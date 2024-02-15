الاتحاد الأنغولي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.faf.co.ao
العنوان
Av. Pedro de Castr,
Casa S/Nº,
Bairro da Mitcha - Lubango,
3449 Luanda
Angola
طرق التواصل
الهاتف: +244-222/ 264 948
البريد الإلكتروني:info.fafootball@gmail.com
التنظيم
President
Artur SILVA
Vice President
Jose MACAIA
Jose MIGUEL
Osvaldo SATURNINO
Paulo NETO
General Secretary
Fernando COSTA
Treasurer
Antonio SIMAO
Media And Communication Manager
Arlindo OLIVEIRA
Technical Director
Joao GOMES
National Coach Men
Pedro GONCALVES
National Coach Women
Sousa GARCIA
Chairperson of the Referees Committee
Jorge FERNANDES
Head/Director of the Referees Department
Inacio MANUEL CANDIDO
Referee Coordinator
Jorge FERNANDES
Futsal Coordinator
Noe MIGUEL
تصنيف أنغولا
تصنيف منتخب أنغولا للرجال
تصنيف منتخب أنغولا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
91
كوراساو
كوراساو
1262.48
92
أوغندا
أوغندا
1246.88
93
أنغولا
أنغولا
1238.11
94
أرمينيا
أرمينيا
1237.15
95
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1232.80
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
146
تنزانيا
تنزانيا
1045.79
147
أرمينيا
أرمينيا
1026.34
148
أنغولا
أنغولا
1021.87
149
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
1010.26
150
أوغندا
أوغندا
1007.21
١٥ مارس ٢٠٢٤
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