اتحاد كازاخستان لكرة القدم

اتحاد كازاخستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.kff.kz/kk

العنوان

Astana City,

B. Momyshuly Avenue 5 A,

010000 ASTANA

Kazakhstan

طرق التواصل

الهاتف: +7-7172/790 780

البريد الإلكتروني:kense@kff.kz

فاكس: +7-7172/790 788

التنظيم

President

Adilet BARMENKULOV

Vice President

Olzhas ABRAYEV

General Secretary

Andrey DUDIN

Media And Communication Manager

Gulmira SHUTANOVA

Technical Director

Rafael GARIBYAN

National Coach Men

Magomed ADIYEV

National Coach Women

Madiyar KEMBILOV

Head/Director of the Referees Department

Alexandr PEREMITIN

Referee Coordinator

Aidyn TASSYBAYEV

Futsal Coordinator

Talgat KOSMUKHAMBETOV

تصنيف كازاخستان

تصنيف منتخب كازاخستان للرجال
تصنيف منتخب كازاخستان للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
98
بنين
بنين
بنين
1225.10
99
طاجيكستان
طاجيكستان
طاجيكستان
1218.89
100
كازاخستان
كازاخستان
كازاخستان
1215.16
101
تايلندا
تايلندا
تايلندا
1206.72
102
كوسوفو
كوسوفو
كوسوفو
1202.77

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
100
نيبال
نيبال
نيبال
1208.42
101
غوام
غوام
غوام
1206.27
102
كازاخستان
كازاخستان
كازاخستان
1205.07
103
لتوانيا
لتوانيا
لتوانيا
1204.42
104
بوليفيا
بوليفيا
بوليفيا
1203.09

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد كازاخستان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كازاخستان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

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The Best - FIFA Football Awards 2023
جائزة بوشكاش من FIFA: صوّتوا لهدفكم المفضّل
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣
Players from Kasakhstan celebrates after winning the UEFA Euro 2024 Group H qualification football match Kasakhstan v Denmark next to Denmark's defender Victor Kristiansen in Astana, Kazakhstan on March 26, 2023. (Photo by Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT (Photo by BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)
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الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola
٢٩ يونيو ٢٠٢٣
ASTANA, KAZAKHSTAN - MAY 03: A view of the KFF Pelé Stadium during FIFA President Gianni Infantino visit to Kazakhstan on May 03, 2023 in Astana, Kazakhstan. (Photo by Kazakhstan Football Federation)
الرئيس
اتحاد كازاخستان لكرة القدم يُطلق اسم بيليه على ملعب مركز التدريب الوطني
٤ مايو ٢٠٢٣
ASTANA, KAZAKHSTAN - MAY 03: FIFA President Gianni Infantino meeting with President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev on May 3, 2023 in Astana, Kazakhstan. (Photo Courtesy of Aqorda)
الرئيس
إنفانتيتو يلتقي بالرئيس توكاييف ويزور المشاريع الكروية في كازاخستان
٣ مايو ٢٠٢٣
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 08: FIFA President Gianni Infantino and Football Federation of Kazakhstan President Adilet Barmenkulov meet at FIFA Paris offices on September 8, 2022 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يستضيف رئيس الاتحاد الكازاخستاني الجديد
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