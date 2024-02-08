الاتحاد الأوكراني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.uaf.ua
العنوان
Provulok Laboratornyi,
7-A,
01133 KYIV
Ukraine
طرق التواصل
الهاتف: +380-44/521 0521
البريد الإلكتروني:info@uaf.ua
فاكس: +380-44/521 0550
التنظيم
President
Andriy SHEVCHENKO
Senior Vice President
Pavlo BOYCHUK
Vice President
Oleksandr SHEVCHENKO
Serhiy REBROV
General Secretary
Igor GRYSHCHENKO
Treasurer
Evhenia SAHAIDAK
Media And Communication Manager
Yarema HORODCHUK
Technical Director
Vyacheslav DARAGAN
National Coach Men
Serhiy REBROV
National Coach Women
Volodymyr PYATENKO
Chairperson of the Referees Committee
Kateryna MONZUL
Luciano LUCI
Head/Director of the Referees Department
Luciano LUCI
Referee Coordinator
Luciano LUCI
Futsal Coordinator
Sergey VLADYKO
تصنيف أوكرانيا
تصنيف منتخب أوكرانيا للرجال
تصنيف منتخب أوكرانيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
22
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1566.21
23
أستراليا
أستراليا
1554.82
24
أوكرانيا
أوكرانيا
1553.35
25
النمسا
النمسا
1546.10
26
السويد
السويد
1531.13
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
32
ويلز
ويلز
1663.66
33
الأرجنتين
الأرجنتين
1648.91
34
أوكرانيا
أوكرانيا
1636.87
35
صربيا
صربيا
1625.48
36
نيجيريا
نيجيريا
1615.94
١٥ مارس ٢٠٢٤
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