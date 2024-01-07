اتحاد أوزبكستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ufa.uz
العنوان
Uzbekistanskaya street 98/A,
100011 TASHKENT
Uzbekistan
طرق التواصل
الهاتف: +998-71/230 9042
البريد الإلكتروني:uzb@the-afc.com
فاكس: +998-71/230 9051
التنظيم
President
Abdulsalom AZIZOV
Senior Vice President
Ravshan IRMATOV
Vice President
Shaakram KHOLMATOV
General Secretary
Avaz MAKSUMOV
Treasurer
Olimjon SALIKHOV
Media And Communication Manager
Davron FAYZIEV
Technical Director
Guy KIALA
National Coach Men
Srecko KATANEC
National Coach Women
Midori HONDA
Chairperson of the Referees Committee
Babur KHAIDAROV
Head/Director of the Referees Department
Laziz KUCHKAROV
Referee Coordinator
Vladislav TSEYTLIN
تصنيف أوزبكستان
تصنيف منتخب أوزبكستان للرجال
تصنيف منتخب أوزبكستان للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
64
ألبانيا
ألبانيا
1382.69
65
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1377.06
66
أوزبكستان
أوزبكستان
1376.50
67
غانا
غانا
1363.42
68
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1362.17
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
46
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1524.06
47
تايلندا
تايلندا
1518.37
48
أوزبكستان
أوزبكستان
1516.95
49
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1516.65
50
باراغواي
باراغواي
1510.14
١٥ مارس ٢٠٢٤
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