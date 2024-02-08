الاتحاد الأوكراني لكرة القدم

الاتحاد الأوكراني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.uaf.ua

العنوان

Provulok Laboratornyi,

7-A,

01133 KYIV

Ukraine

طرق التواصل

الهاتف: +380-44/521 0521

البريد الإلكتروني:info@uaf.ua

فاكس: +380-44/521 0550

التنظيم

President

Andriy SHEVCHENKO

Senior Vice President

Pavlo BOYCHUK

Vice President

Oleksandr SHEVCHENKO

Serhiy REBROV

General Secretary

Igor GRYSHCHENKO

Treasurer

Evhenia SAHAIDAK

Media And Communication Manager

Yarema HORODCHUK

Technical Director

Vyacheslav DARAGAN

National Coach Men

Serhiy REBROV

National Coach Women

Volodymyr PYATENKO

Chairperson of the Referees Committee

Kateryna MONZUL

Luciano LUCI

Head/Director of the Referees Department

Luciano LUCI

Referee Coordinator

Luciano LUCI

Futsal Coordinator

Sergey VLADYKO

تصنيف أوكرانيا

تصنيف منتخب أوكرانيا للرجال
تصنيف منتخب أوكرانيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
22
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1566.21
23
أستراليا
أستراليا
أستراليا
1554.82
24
أوكرانيا
أوكرانيا
أوكرانيا
1553.35
25
النمسا
النمسا
النمسا
1546.10
26
السويد
السويد
السويد
1531.13

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
32
ويلز
ويلز
ويلز
1663.66
33
الأرجنتين
الأرجنتين
الأرجنتين
1648.91
34
أوكرانيا
أوكرانيا
أوكرانيا
1636.87
35
صربيا
صربيا
صربيا
1625.48
36
نيجيريا
نيجيريا
نيجيريا
1615.94

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد الأوكراني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الأوكراني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 7: FIFA President Gianni Infantino with the Ukrainian Association of Football President Andriy Shevchenko during a FIFA Meeting with The Ukrainian Association of Football at FIFA Paris Office on February 7, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يتعهد بمواصلة دعم كرة القدم الأوكرانية
٨ فبراير ٢٠٢٤
CARDIFF, WALES - JUNE 05: Gareth Bale of Wales (C) and his teammates celebrate after the FIFA World Cup Qualifier Play-Off Final match between Wales and Ukraine at Cardiff City Stadium on June 5, 2022 in Cardiff, Wales. (Photo by Mark Leech/Offside/Offside via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
ويلز تنهي الانتظار التاريخي وتتجاوز أوكرانيا في طريقها إلى قطر ٢٠٢٢™
٥ يونيو ٢٠٢٢
DOHA, QATAR - MARCH 30: al-Rihla, the official adidas matchball for the FIFA World Cup Qatar 2022 is pictured on March 30, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Alexander Hassenstein - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
تحديد تواريخ المباريات المرتبطة بأوكرانيا في إقصائيات الأوروبية المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢™
١٤ أبريل ٢٠٢٢
LONDON, ENGLAND - JUNE 26: David Alaba of Austria looks on during the UEFA Euro 2020 Championship Round of 16 match between Italy and Austria at Wembley Stadium at Wembley Stadium on June 26, 2021 in London, England. (Photo by Shaun Botterill - UEFA/UEFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
مواجهات الملحق الأوروبي: دقت ساعة الحسم
٢١ مارس ٢٠٢٢
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قرارات مهمة بشأن تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
٨ مارس ٢٠٢٢
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أوروبا: تصفيات تاريخية - الجزء الثاني
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