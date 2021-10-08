الاتحاد الليبي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسمي
العنوان
General Sports Federation Building,
Sports City,
Gorji,
P.O. Box 5137,
02 TRIPOLI
Libya
طرق التواصل
الهاتف: +218-21/361 7996
البريد الإلكتروني:libyaff@gmail.com
فاكس: +218-21/361 7997
التنظيم
President
Abdulhakim AL SHALMANI
Vice President
Hussian ELMURABIT
Khamiss ADEM
General Secretary
Abdunnaser HUSSEIN
Treasurer
Saad ADEEB
National Coach Men
Milutin SREDOJEVIC
National Coach Women
Salim AL-JALALI
Chairperson of the Referees Committee
Nasreddin KRIN
Futsal Coordinator
Fauzi BELHAJ
تصنيف ليبيا
تصنيف منتخب ليبيا للرجال
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
118
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
1164.01
119
تنزانيا
تنزانيا
1160.98
120
ليبيا
ليبيا
1159.51
121
جزر القمر
جزر القمر
1156.45
122
مالاوي
مالاوي
1149.40
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.
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