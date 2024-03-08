اتحاد أستراليا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.footballaustralia.com.au
العنوان
Locked Bag A4071,
NSW 1235 SYDNEY SOUTH
Australia
طرق التواصل
الهاتف: +61-2/8020 4000
البريد الإلكتروني:info@footballaustralia.com.au
فاكس: +61-2/8020 4100
التنظيم
President
Anter ISAAC
General Secretary
James JOHNSON
Treasurer
Mark FALVO
Media And Communication Manager
Peter FILOPOULOS
Technical Director
Trevor MORGAN
National Coach Men
Graham ARNOLD
National Coach Women
Tony GUSTAVSSON
Chairperson of the Referees Committee
Ray OLIVIER
Head/Director of the Referees Department
Nathan MAGILL
Referee Coordinator
Mathew CHEESEMAN
تصنيف أستراليا
تصنيف منتخب أستراليا للرجال
تصنيف منتخب أستراليا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
21
الدنمارك
الدنمارك
1601.31
22
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1566.21
23
أستراليا
أستراليا
1554.82
24
أوكرانيا
أوكرانيا
1553.35
25
النمسا
النمسا
1546.10
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
10
البرازيل
البرازيل
1946.58
11
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1943.66
12
أستراليا
أستراليا
1888.93
13
الدنمارك
الدنمارك
1873.36
14
إيطاليا
إيطاليا
1852.28
١٥ مارس ٢٠٢٤
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