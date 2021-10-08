الاتحاد الليبي لكرة القدم

الاتحاد الليبي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

العنوان

General Sports Federation Building,

Sports City,

Gorji,

P.O. Box 5137,

02 TRIPOLI

Libya

طرق التواصل

الهاتف: +218-21/361 7996

البريد الإلكتروني:libyaff@gmail.com

فاكس: +218-21/361 7997

التنظيم

President

Abdulhakim AL SHALMANI

Vice President

Hussian ELMURABIT

Khamiss ADEM

General Secretary

Abdunnaser HUSSEIN

Treasurer

Saad ADEEB

National Coach Men

Milutin SREDOJEVIC

National Coach Women

Salim AL-JALALI

Chairperson of the Referees Committee

Nasreddin KRIN

Futsal Coordinator

Fauzi BELHAJ

تصنيف ليبيا

تصنيف منتخب ليبيا للرجال
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
118
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
1164.01
119
تنزانيا
تنزانيا
تنزانيا
1160.98
120
ليبيا
ليبيا
ليبيا
1159.51
121
جزر القمر
جزر القمر
جزر القمر
1156.45
122
مالاوي
مالاوي
مالاوي
1149.40

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات

لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.

أحدث المواضيع من الاتحاد الليبي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الليبي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Mohamed Zubya of Libya gets past Akram Tawfik of Egypt challenge during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Said Al-Wensh of Egypt and Mohamed Soula of Libya challenge for possession during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Omar Marmoush of Egypt celebrates scoring the opening goal during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Ismael Bennacer of Algeria on the attack during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Algeria and Niger held at Mustapha Tchaker Stadium in Blida, Algeria on 8 October 2021 © BackpagePix
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DOHA, QATAR - JUNE 19: Sudan players pose for a photo as they celebrate victory following the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Qualifiers match between Libya and Sudan at Khalifa International Stadium on June 19, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Mohamed Farag - FIFA/FIFA via Getty Images)
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A general view for katara Opera House which host the draw for the FIFA Arab Cup 2021 on Monday 26 April 2021 in Doha, Qatar.
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٢٦ أبريل ٢٠٢١
VOLGOGRAD, RUSSIA - JUNE 25: A Saudi Arabia and an Egypt fan enjoy the pre match atmosphere prior to the 2018 FIFA World Cup Russia group A match between Saudia Arabia and Egypt at Volgograd Arena on June 25, 2018 in Volgograd, Russia. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
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قرعة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ في أرقام
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Oct 1990: General view of the Khalifa Stadium at sunset during the Asian World Cup Qualifying Finals in Qatar. \ Mandatory Credit: Allsport UK /Allsport
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سحب قرعة بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ الثلاثاء المقبل
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