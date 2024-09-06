الاتحاد الليبي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسمي
العنوان
General Sports Federation Building,
Sports City,
Gorji,
P.O. Box 5137,
02 TRIPOLI
Libya
طرق التواصل
الهاتف: +218-21/361 7996
البريد الإلكتروني:libyaff@gmail.com
فاكس: +218-21/361 7997
التنظيم
الرئيس
Abdolmola EL MOGRABI
نائب الرئيس
Fouzy GAOUDA
الأمين العام
عبدالناصر حسين
أمين الصندوق
سعد أديب
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Nasser AL-HADHIRI
مدرب وطني لفريق السيدات
Salim AL-JALALI
رئيس لجنة الحكام
Mohamed AI JALALI
رئيس/مدير قسم الحكام
Essam SHARFEDDN
منسق المباريات داخل الصالات
فوزي بلحاج
أحدث المواضيع من الاتحاد الليبي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قطر ٢٠٢٢: الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الأفريقية
٨ أكتوبر ٢٠٢١