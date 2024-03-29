اتحاد النمسا لكرة القدم

اتحاد النمسا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.oefb.at

العنوان

Ernst-Happel-Stadion - Sektor A/F,

Meiereistrasse 7,

Postfach 340,

1021 WIEN

Austria

طرق التواصل

الهاتف: +43-1/727 180

البريد الإلكتروني:office@oefb.at

فاكس: +43-1/728 1632

التنظيم

President

Klaus MITTERDORFER

Vice President

Johann GARTNER

Josef GEISLER

Philip THONHAUSER

Wolfgang BARTOSCH

General Secretary

Thomas HOLLERER

Treasurer

Christian WINKLER

Media And Communication Manager

Iris STOECKELMAYR

Technical Director

Peter SCHOETTEL

National Coach Men

Ralf RANGNICK

National Coach Women

Irene FUHRMANN

Chairperson of the Referees Committee

Gunter BENKO

Head/Director of the Referees Department

Ali HOFMANN

Referee Coordinator

Ali HOFMANN

Futsal Coordinator

Stefan GOGG

تصنيف النمسا

تصنيف منتخب النمسا للرجال
تصنيف منتخب النمسا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
23
أستراليا
أستراليا
أستراليا
1554.82
24
أوكرانيا
أوكرانيا
أوكرانيا
1553.35
25
النمسا
النمسا
النمسا
1546.10
26
السويد
السويد
السويد
1531.13
27
المجر
المجر
المجر
1525.13

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
15
أيسلندا
أيسلندا
أيسلندا
1843.79
16
النرويج
النرويج
النرويج
1841.69
17
النمسا
النمسا
النمسا
1836.08
18
بلجيكا
بلجيكا
بلجيكا
1822.99
19
الصين
الصين
الصين
1803.40

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد النمسا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد النمسا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

BARCELONA, SPAIN - MARCH 12: Sergi Roberto of FC Barcelona celebrates after Robert Lewandowski of FC Barcelona (not pictured) scores his team's third goal during the UEFA Champions League 2023/24 round of 16 second leg match between FC Barcelona and SSC Napoli at Estadi Olimpic Lluis Companys on March 12, 2024 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
المنظمة
برشلونة يخوض معركة حاسمة في سباق التأهل لبطولة Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٩ مارس ٢٠٢٤
Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann celebrates with teammates scoring the opening goal during the UEFA Champions League group E football match between Club Atletico de Madrid and Lazio at the Metropolitano stadium in Madrid on December 13, 2023. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)
المنظمة
التنافس على أشده في قارات العالم للتأهل إلى Mundial de Clubes 25™
١١ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA يحتدم في مختلف أنحاء العالم
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 27: Luka Lochoshvili accepts the FIFA Fair Play Award via video link during The Best FIFA Football Awards 2022 at Salle Pleyel on February 27, 2023 in Paris, France. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
The Best - FIFA Football Awards 2022
بطل متواضع يظفر بجائزة مميزة
٢٧ فبراير ٢٠٢٣
أخبار متعلّقة
PALERMO, ITALY - MARCH 24: Giorgio Chiellini of Italy looks dejected after defeat in the 2022 FIFA World Cup Qualifier knockout round play-off match between Italy and North Macedonia at Stadio Renzo Barbera on March 24, 2022 in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الملحق الأوروبي: مقدونيا الشمالية تفجر مفاجأة مدوية أمام إيطاليا
LONDON, ENGLAND - JUNE 26: David Alaba of Austria looks on during the UEFA Euro 2020 Championship Round of 16 match between Italy and Austria at Wembley Stadium at Wembley Stadium on June 26, 2021 in London, England. (Photo by Shaun Botterill - UEFA/UEFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
مواجهات الملحق الأوروبي: دقت ساعة الحسم
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
brfrp37wc0dqwswmytwv.jpg
البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول