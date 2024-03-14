الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.frmf.ma
العنوان
Secteur 11,
Angle rue Arroz et rue Arram,
Hay Ryad,
RABAT
Morocco
طرق التواصل
الهاتف: +212-537/540 600
البريد الإلكتروني:contact@frmf.ma
فاكس: +212-537/671 070
التنظيم
President
Fouzi LEKJAA
Vice President
Hamza EL HAJOUI
General Secretary
Tarik NAJEM
Treasurer
Jelloul AINOUCH
Media And Communication Manager
Mohammed MAKROUF
Technical Director
Christiaan VAN PUYVELDE
National Coach Men
Walid REGRAGUI
National Coach Women
Jorge VILDA
Chairperson of the Referees Committee
Abderrahim EL MOUTAMANNI
Head/Director of the Referees Department
Slimane BARHMI
Referee Coordinator
Slimane BARHMI
Futsal Coordinator
Mohamed KADARI
تصنيف المغرب
تصنيف منتخب المغرب للرجال
تصنيف منتخب المغرب للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
10
كرواتيا
كرواتيا
1717.57
11
أوروغواي
أوروغواي
1665.99
12
المغرب
المغرب
1663.39
13
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
1661.70
14
كولومبيا
كولومبيا
1655.29
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
56
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
1440.64
57
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1439.51
58
المغرب
المغرب
1433.23
59
كرواتيا
كرواتيا
1428.94
60
اليونان
اليونان
1416.52
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
المغرب تستضيف خمس نسخ متتالية من كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ بدءاً من 2025
١٤ مارس ٢٠٢٤