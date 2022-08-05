اتحاد كوريا الشمالية لكرة القدم

اتحاد كوريا الشمالية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

العنوان

Kumsongdong,

Kwangbok Street,

Mangyongdae Dist.,

P.O. Box 818,

PYONGYANG

Korea DPR

طرق التواصل

الهاتف: +850-2/341 4334

البريد الإلكتروني:dprkfootball@hotmail.com

فاكس: +850-2/341 4434

التنظيم

President

YUN Jong Ho

Vice President

AN Song Il

HAN Un Gyong

General Secretary

SIN Yong Chol

Media And Communication Manager

KIM Yong Chol

Technical Director

KIM Chol Ung

National Coach Men

YUN Jong Su

National Coach Women

RI Yu Il

Referee Coordinator

SONG Hye Yong

تصنيف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

تصنيف منتخب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للرجال
تصنيف منتخب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
112
الكونغو
الكونغو
الكونغو
1179.80
113
أذربيجان
أذربيجان
أذربيجان
1174.22
114
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1168.12
115
لبنان
لبنان
لبنان
1168.07
116
توغو
توغو
توغو
1165.74

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
9
كندا
كندا
كندا
1950.89
10
البرازيل
البرازيل
البرازيل
1946.58
11
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1943.66
12
أستراليا
أستراليا
أستراليا
1888.93
13
الدنمارك
الدنمارك
الدنمارك
1873.36

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد كوريا الشمالية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كوريا الشمالية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

USA's players celebrate with the trophy after winning the 2022 Concacaf women's championship final football match against Canada, at the BBVA Bancomer stadium in Monterrey, Nuevo Leon State, Mexico on July 18, 2022. (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP) (Photo by JULIO CESAR AGUILAR/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
الولايات المتحدة تتصدر متبوعة بألمانيا وصيفة جديدة
٥ أغسطس ٢٠٢٢
1973 World Cup Qualifier, Wembley Stadium, 17th October, 1973, England 1 v Poland 1, Poland's Grzegorz Lato waves to the crowd as he celebrates his team's qualification for the World Cup after their vital World Cup qualifier, The 1-1 draw meant England did not qualify for the 1974 tournament in West Germany (Photo by Bob Thomas Sports Photography via Getty Images)
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