اتحاد غواتيمالا لكرة القدم

اتحاد غواتيمالا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fedefutguate.gt

العنوان

2a. Calle 15-57,

Zona 15,

Boulevard Vista Hermosa,

01015 GUATEMALA CITY

Guatemala

طرق التواصل

الهاتف: +502/2315 7777

البريد الإلكتروني:info@fedefutguate.org

فاكس: +502/2315 7780

التنظيم

President

Gerardo PAIZ

Vice President

Carlos FERNANDEZ

Victor GARCIA

General Secretary

William MARTINEZ

Treasurer

Juan Carlos BARRAGAN

Media And Communication Manager

Alex ARGUETA

Technical Director

Carlos ESTRADA

National Coach Men

Luis Fernando TENA

National Coach Women

Karla ALEMAN

Chairperson of the Referees Committee

Gerardo PAIZ

Head/Director of the Referees Department

Jose Luis CAMARGO

Referee Coordinator

Carlos FUENTES

Futsal Coordinator

Hector ARAGON

تصنيف غواتيمالا

تصنيف منتخب غواتيمالا للرجال
تصنيف منتخب غواتيمالا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
106
موريتانيا
موريتانيا
موريتانيا
1194.48
107
ناميبيا
ناميبيا
ناميبيا
1192.13
108
غواتيمالا
غواتيمالا
غواتيمالا
1188.17
109
مدغشقر
مدغشقر
مدغشقر
1187.63
110
موزامبيق
موزامبيق
موزامبيق
1184.49

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
78
تونس
تونس
تونس
1280.87
79
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1275.27
80
غواتيمالا
غواتيمالا
غواتيمالا
1274.69
81
مالي
مالي
مالي
1272.76
82
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1272.15

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد غواتيمالا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد غواتيمالا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤
FIFA Forward in Guatemala
المنظمة
تحديث ملعب اتحاد غواتيمالا لكرة القدم بدعم من FIFA Forward
٧ أغسطس ٢٠٢٣
FIFA President Gianni Infantino and CONCACAF President Victor Montagliani during the CONCACAF 38th Ordinary Congress on February 25, 2023 in Antigua City, Guatemala. (Photo Courtesy of Miguel Gutierrez/CONCACAF)
الرئيس
رئيس FIFA يهنئ فيكتور مونتالياني بعد إعادة انتخابه رئيساً للكونكاكاف
٢٥ فبراير ٢٠٢٣
FIFA President Gianni Infantino at XXII UNCAF Ordinary Congress on February 24, 2023 in Antigua, Guatemala. (Photo by Salvadoran Football Association)
الرئيس
جياني إنفانتينو: نهائيات كأس العالم 2026 ستغير التوازن في كرة القدم
٢٥ فبراير ٢٠٢٣
SAN JOSE, COSTA RICA - AUGUST 25: A group photo during the FIFA Talent Development Scheme Knowledge Exchange Workshop aside the FIFA U-20 Women's World Cup 2022 at Hilton Garden Inn on August 25, 2022 in San Jose, Costa Rica. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
التطور التقني
برنامج FIFA لتنمية المواهب يحظى باهتمام كبير في كوستاريكا
٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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GUATEMALA CITY, GUATEMALA - 30 AUGUST: FIFA President Gianni Infantino, Guatemalan FA President Gerardo Paiz during a FIFA visit to Guatemala on 30 August, 2022 in Guatemala City, Guatemala. (Photo by Courtesy of Guatemalan MA)
الرئيس
تطوير كرة القدم تحتل الصدارة خلال زيارة رئيس FIFA إلى غواتيمالا
GRAZ, AUSTRIA - NOVEMBER 13: Members of the Panama team line up for the anthems prior to the international friendly match between Japan and Panama at Merkur Arena on November 13, 2020 in Graz, Austria. (Photo by Christian Hofer/Getty Images)
البطولات
ست تذاكر في انتظار منتخبات Concacaf