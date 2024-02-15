اتحاد تايلند لكرة القدم

اتحاد تايلند لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fathailand.org

العنوان

286 Ramkhamhaeng Road,

Hua Mak,

Bang Kapi,

10240 Bangkok

Thailand

طرق التواصل

الهاتف: +66/2011 7177 80

البريد الإلكتروني:secretariat@fathailand.org

فاكس: +66/2065 1561

التنظيم

President

Nualphan LAMSAM

Vice President

Adisak BENJASIRIWAN

Annop SINGTOTHONG

Chanvit PHALAJIVIN

Pa-Vin BHIROMBHAKDI

Wiluck LOHTONG

General Secretary

Patit SUPHAPHONGS

Media And Communication Manager

Amnoy NIMMANO

Technical Director

Songyos KLINSRISUK

National Coach Men

Masatada ISHII

Chairperson of the Referees Committee

Somkid BOONTANOM

Head/Director of the Referees Department

Chatarin MONGKOLSIRI

Referee Coordinator

Chatarin MONGKOLSIRI

Futsal Coordinator

Adisak BENJASIRIWAN

تصنيف تايلندا

تصنيف منتخب تايلندا للرجال
تصنيف منتخب تايلندا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
99
طاجيكستان
طاجيكستان
طاجيكستان
1218.89
100
كازاخستان
كازاخستان
كازاخستان
1215.16
101
تايلندا
تايلندا
تايلندا
1206.72
102
كوسوفو
كوسوفو
كوسوفو
1202.77
103
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1197.47

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
45
رومانيا
رومانيا
رومانيا
1524.64
46
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1524.06
47
تايلندا
تايلندا
تايلندا
1518.37
48
أوزبكستان
أوزبكستان
أوزبكستان
1516.95
49
سلوفاكيا
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1516.65

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد تايلند لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد تايلند لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ABIDJAN, IVORY COAST - FEBRUARY 11: FIFA President Gianni Infantino during the AFCON 2023 final between Ivory Coast and Nigeria at Alassane Ouattara Olympic Stadium on February 11, 2024 in Abidjan, Ivory Coast. (Photo by Djigla Raymond/FIFA)
تصنيف الرجال
تغييرات مهمة في أفريقيا وآسيا
١٥ فبراير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
The Women’s Football Campaign is designed to support associations in delivering grassroots and small-sided football events to boost the participation of young girls and promote existing competitions and programmes.
كرة القدم للسيدات
2023: سنة حافلة بالأحداث الفارقة واللحظات المميزة في كرة القدم النسائية
٣ يناير ٢٠٢٤
FA Thailand (FAT) organized aa Women’s Football Campaign (WFC) event in Ubon Ratchathani (North of Thailand)
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تايلاند تخطو الخطوة التالية في تطوير كرة القدم للسيدات
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JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 15: A group photo during the ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA on November 15, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Afriadi Hikmal - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
مباحثات مثمرة لتجديد مذكرة التفاهم وتعزيز التعاون بين آسيان وFIFA
١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
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إنفانتينو يلتقي برئيس الوزراء التايلاندي ويشيد بشغف بلاده بالساحرة المستديرة
FIFA Regional Director Asia & Oceania Sanjeevan Balasingam and Dr. Niwat Limsuknirun, Chair of SOMS-14
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توسيع الشراكة بين FIFA ودول جنوب شرق آسيا لتشمل المساواة بين الجنسين والتغير المناخي
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ZURICH, SWITZERLAND - JUNE 23: FIFA President Gianni Infantino (L) and FIFA Secretary General Fatma Samoura during FIFA Virtual Council Meeting no.24 at HoF, Home of FIFA on June 23, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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مجلس FIFA يُعيّن الولايات المتحدة الأمريكية مضيفاً لكأس العالم للأندية في نسختها الجديدة والموسَّعة
HO CHI MINH CITY, VIETNAM - MARCH 28: A group photo during the FIFA Forward 3.0 Workshop for ASEAN Member Associations on March 28, 2023 in Ho Chi Minh City, Vietnam. (Photo by Minh Hoang – FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج FIFA Forward
اجتماع أعضاء اتحاد الآسيان في فيتنام لورشة عمل برنامج FIFA Forward
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منطقة جنوب شرق آسيا تحتل الأولوية في إطلاق برنامج كرة القدم من أجل المدارس