اتحاد تايلند لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fathailand.org
العنوان
286 Ramkhamhaeng Road,
Hua Mak,
Bang Kapi,
10240 Bangkok
Thailand
طرق التواصل
الهاتف: +66/2011 7177 80
البريد الإلكتروني:secretariat@fathailand.org
فاكس: +66/2065 1561
التنظيم
President
Nualphan LAMSAM
Vice President
Adisak BENJASIRIWAN
Annop SINGTOTHONG
Chanvit PHALAJIVIN
Pa-Vin BHIROMBHAKDI
Wiluck LOHTONG
General Secretary
Patit SUPHAPHONGS
Media And Communication Manager
Amnoy NIMMANO
Technical Director
Songyos KLINSRISUK
National Coach Men
Masatada ISHII
Chairperson of the Referees Committee
Somkid BOONTANOM
Head/Director of the Referees Department
Chatarin MONGKOLSIRI
Referee Coordinator
Chatarin MONGKOLSIRI
Futsal Coordinator
Adisak BENJASIRIWAN
تصنيف تايلندا
تصنيف منتخب تايلندا للرجال
تصنيف منتخب تايلندا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
99
طاجيكستان
طاجيكستان
1218.89
100
كازاخستان
كازاخستان
1215.16
101
تايلندا
تايلندا
1206.72
102
كوسوفو
كوسوفو
1202.77
103
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1197.47
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
45
رومانيا
رومانيا
1524.64
46
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1524.06
47
تايلندا
تايلندا
1518.37
48
أوزبكستان
أوزبكستان
1516.95
49
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1516.65
١٥ مارس ٢٠٢٤
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