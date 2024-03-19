اتحاد فنزويلا لكرة القدم
معلومات
الموقع الرسميwww.fvf.com.ve
العنوان
Avda. Santos Erminy,
1a Calle Las Delicias Torre Mega II,
Sabana Grande,
1050 CARACAS, DISTRITO CAPITAL
Venezuela
طرق التواصل
الهاتف: +58-212/762 5691
البريد الإلكتروني:secretariageneral@fvf.com.ve
فاكس: +58-212/762 0596
President
Jorge GIMENEZ
Vice President
Akram AL MATNI
Jose QUINTERO
General Secretary
David QUINTANILLA
Media And Communication Manager
Diego CRISTALDO
Technical Director
Luis GIMENEZ
National Coach Men
Fernando BATISTA
National Coach Women
Pamela CONTI
Chairperson of the Referees Committee
Luis SANCHEZ
Pedro Pavel GOMEZ CONTRERAS
Head/Director of the Referees Department
Gustavo BRAND
Referee Coordinator
Pedro Pavel GOMEZ CONTRERAS
Futsal Coordinator
Penelope BERROTERAN
تصنيف فنزويلا
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
50
كندا
كندا
1453.76
51
الكاميرون
الكاميرون
1452.59
52
فنزويلا
فنزويلا
1447.20
53
السعودية
السعودية
1441.40
54
كوستاريكا
كوستاريكا
1437.57
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
50
باراغواي
باراغواي
1510.14
51
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1495.91
52
فنزويلا
فنزويلا
1488.96
53
هاييتي
هاييتي
1481.87
54
ميانمار
ميانمار
1481.44
١٥ مارس ٢٠٢٤
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