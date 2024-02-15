الاتحاد الأنغولي لكرة القدم

الاتحاد الأنغولي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.faf.co.ao

العنوان

Av. Pedro de Castr,

Casa S/Nº,

Bairro da Mitcha - Lubango,

3449 Luanda

Angola

طرق التواصل

الهاتف: +244-222/ 264 948

البريد الإلكتروني:info.fafootball@gmail.com

التنظيم

President

Artur SILVA

Vice President

Jose MACAIA

Jose MIGUEL

Osvaldo SATURNINO

Paulo NETO

General Secretary

Fernando COSTA

Treasurer

Antonio SIMAO

Media And Communication Manager

Arlindo OLIVEIRA

Technical Director

Joao GOMES

National Coach Men

Pedro GONCALVES

National Coach Women

Sousa GARCIA

Chairperson of the Referees Committee

Jorge FERNANDES

Head/Director of the Referees Department

Inacio MANUEL CANDIDO

Referee Coordinator

Jorge FERNANDES

Futsal Coordinator

Noe MIGUEL

تصنيف أنغولا

تصنيف منتخب أنغولا للرجال
تصنيف منتخب أنغولا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
91
كوراساو
كوراساو
كوراساو
1262.48
92
أوغندا
أوغندا
أوغندا
1246.88
93
أنغولا
أنغولا
أنغولا
1238.11
94
أرمينيا
أرمينيا
أرمينيا
1237.15
95
بيلاروسيا
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1232.80

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
146
تنزانيا
تنزانيا
تنزانيا
1045.79
147
أرمينيا
أرمينيا
أرمينيا
1026.34
148
أنغولا
أنغولا
أنغولا
1021.87
149
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
1010.26
150
أوغندا
أوغندا
أوغندا
1007.21

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد الأنغولي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الأنغولي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ABIDJAN, IVORY COAST - FEBRUARY 11: FIFA President Gianni Infantino during the AFCON 2023 final between Ivory Coast and Nigeria at Alassane Ouattara Olympic Stadium on February 11, 2024 in Abidjan, Ivory Coast. (Photo by Djigla Raymond/FIFA)
تصنيف الرجال
تغييرات مهمة في أفريقيا وآسيا
١٥ فبراير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
JUBA, SOUTH SUDAN - MAY 18: A general view during the FIFA Women’s Football Development Workshop on May 18, 2022 in Juba, South Sudan. (Photo by After Dawn Media/FIFA)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
أخصائية في صحة اللاعبات: "يجب أن نبدأ بالحديث عن الدورة الشهرية ليكون ذلك أمراً عادياً"
٩ نوفمبر ٢٠٢٣
Mohamed Zubya of Libya gets past Akram Tawfik of Egypt challenge during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Said Al-Wensh of Egypt and Mohamed Soula of Libya challenge for possession during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Omar Marmoush of Egypt celebrates scoring the opening goal during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قطر ٢٠٢٢: الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الأفريقية
٨ أكتوبر ٢٠٢١
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البطولات
صدامات عربية ساخنة والكاميرون تواجه كوت ديفوار
٢١ يناير ٢٠٢٠
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