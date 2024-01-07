اتحاد أوزبكستان لكرة القدم

اتحاد أوزبكستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ufa.uz

العنوان

Uzbekistanskaya street 98/A,

100011 TASHKENT

Uzbekistan

طرق التواصل

الهاتف: +998-71/230 9042

البريد الإلكتروني:uzb@the-afc.com

فاكس: +998-71/230 9051

التنظيم

President

Abdulsalom AZIZOV

Senior Vice President

Ravshan IRMATOV

Vice President

Shaakram KHOLMATOV

General Secretary

Avaz MAKSUMOV

Treasurer

Olimjon SALIKHOV

Media And Communication Manager

Davron FAYZIEV

Technical Director

Guy KIALA

National Coach Men

Srecko KATANEC

National Coach Women

Midori HONDA

Chairperson of the Referees Committee

Babur KHAIDAROV

Head/Director of the Referees Department

Laziz KUCHKAROV

Referee Coordinator

Vladislav TSEYTLIN

تصنيف أوزبكستان

تصنيف منتخب أوزبكستان للرجال
تصنيف منتخب أوزبكستان للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
64
ألبانيا
ألبانيا
ألبانيا
1382.69
65
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1377.06
66
أوزبكستان
أوزبكستان
أوزبكستان
1376.50
67
غانا
غانا
غانا
1363.42
68
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1362.17

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
46
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1524.06
47
تايلندا
تايلندا
تايلندا
1518.37
48
أوزبكستان
أوزبكستان
أوزبكستان
1516.95
49
سلوفاكيا
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1516.65
50
باراغواي
باراغواي
باراغواي
1510.14

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد أوزبكستان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أوزبكستان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
Tashkent, Uzbekistan - OCTOBER 03: FIFA Cooperation & Knowledge-sharing Workshop between European and Central Asian MAs on October 03, 2023 in Tashkent, Uzbekistan. (Photo by Hasan Pirmuhamedov - FIFA/FIFA via HP FOTO)
الاتحادات الأعضاء
طشقند تستضيف ورشة عمل لتبادل الخبرات بين الاتحادات الأعضاء من أوروبا وآسيا الوسطى
٦ أكتوبر ٢٠٢٣
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 20: FIFA President Gianni Infantino meets with H.E. Mr. Shavkat Mirziyoyev, President of the Republic of Uzbekistan in New York, United States of America on September 20, 2023. (Photo by Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA ونظيره الأوزبكي يناقشان التحضيرات لكأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024
٢١ سبتمبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - SEPTEMBER 15: A general view during the Final Draw for the FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia at HoF, Home of FIFA on September 15, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA™
قرعة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™ ترسم معالم الطريق لأبرز المواهب الصاعدة
١٥ سبتمبر ٢٠٢٣
FIFA knowledge Exchange workshop in Osaka, Japan
التطور التقني
ورشة عمل توجيهية للاتحادات الوطنية الآسيوية حول تطوير المواهب الكروية
٤ يوليو ٢٠٢٣
أخبار متعلّقة
ZURICH, SWITZERLAND - JUNE 23: FIFA President Gianni Infantino (L) and FIFA Secretary General Fatma Samoura during FIFA Virtual Council Meeting no.24 at HoF, Home of FIFA on June 23, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يُعيّن الولايات المتحدة الأمريكية مضيفاً لكأس العالم للأندية في نسختها الجديدة والموسَّعة
TASHKENT, UZBEKISTAN - MAY 05: FIFA President Gianni Infantino during a meeting with President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoev as part of the visit to Uzbekistan on May 05, 2023 in Tashkent, Uzbekistan. (Photo courtesy of the office of the President of the Republic of Uzbekistan)
الرئيس
رئيس FIFA يشيد بمشاريع تطوير كرة القدم في أوزبكستان
A group of children and the Football for School team after the event in Uzbekistan.
المنظمة
"كرة القدم للمدارس" تصل إلى أوزبكستان
DUSHANBE, TAJIKISTAN - MAY 02: FIFA President Gianni Infantino (L) and CAFA President and Tajikistan Football Federation (TFF) President Rustam Emomali (R) pose for a photo with pennants during the 8th CAFA Congress on May 02, 2023 in Dushanbe, Tajikistan. (Photo Courtesy by FA Tajikistan Media Department)
الرئيس
رئيس FIFA يهنئ رئيس اتحاد وسط آسيا لكرة القدم على إعادة انتخابه
wliygu9bu8n2ysiq1jqo.jpg
البطولات
شومورودوف: أحلم بأن أصبح أفضل هداف في تاريخ أوزبكستان
md6wbo99yufnb27f0qts.jpg
البطولات
سوريا تقترب من التأهل ونتائج متباينة للمتصدّرين