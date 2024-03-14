الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.frmf.ma

العنوان

Secteur 11,

Angle rue Arroz et rue Arram,

Hay Ryad,

RABAT

Morocco

طرق التواصل

الهاتف: +212-537/540 600

البريد الإلكتروني:contact@frmf.ma

فاكس: +212-537/671 070

التنظيم

President

Fouzi LEKJAA

Vice President

Hamza EL HAJOUI

General Secretary

Tarik NAJEM

Treasurer

Jelloul AINOUCH

Media And Communication Manager

Mohammed MAKROUF

Technical Director

Christiaan VAN PUYVELDE

National Coach Men

Walid REGRAGUI

National Coach Women

Jorge VILDA

Chairperson of the Referees Committee

Abderrahim EL MOUTAMANNI

Head/Director of the Referees Department

Slimane BARHMI

Referee Coordinator

Slimane BARHMI

Futsal Coordinator

Mohamed KADARI

تصنيف المغرب

تصنيف منتخب المغرب للرجال
تصنيف منتخب المغرب للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
10
كرواتيا
كرواتيا
كرواتيا
1717.57
11
أوروغواي
أوروغواي
أوروغواي
1665.99
12
المغرب
المغرب
المغرب
1663.39
13
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
1661.70
14
كولومبيا
كولومبيا
كولومبيا
1655.29

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
56
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
1440.64
57
بيلاروسيا
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1439.51
58
المغرب
المغرب
المغرب
1433.23
59
كرواتيا
كرواتيا
كرواتيا
1428.94
60
اليونان
اليونان
اليونان
1416.52

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

أحدث المواضيع من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFA U-17 Women's World Cup Trophy
المنظمة
المغرب تستضيف خمس نسخ متتالية من كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ بدءاً من 2025
١٤ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - MARCH 14: FIFA President Gianni Infantino (C) with FIFA Deputy Secretary General Alasdair Bell (L) and FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström (R) during a FIFA Council Meeting at HoF, Home of FIFA on March 14, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتّخذ جملة قرارات هامة قبيل كونغرس FIFA الـ74
١٤ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA يحتدم في مختلف أنحاء العالم
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 22: FIFA Chief Operating Officer World Cup Heimo Schirgi during the FIFA World Cup 2030 Candidate Workshop Programme at HoF, Home of FIFA on January 22, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
ورشة عمل للدول المرشَّحة لاستضافة كأس العالم FIFA™ عامي 2030 و2034
٢٢ يناير ٢٠٢٤
أخبار متعلّقة
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 21: FIFA Chief Women's Football Officer Sarai Bareman during the FIFA Football Summit 2023 on December 21, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
ساراي بيرمان تشجع قادة كرة القدم على الاستلهام من التجربة المغربية والاستثمار في كرة قدم السيدات
The Best FIFA Football Awards
The Best FIFA Football Awards™
الكشف عن المرشحين النهائيين لجوائز The Best FIFA Football Awards™ لعام 2023
Home of FIFA with FIFA World Cup Trophy
المنظمة
الاتحادات الأعضاء المعنية تُقدِّم اتفاقيات تقديم العطاءات لاستضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: The FIFA World Cup Trophy sits on display during the awards ceremony following the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
FIFA يتلقى خطابات النوايا لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 04: A detailed view of the FIFA World Cup Trophy during the FIFA Virtual Council Meeting no.25 at HoF, Home of FIFA on October 04, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
أسئلة شائعة: بطولة كأس العالم FIFA في 2030 و2034
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 04: FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup editions in 2030 and 2034 at its meeting held by videoconference HoF, Home of FIFA on October 04, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخّذ قرارات هامة بشأن نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™