اتحاد بنما لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fepafut.com
العنوان
Ciudad Deportiva Irving Saladino,
Juan Díaz,
Apartado 0835-394,
ZONA 10, PANAMA CITY
Panama
طرق التواصل
الهاتف: +507/233 3896
البريد الإلكتروني:info@fepafut.com
فاكس: +507/233 0582
التنظيم
President
Manuel ARIAS
Vice President
Fernando ARCE MENDIZABAL
General Secretary
Miguel ZUNIGA
Treasurer
Darinel ESPINO
Media And Communication Manager
Adan DE GRACIA
Technical Director
Matthew DE ROCHE
National Coach Men
Thomas CHRISTIANSEN
National Coach Women
Ignacio QUINTANA
Chairperson of the Referees Committee
Marie SCHOSSOW
Head/Director of the Referees Department
Gema LUQUE CLAVEL
Referee Coordinator
Liz Marie BROWN
Futsal Coordinator
Agustin CAMPUZANO
تصنيف بنما
تصنيف منتخب بنما للرجال
تصنيف منتخب بنما للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
42
تشيلي
تشيلي
1489.82
43
الجزائر
الجزائر
1480.24
44
بنما
بنما
1475.62
45
رومانيا
رومانيا
1472.73
46
النرويج
النرويج
1472.36
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
53
هاييتي
هاييتي
1481.87
54
ميانمار
ميانمار
1481.44
55
بنما
بنما
1443.42
56
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
1440.64
57
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1439.51
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد بنما لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
مؤسسة FIFA
إصدار قائمة المنظمات غير الحكومية التي ستتلقى دعماً من برنامج مجتمع مؤسسة FIFA في 2024
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤