيا
زامبيا
زامبيا
1390.54
66
الهند
الهند
الهند
1389.02
67
الكاميرون
الكاميرون
الكاميرون
1388.90
68
الإكوادور
الإكوادور
الإكوادور
1386.93
69
أوروغواي
أوروغواي
أوروغواي
1379.09

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 14: FIFA President Gianni Infantino (R) with Cameroonian Football Federation President Samuel Eto'o during a meeting at the FIFA Paris Office on September 14, 2023 in Paris, France. (Photo by Philippe Barbosa/FIFA)
الرئيس
الرئيس إنفانتينو يلتقي صامويل إيتو في باريس
١٥ سبتمبر ٢٠٢٣
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's Trophy during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
القانوني
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١٣ يوليو ٢٠٢٣
FIFA Talent Development Scheme - Knowledge Exchange & Technical Leadership workshop in Algiers
التطور التقني
مخطط تطوير المواهب يخطو خطوة عملاقة في ورشة الجزائر
١٣ مايو ٢٠٢٣
AUCKLAND, NEW ZEALAND - FEBRUARY 17: A general view of the Chile dressing room prior to the International Friendly match between Argentina and Chile as part of the 2023 FIFA World Cup Play Off Tournament at North Harbour Stadium on February 17, 2023 in Auckland, New Zealand. (Photo by Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
كل ما تحتاج معرفته عن كأس العالم للسيدات FIFA ٢٠٢٣
١٧ فبراير ٢٠٢٣
DOHA, QATAR - NOVEMBER 24: FIFA President Gianni Infantino (L) with FIFA Legend Roger Milla during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group G match between Switzerland and Cameroon at Al Janoub Stadium on November 24, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
Football Unites the World
ميلا: كرة القدم ربما تلعب دورا أهم من السياسة
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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YAOUNDÉ, CAMEROON - September 05: Rigobert Song, Cameroonian National Team Coach during the Renovation of the Odza Technical Center on September 5, 2022 in Yaounde, Cameroon. (Photo by Segun Ogunfeyitimi - FIFA/FIFA via APO)
برنامج FIFA Forward
الأسود غير المروضة تجدد عرينها
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 07: Trinity Rodman of United States celebrates after scoring a goal, which is later disallowed for offside during the Women's International Friendly match between England and USA at Wembley Stadium on October 07, 2022 in London, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
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الأمريكيات يحكمن قبضتهن على الصدارة
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
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Bildnummer: 01875292 Datum: 05.07.1994 Copyright: imago/Sven Simon..Einmarsch der Mannschaften von Kamerun und Brasilien, die Brasilianer halten Händchen, v.li.: Torwart Joseph Antoine Bell, Rai, Rigobert Song, Aldair, Hans Agbo, Jorginho, Bebeto, Emile Mbouh, Mauro Silva, Louis Paul Mfede; M Fede, Brasilien - Kamerun 3:0, Vdia, quer, einlaufen, auflaufen, Hand in Hand, Torhüter, Keeper, Stadion, Fußballstadion, Tribüne, Tribünen, Rang, Ränge, voll, ausverkauft, innen, Innenansicht, Zuschauer, Publikum Weltmeisterschaft 1994, Nationalmannschaft, Nationalteam, Länderspiel, Gruppe B Palo Alto, Nationaltrikot Stanford Stadium Fußball WM Herren Mannschaft Totale Randmotiv Personen
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
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