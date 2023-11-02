كوينتانا: "لقد جعلنا جماهير بنما فخورة بنا. هذا هو إرثنا"

حضر مدرب المنتخب الوطني للسيدات إجناسيو كوينتانا مؤخراً منتدى المدربين بعد كأس العالم للسيدات FIFA

كشف الأب المستقبلي عن الثنائي عن أحد الأهداف البارزة في البطولة

أوضح أيضاً كيف أن تجربة بنما كواحدة من ثمانية منتخبات جديدة ستشكل المرحلة التالية من التطوير

2 أغسطس/آب 2023 هو تاريخ من غير المرجّح أن ينساه مشجعو كرة القدم في بنما. لم يكن هناك سوى دقيقة واحدة وتسع ثوانٍ على مدار المباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات من كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™ ضد فرنسا، عندما ذهبت ركلة حرة نفذتها مارتا كوكس من مسافة بعيدة مباشرة في الزاوية العليا لشباك حارسة المرمى الفرنسية، مُعلنة عن أول هدف لبنما في تاريخ البطولة. مرت خمسة أشهر تقريباً ولا تزال ذكريات مدرب منتخب بنما للسيدات إجناسيو كوينتانا تصيبه بالقشعريرة عندما استعادها على هامش منتدى مدربي كأس العالم للسيدات FIFA حيث قال كوينتانا وهو يُعيد مشاهدة ضربة كوكس الرائعة "كنت أعرف بالفعل أنها ستسجّل هذا الهدف."

هدف مارتا كوكس | بنما - فرنسا | كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™ 00:50

وأضاف "لقد جاءت إلي قبل دقيقة واحدة من بدء المباراة وقالت: سنصنع التاريخ. وبعد دقيقة واحدة سجلت هدفاً. كانت تعلم بالفعل أنها ستسجل هذا الهدف. قطعاً!" وطلب كوينتانا بحماس مشاهدة المقطع مرة أخرى، قبل أن يعترف بأنه يُشاهد الفيديو قبل كل حصة تدريبية كحافز له. إذا لم يكن أداء بنما أمام الفريق المصنف خامساً في العالم (قبل البطولة) سبباً للاحتفال بما فيه الكفاية في ملعب سيدني لكرة القدم، فقد كشف إجناسيو عن وجود تأثير شخصي للغاية وراء رد فعله على الهدف. وكشف قائلاً "سألني الكثير من الناس لماذا كنت أتطلع نحو المدرجات عندما نحتفل. كنت قد اكتشفت قبل يومين، قبل مباراة جامايكا، أنني سأصبح أباً. ولهذا السبب التفت إلى المدرجات لأنظر إلى زوجتي. كنت أحتفل مع زوجتي وابنتي. لقد كانت لحظة خاصة جداً بالنسبة لي."

كما غيرت هذه اللحظة الخاصة بشكل جذري الطريقة التي يرى بها الملايين من المشجعين البنميين كرة القدم للسيدات. وقال "عندما شاركنا في كأس العالم، لم ندرك حقاً ما حققناه. ولكن عندما عدنا إلى البلاد ورأينا أن الناس يتعرفون عليهن [اللاعبات] في الشارع وأن هناك فتيات يرتدين قمصاناً تحمل أرقام وأسماء لاعباتنا، وهذا ما جعلنا نشعر بالفخر."

بعد البطولة، هناك أمر واحد واضح بالنسبة لإجناسيو كوينتانا: فهو يريد عودة بنما إلى النسخة المقبلة من كأس العالم للسيدات FIFA. ومن أجل ذلك، هناك عمل يجب القيام به حيث قال "مهمة الاتحاد الآن هي زيادة إشراك المشجعين واللاعبات، لإضفاء طابع احترافي على اللعبة، ليس فقط من حيث الموارد المالية، ولكن أيضاً من حيث البنية التحتية. إنها رياضة لا حدود لها، وهي تنمو بسرعة لا مثيل لها."

تلك الفتاة التي كانت ترتدي القميص الذي يحمل اسم مارتا كوكس على ظهرها، قد تُصبح مارتا كوكس التالية خلال أربع أو ثماني سنوات. نحن ملتزمون تجاه هؤلاء الآباء والفتيات الذين يقدّرون الجهود التي بذلناها. إجناسيو كوينتانا مدرب منتخب بنما للسيدات

وعلى المدى القريب، يتحوّل التركيز إلى تطوير كرة القدم للشباب، حيث يتم تشكيل الجيل الكبير القادم من النجوم. أصبحت التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة الدومينيكان 2024 FIFA قاب قوسين أو أدنى. تبدأ بنما مشوارها بمواجهة الولايات المتحدة يوم الجمعة 2 فبراير/شباط، حيث تُكمل كندا وبورتوريكو المجموعة الثانية. وقال كوينتانا "في حالتنا، نحن لسنا دولة ذات عدد كبير من اللاعبات المؤهلات، لذلك لدينا متوسط عمر منخفض جداً في منتخبنا الأول. بالنسبة لنا، تُعتبر منافسات تحت 17 سنة أو تحت 20 سنة بمثابة الاستكشاف المباشر. مارتا كوكس، على سبيل المثال، واجهت هذا الأمر منذ بضع سنوات. كانت تلعب بالفعل مع المنتخب الأول عندما كانت تبلغ من العمر 13 أو 14 سنة. شيئاً فشيئاً نُحاول منحهم المزيد من الأدوات، ليس فقط فيما يتعلق بكرة القدم ولكن أيضاً فيما يتعلق بالتغذية وعلم النفس والصحة، وهي الجوانب التي نحن متأخرون فيها أكثر، ويجب أن لا نتجاهلها."

لاعبو ومدرب بنما يتّحِدُون من أجل المساواة بين الجنسين 03:39

استفاد اتحاد بنما لكرة القدم من ستة برامج لتطوير كرة القدم للسيدات من FIFA في السنوات الثلاث الماضية، حيث لعب دوره في العمل على تحقيق الهدف 8 من الأهداف الإستراتيجية للعبة العالمية 2023-2027: "المساعدة على دفع المزيد من التطوير لكرة القدم للسيدات." وتابع كوينتانا: "لقد فتح FIFA بالفعل الأبواب أمام المزيد من المنتخبات الوطنية للعب في كأس العالم. فتح الأبواب أمام المزيد من المنتخبات منحنا الفرصة لنُظهر للعالم أننا لسنا بعيدين عن القدرة على المنافسة. في حالتنا، لقد عانينا خلال كأس العالم، لكننا استمتعنا حقًا بمشاهدة الفرق الأخرى التي شاركت لأول مرة وهي قادرة على الفوز بالمباريات. هذا يجعلنا نأمل في تحقيق نفس الشيء في غضون أربع سنوات." أتاح منتدى المدربين بعد كأس العالم للسيدات FIFA فرصة للعودة إلى الوطن بمزيد من المعلومات وإقامة تحالفات تدريبية جديدة. وقال كوينتانا "بالنسبة لنا كمشاركين لأول مرة، من الضروري أن نكون قادرين على إجراء محادثة جماعية مع مدربين مثل خورخي فيلدا، أو أن نكون قادرين على التحدث إلى مدربة مثل جيل إيليس، التي لديها خبرة الفوز بكأس العالم مرتين. لقد كانت لحظة فريدة من نوعها. لقد جئت إلى هنا [إلى مقر FIFA] مع الالتزام بالتعلّم والالتزام بالعودة إلى بنما ومشاركة هذه الخبرات مع المدربين هناك أيضاً."