FIFA.com

الاتحاد الليبي لكرة القدم

الاتحاد الليبي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

العنوان

General Sports Federation Building,

Sports City,

Gorji,

P.O. Box 5137,

02 TRIPOLI

Libya

طرق التواصل

الهاتف: +218-21/361 7996

البريد الإلكتروني:libyaff@gmail.com

فاكس: +218-21/361 7997

التنظيم

الرئيس

Abdolmola EL MOGRABI

نائب الرئيس

Fouzy GAOUDA

الأمين العام

عبدالناصر حسين

أمين الصندوق

سعد أديب

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Nasser AL-HADHIRI

مدرب وطني لفريق السيدات

Salim AL-JALALI

رئيس لجنة الحكام

Mohamed AI JALALI

رئيس/مدير قسم الحكام

Essam SHARFEDDN

منسق المباريات داخل الصالات

فوزي بلحاج

تصنيف ليبيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الليبي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الليبي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

The official match ball for the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024
المنظمة
إعلان لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
٦ سبتمبر ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 17: A general view during Football for School at The Rajamangala National Stadium on May 17, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Thananuwat Srirasant - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (مايو/أيار 2024)
٣ يونيو ٢٠٢٤
Mohamed Zubya of Libya gets past Akram Tawfik of Egypt challenge during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Said Al-Wensh of Egypt and Mohamed Soula of Libya challenge for possession during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Omar Marmoush of Egypt celebrates scoring the opening goal during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Ismael Bennacer of Algeria on the attack during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Algeria and Niger held at Mustapha Tchaker Stadium in Blida, Algeria on 8 October 2021 © BackpagePix
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قطر ٢٠٢٢: الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الأفريقية
٨ أكتوبر ٢٠٢١
DOHA, QATAR - JUNE 19: Sudan players pose for a photo as they celebrate victory following the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Qualifiers match between Libya and Sudan at Khalifa International Stadium on June 19, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Mohamed Farag - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
السودان يُقصي ليبيا ويتأهل إلى النهائيات
١٩ يونيو ٢٠٢١
A general view for katara Opera House which host the draw for the FIFA Arab Cup 2021 on Monday 26 April 2021 in Doha, Qatar.
البطولات
الإثارة تتزايد قبل قرعة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
٢٦ أبريل ٢٠٢١
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