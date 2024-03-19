اتحاد فنزويلا لكرة القدم

اتحاد فنزويلا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fvf.com.ve

العنوان

Avda. Santos Erminy,

1a Calle Las Delicias Torre Mega II,

Sabana Grande,

1050 CARACAS, DISTRITO CAPITAL

Venezuela

طرق التواصل

الهاتف: +58-212/762 5691

البريد الإلكتروني:secretariageneral@fvf.com.ve

فاكس: +58-212/762 0596

التنظيم

President

Jorge GIMENEZ

Vice President

Akram AL MATNI

Jose QUINTERO

General Secretary

David QUINTANILLA

Media And Communication Manager

Diego CRISTALDO

Technical Director

Luis GIMENEZ

National Coach Men

Fernando BATISTA

National Coach Women

Pamela CONTI

Chairperson of the Referees Committee

Luis SANCHEZ

Pedro Pavel GOMEZ CONTRERAS

Head/Director of the Referees Department

Gustavo BRAND

Referee Coordinator

Pedro Pavel GOMEZ CONTRERAS

Futsal Coordinator

Penelope BERROTERAN

تصنيف فنزويلا

تصنيف منتخب فنزويلا للرجال
تصنيف منتخب فنزويلا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
50
كندا
كندا
كندا
1453.76
51
الكاميرون
الكاميرون
الكاميرون
1452.59
52
فنزويلا
فنزويلا
فنزويلا
1447.20
53
السعودية
السعودية
السعودية
1441.40
54
كوستاريكا
كوستاريكا
كوستاريكا
1437.57

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
50
باراغواي
باراغواي
باراغواي
1510.14
51
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1495.91
52
فنزويلا
فنزويلا
فنزويلا
1488.96
53
هاييتي
هاييتي
هاييتي
1481.87
54
ميانمار
ميانمار
ميانمار
1481.44

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد فنزويلا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد فنزويلا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

30th January 2021 Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Brazil Libertadores Cup, Final, Palmeiras versus Santos The winners trophy in profile PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12263863 DiaEsportivo
المنظمة
قرعة ليبرتادوريس 2024 ترسم مسار سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
١٩ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 13: Pamela Conti (L) and Tom Sermanni during a Portrait session as part of FIFA Women's Development Programme at HoF, Home of FIFA on December 13, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
كونتي: عِشت تجربة لا تنسى في برنامج FIFA لإرشاد المدربات
٨ مارس ٢٠٢٤
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: FIFA President Gianni Infantino during the 77th CONMEBOL Ordinary Congress on November 3, 2023 n Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Miguel Schincariol/FIFA)
الرئيس
قرارات استضافة بطولة كأس العالم FIFA هي رسالة وحدة للعالم بأسره
٣ نوفمبر ٢٠٢٣
MATURIN, VENEZUELA - OCTOBER 17: Yeferson Soteldo of Venezuela celebrates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Venezuela and Chile at Estadio Monumental de Maturin on October 17, 2023 in Maturin, Venezuela. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تعزز موقعها في الصدارة، وفنزويلا تعود إلى نادي الخمسين الأوائل
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣
FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023™ Draw - FIFA President's video message
الرئيس
رئيس FIFA يُشيد بعودة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA للزرنامة الكروية الدولية
١٥ سبتمبر ٢٠٢٣
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ZURICH, SWITZERLAND - SEPTEMBER 15: A general view during the Final Draw for the FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia at HoF, Home of FIFA on September 15, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA™
قرعة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™ ترسم معالم الطريق لأبرز المواهب الصاعدة
SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 28: FIFA Legend Deyna Castellanos during an interview for the No Discrimination Campaign at Park Hyatt on July 28, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Hanna Lassen - FIFA/FIFA via Getty Images)
#NoDiscrimination
دينا كاستيانوس: "يجب أن يُترك الناس يعيشون ويحيون كما يحلو لهم"
BURTON-UPON-TRENT, ENGLAND - MARCH 07: <> at St Georges Park on March 07, 2023 in Burton-upon-Trent, England. (Photo by Cameron Smith - FIFA/FIFA via Getty Images)
الوقاية
مرحلة مفصلية لدبلوم حُماة FIFA
FIFA Technical Leadership Development Seminar for MA Technical Directors in Montevideo, Uruguay, between 29-31 March.
التطور التقني
المدراء الفنيون في أمريكا الجنوبية يطوّرون مهاراتهم القيادية خلال ندوة FIFA
KIGALI, RWANDA - MARCH 15: FIFA President Gianni Infantino (R) and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez (L) exchange gifts during the CONMEBOL Council Meeting as part of the 73rd FIFA Congress at Marriott Hotel on March 15, 2023 in Kigali, Rwanda. (Pascal Bitz/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يثني على مشجعي أمريكا الجنوبية في كلمته إلى مجلس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم
Sabrina Suárez, Deputy Secretary General of the Venezuelan Football Federation. Photo: courtesy of Sabrina Suárez.
المنظمة
سابرينا سواريز: أهمية التدريب لتحويل العقبات إلى فرص