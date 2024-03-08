اتحاد أستراليا لكرة القدم

اتحاد أستراليا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.footballaustralia.com.au

العنوان

Locked Bag A4071,

NSW 1235 SYDNEY SOUTH

Australia

طرق التواصل

الهاتف: +61-2/8020 4000

البريد الإلكتروني:info@footballaustralia.com.au

فاكس: +61-2/8020 4100

التنظيم

President

Anter ISAAC

General Secretary

James JOHNSON

Treasurer

Mark FALVO

Media And Communication Manager

Peter FILOPOULOS

Technical Director

Trevor MORGAN

National Coach Men

Graham ARNOLD

National Coach Women

Tony GUSTAVSSON

Chairperson of the Referees Committee

Ray OLIVIER

Head/Director of the Referees Department

Nathan MAGILL

Referee Coordinator

Mathew CHEESEMAN

تصنيف أستراليا

تصنيف منتخب أستراليا للرجال
تصنيف منتخب أستراليا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
21
الدنمارك
الدنمارك
الدنمارك
1601.31
22
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1566.21
23
أستراليا
أستراليا
أستراليا
1554.82
24
أوكرانيا
أوكرانيا
أوكرانيا
1553.35
25
النمسا
النمسا
النمسا
1546.10

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
10
البرازيل
البرازيل
البرازيل
1946.58
11
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1943.66
12
أستراليا
أستراليا
أستراليا
1888.93
13
الدنمارك
الدنمارك
الدنمارك
1873.36
14
إيطاليا
إيطاليا
إيطاليا
1852.28

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد أستراليا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أستراليا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PERTH, AUSTRALIA - NOVEMBER 01: Mary Fowler of the Matildas poses for selfies with fans after the AFC Women's Asian Olympic Qualifier match between Australia and Chinese Taipei at HBF Park on November 1, 2023 in Perth, Australia. (Photo by Will Russell/Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يتيح دورة تدريبية جديدة حول التسويق الرقمي لكرة القدم للسيدات للاتحادات الأعضاء
٨ مارس ٢٠٢٤
WELLINGTON, NEW ZEALAND - JULY 21: Referee Casey Reibelt in action during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group C match between Spain and Costa Rica at Wellington Regional Stadium on July 21, 2023 in Wellington / Te Whanganui-a-Tara, New Zealand. (Photo by Hagen Hopkins - FIFA/FIFA via Getty Images)
التحكيم
كيسي ريبلت: قدوة تحكيمية استلهمت ممن سبقنها
٧ مارس ٢٠٢٤
MELBOURNE, AUSTRALIA FEBRUARY 20: Football Australia’s FIFA Talent Development Scheme unveiling at the Home of the Matildas in Melbourne on Tuesday 20 February 2024. (Photo Aleks Kostadinoski/Football Australia)
التطور التقني
أستراليا تستقطب نجوم ونجمات الغد بإطلاق مخطط تطوير المواهب
٢٣ فبراير ٢٠٢٤
SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 30: Angelo Marsiglia, Assistant Coach of Colombia, celebrates following victory after the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group H match between Germany and Colombia at Sydney Football Stadium on July 30, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
المدربون يستحضرون ذكريات الشهر الذي صنع تاريخ كرة القدم
٢٦ يناير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
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JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 20: FIFA President Gianni Infantino (R) poses for a photo with Football Australia President Anter Isaac during a meeting on December 20, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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The Best FIFA Football Awards
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الكشف عن المرشحين النهائيين لجوائز The Best FIFA Football Awards™ لعام 2023
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SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 08: Observers Programme: Site Tour at FIFA Fan Festival on August 08, 2023 in Sydney/Gadigal, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
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