اتحاد بنما لكرة القدم

اتحاد بنما لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fepafut.com

العنوان

Ciudad Deportiva Irving Saladino,

Juan Díaz,

Apartado 0835-394,

ZONA 10, PANAMA CITY

Panama

طرق التواصل

الهاتف: +507/233 3896

البريد الإلكتروني:info@fepafut.com

فاكس: +507/233 0582

التنظيم

President

Manuel ARIAS

Vice President

Fernando ARCE MENDIZABAL

General Secretary

Miguel ZUNIGA

Treasurer

Darinel ESPINO

Media And Communication Manager

Adan DE GRACIA

Technical Director

Matthew DE ROCHE

National Coach Men

Thomas CHRISTIANSEN

National Coach Women

Ignacio QUINTANA

Chairperson of the Referees Committee

Marie SCHOSSOW

Head/Director of the Referees Department

Gema LUQUE CLAVEL

Referee Coordinator

Liz Marie BROWN

Futsal Coordinator

Agustin CAMPUZANO

تصنيف بنما

تصنيف منتخب بنما للرجال
تصنيف منتخب بنما للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
42
تشيلي
تشيلي
تشيلي
1489.82
43
الجزائر
الجزائر
الجزائر
1480.24
44
بنما
بنما
بنما
1475.62
45
رومانيا
رومانيا
رومانيا
1472.73
46
النرويج
النرويج
النرويج
1472.36

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
53
هاييتي
هاييتي
هاييتي
1481.87
54
ميانمار
ميانمار
ميانمار
1481.44
55
بنما
بنما
بنما
1443.42
56
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
1440.64
57
بيلاروسيا
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1439.51

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد بنما لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بنما لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

BANDUNG, INDONESIA - DECEMBER 01: An Exhibition Futsal Community Hold by FIFA Foundation at Sampoerna Sports Club In Bandung, West Java, Indonesia. (Photo by Iqbal Kusumadireza - FIFA/FIFA via Getty Images)
مؤسسة FIFA
إصدار قائمة المنظمات غير الحكومية التي ستتلقى دعماً من برنامج مجتمع مؤسسة FIFA في 2024
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 23: Panama women's national football team Head Coach Ignacio Quintana poses for a portrait during the Post FIFA Women's World Cup Coaches Forum at HoF, Home of FIFA on January 23, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجموعة الدراسات الفنية (TSG)
كوينتانا: "لقد جعلنا جماهير بنما فخورة بنا. هذا هو إرثنا"
٣١ يناير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤
SURABAYA, INDONESIA - NOVEMBER 10: Players of Panama sing the national anthem prior to the FIFA U-17 World Cup Group A match between Panama and Morocco at Gelora Bung Tomo Stadium on November 10, 2023 in Surabaya, Indonesia. (Photo by Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images)
تصنيف الرجال
بنما تحقق أفضل تقدم في التصنيف العالمي للرجال لعام 2023
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣
Panama's players celebrate their victory during the Concacaf Nations League quarterfinal second leg football match against Costa Rica at Rommel Fernandez Stadium in Panama City, on November 20, 2023. (Photo by ROBERTO CISNEROS / AFP) (Photo by ROBERTO CISNEROS/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تتشبث بالصدارة، وبنما تحقق قفزة عملاقة
٢١ ديسمبر ٢٠٢٣
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ADELAIDE, AUSTRALIA - JULY 18: Ignacio Quintana and Erika Hernandez of Panama pose for a portrait during the official FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 portrait session on July 18, 2023 in Adelaide, Australia. (Photo by Darrian Traynor - FIFA/FIFA via Getty Images)
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Mexico's goalkeeper Guillermo Ochoa (C) celebrates his team's win at the conclucion of the Concacaf 2023 Gold Cup final football match between Mexico and Panama at SoFi Stadium in Inglewood, California, on July 16, 2023. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP) (Photo by FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)
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