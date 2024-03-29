اتحاد النمسا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.oefb.at
العنوان
Ernst-Happel-Stadion - Sektor A/F,
Meiereistrasse 7,
Postfach 340,
1021 WIEN
Austria
طرق التواصل
الهاتف: +43-1/727 180
البريد الإلكتروني:office@oefb.at
فاكس: +43-1/728 1632
التنظيم
President
Klaus MITTERDORFER
Vice President
Johann GARTNER
Josef GEISLER
Philip THONHAUSER
Wolfgang BARTOSCH
General Secretary
Thomas HOLLERER
Treasurer
Christian WINKLER
Media And Communication Manager
Iris STOECKELMAYR
Technical Director
Peter SCHOETTEL
National Coach Men
Ralf RANGNICK
National Coach Women
Irene FUHRMANN
Chairperson of the Referees Committee
Gunter BENKO
Head/Director of the Referees Department
Ali HOFMANN
Referee Coordinator
Ali HOFMANN
Futsal Coordinator
Stefan GOGG
تصنيف النمسا
تصنيف منتخب النمسا للرجال
تصنيف منتخب النمسا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
23
أستراليا
أستراليا
1554.82
24
أوكرانيا
أوكرانيا
1553.35
25
النمسا
النمسا
1546.10
26
السويد
السويد
1531.13
27
المجر
المجر
1525.13
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
15
أيسلندا
أيسلندا
1843.79
16
النرويج
النرويج
1841.69
17
النمسا
النمسا
1836.08
18
بلجيكا
بلجيكا
1822.99
19
الصين
الصين
1803.40
١٥ مارس ٢٠٢٤
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