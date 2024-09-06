كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024 FIFA™

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بث مباشر، ملخصات للمباريات، حصريات والمزيد!
الجمعة 06 سبتمبر 2024, 09:00
المنظمة

إعلان لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™

  • تم تأكيد جميع قوائم الفرق الرسمية لكأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™

  • سيشارك ما مجموعه 336 لاعباً في البطولة

  • تنطلق البطولة في 14 سبتمبر /أيلول

مع بقاء ثمانية أيام فقط على المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ ودخول الاستعدادات للبطولة مراحلها النهائية، تم الآن الإعلان عن قوائم الفرق النهائية للمنتخبات الـ24 المشاركة. سيشارك ما مجموعه 336 لاعباً في النسخة العاشرة من البطولة، والتي ستقام من 14 سبتمبر/أيلول إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في ثلاث مدن مضيفة: أنديجان وبخارى وطشقند. وستضم المسابقة أفضل فرق ولاعبي كرة الصالات في العالم - حيث يتم تمثيل جميع الاتحادات الستة بين الدول الـ24 المتنافسة، بما في ذلك أربع دول تظهر في كأس العالم لكرة الصالات FIFA™ لأول مرة؛ وهي أفغانستان وفرنسا وأوتياروا ونيوزيلندا وطاجيكستان. انقر هنا للاطلاع على قوائم الفرق النهائية. ولن يكون هناك غيابات بالنسبة للنجوم والأسماء الكبيرة التي من المقرّر أن تصطف للمشاركة في أوزبكستان.

Brazil v Argentina: Semi-Final - FIFA Futsal World Cup 2021

واختارت الأرجنتين، بطلة ووصيفة آخر نسختين على التوالي، فريقًا رائعاً، بما في ذلك خمسة من اللاعبين الذين توّجوا بكأس العالم لكرة الصالات FIFA™ في عام 2016. وفي التشكيلة المميّزة التي كشف عنها حامل اللقب منتخب البرتغال، يأتي على رأس القائمة باني فاريلا صاحب الكرة الفضية والحذاء الفضي من adidas في عام 2021. كما أن الأهداف ستكون مضمونة أيضاً بحضور البرازيلي فيراو، الفائز بحذاء adidas الذهبي في كأس العالم الأخيرة. وانضم ديلان مانيكوم إلى تشكيلة نيوزيلندا التي تُشارك للمرة الأولى في كأس العالم لكرة الصالات FIFA™. ومن المقرر أن يدخل اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً التاريخ باللعب في ثاني بطولة FIFA له، بعد أن مثّل نادي أوكلاند سيتي في آخر نسختين من كأس العالم للأندية FIFA™.

The FIFA Futsal World Cup Trophy

وستحقّق أوزبكستان، الدولة المضيفة، إنجازاً تاريخياً عندما تبدأ مشوارها باحتضان أول بطولة لـFIFA في آسيا الوسطى عندما تنطلق مباراتها الافتتاحية ضد هولندا في 14 سبتمبر/أيلول 2024 - بينما سيتم تتويج أبطال العالم الجدد في العاصمة طشقند في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024. يُمكنكم الاطلاع على جدول المباريات الكامل هنا.

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جدول مباريات كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™

لطلب التذاكر، الرجاء زيارة FIFA.com/tickets.

FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024™ Ticketing
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انطلاق مرحلة المبيعات العامة لكأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™

مجموعات كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™: المجموعة الأولى: أوزبكستان، هولندا، باراجواي، كوستاريكا المجموعة الثانية: البرازيل، كوبا، كرواتيا، تايلاند المجموعة الثالثة: الأرجنتين، أوكرانيا، أفغانستان، أنجولا المجموعة الرابعة: إسبانيا، كازاخستان، أوتياروا، نيوزيلندا، ليبيا المجموعة الخامسة: البرتغال، بنما، طاجيكستان، المغرب المجموعة السادسة: إيران، فنزويلا، غواتيمالا، فرنسا

KAUNAS, LITHUANIA - OCTOBER 02: During the FIFA Futsal World Cup 2021 Final match between Argentina and Portugal at Kaunas Arena on October 03, 2021 in Kaunas, Lithuania. (Photo by Oliver Hardt - FIFA/FIFA via Getty Images)
FIFA.COM
تصنيف FIFA العالمي لكرة الصالات

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