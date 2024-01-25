اتحاد غواتيمالا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fedefutguate.gt
العنوان
2a. Calle 15-57,
Zona 15,
Boulevard Vista Hermosa,
01015 GUATEMALA CITY
Guatemala
طرق التواصل
الهاتف: +502/2315 7777
البريد الإلكتروني:info@fedefutguate.org
فاكس: +502/2315 7780
التنظيم
President
Gerardo PAIZ
Vice President
Carlos FERNANDEZ
Victor GARCIA
General Secretary
William MARTINEZ
Treasurer
Juan Carlos BARRAGAN
Media And Communication Manager
Alex ARGUETA
Technical Director
Carlos ESTRADA
National Coach Men
Luis Fernando TENA
National Coach Women
Karla ALEMAN
Chairperson of the Referees Committee
Gerardo PAIZ
Head/Director of the Referees Department
Jose Luis CAMARGO
Referee Coordinator
Carlos FUENTES
Futsal Coordinator
Hector ARAGON
تصنيف غواتيمالا
تصنيف منتخب غواتيمالا للرجال
تصنيف منتخب غواتيمالا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
106
موريتانيا
موريتانيا
1194.48
107
ناميبيا
ناميبيا
1192.13
108
غواتيمالا
غواتيمالا
1188.17
109
مدغشقر
مدغشقر
1187.63
110
موزامبيق
موزامبيق
1184.49
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
78
تونس
تونس
1280.87
79
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1275.27
80
غواتيمالا
غواتيمالا
1274.69
81
مالي
مالي
1272.76
82
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1272.15
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد غواتيمالا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤