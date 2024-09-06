إعلان لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™

تم تأكيد جميع قوائم الفرق الرسمية لكأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™

سيشارك ما مجموعه 336 لاعباً في البطولة

تنطلق البطولة في 14 سبتمبر /أيلول

مع بقاء ثمانية أيام فقط على المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ ودخول الاستعدادات للبطولة مراحلها النهائية، تم الآن الإعلان عن قوائم الفرق النهائية للمنتخبات الـ24 المشاركة. سيشارك ما مجموعه 336 لاعباً في النسخة العاشرة من البطولة، والتي ستقام من 14 سبتمبر/أيلول إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في ثلاث مدن مضيفة: أنديجان وبخارى وطشقند. وستضم المسابقة أفضل فرق ولاعبي كرة الصالات في العالم - حيث يتم تمثيل جميع الاتحادات الستة بين الدول الـ24 المتنافسة، بما في ذلك أربع دول تظهر في كأس العالم لكرة الصالات FIFA™ لأول مرة؛ وهي أفغانستان وفرنسا وأوتياروا ونيوزيلندا وطاجيكستان. انقر هنا للاطلاع على قوائم الفرق النهائية. ولن يكون هناك غيابات بالنسبة للنجوم والأسماء الكبيرة التي من المقرّر أن تصطف للمشاركة في أوزبكستان.

واختارت الأرجنتين، بطلة ووصيفة آخر نسختين على التوالي، فريقًا رائعاً، بما في ذلك خمسة من اللاعبين الذين توّجوا بكأس العالم لكرة الصالات FIFA™ في عام 2016. وفي التشكيلة المميّزة التي كشف عنها حامل اللقب منتخب البرتغال، يأتي على رأس القائمة باني فاريلا صاحب الكرة الفضية والحذاء الفضي من adidas في عام 2021. كما أن الأهداف ستكون مضمونة أيضاً بحضور البرازيلي فيراو، الفائز بحذاء adidas الذهبي في كأس العالم الأخيرة. وانضم ديلان مانيكوم إلى تشكيلة نيوزيلندا التي تُشارك للمرة الأولى في كأس العالم لكرة الصالات FIFA™. ومن المقرر أن يدخل اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً التاريخ باللعب في ثاني بطولة FIFA له، بعد أن مثّل نادي أوكلاند سيتي في آخر نسختين من كأس العالم للأندية FIFA™.

وستحقّق أوزبكستان، الدولة المضيفة، إنجازاً تاريخياً عندما تبدأ مشوارها باحتضان أول بطولة لـFIFA في آسيا الوسطى عندما تنطلق مباراتها الافتتاحية ضد هولندا في 14 سبتمبر/أيلول 2024 - بينما سيتم تتويج أبطال العالم الجدد في العاصمة طشقند في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024. يُمكنكم الاطلاع على جدول المباريات الكامل هنا.

لطلب التذاكر، الرجاء زيارة FIFA.com/tickets.