اتحاد كوريا الشمالية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسمي
العنوان
Kumsongdong,
Kwangbok Street,
Mangyongdae Dist.,
P.O. Box 818,
PYONGYANG
Korea DPR
طرق التواصل
الهاتف: +850-2/341 4334
البريد الإلكتروني:dprkfootball@hotmail.com
فاكس: +850-2/341 4434
التنظيم
President
YUN Jong Ho
Vice President
AN Song Il
HAN Un Gyong
General Secretary
SIN Yong Chol
Media And Communication Manager
KIM Yong Chol
Technical Director
KIM Chol Ung
National Coach Men
YUN Jong Su
National Coach Women
RI Yu Il
Referee Coordinator
SONG Hye Yong
تصنيف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
تصنيف منتخب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للرجال
تصنيف منتخب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
112
الكونغو
الكونغو
1179.80
113
أذربيجان
أذربيجان
1174.22
114
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1168.12
115
لبنان
لبنان
1168.07
116
توغو
توغو
1165.74
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
9
كندا
كندا
1950.89
10
البرازيل
البرازيل
1946.58
11
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1943.66
12
أستراليا
أستراليا
1888.93
13
الدنمارك
الدنمارك
1873.36
١٥ مارس ٢٠٢٤
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