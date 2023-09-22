اتحاد كازاخستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.kff.kz/kk
العنوان
Astana City,
B. Momyshuly Avenue 5 A,
010000 ASTANA
Kazakhstan
طرق التواصل
الهاتف: +7-7172/790 780
البريد الإلكتروني:kense@kff.kz
فاكس: +7-7172/790 788
التنظيم
President
Adilet BARMENKULOV
Vice President
Olzhas ABRAYEV
General Secretary
Andrey DUDIN
Media And Communication Manager
Gulmira SHUTANOVA
Technical Director
Rafael GARIBYAN
National Coach Men
Magomed ADIYEV
National Coach Women
Madiyar KEMBILOV
Head/Director of the Referees Department
Alexandr PEREMITIN
Referee Coordinator
Aidyn TASSYBAYEV
Futsal Coordinator
Talgat KOSMUKHAMBETOV
تصنيف كازاخستان
تصنيف منتخب كازاخستان للرجال
تصنيف منتخب كازاخستان للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
98
بنين
بنين
1225.10
99
طاجيكستان
طاجيكستان
1218.89
100
كازاخستان
كازاخستان
1215.16
101
تايلندا
تايلندا
1206.72
102
كوسوفو
كوسوفو
1202.77
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
100
نيبال
نيبال
1208.42
101
غوام
غوام
1206.27
102
كازاخستان
كازاخستان
1205.07
103
لتوانيا
لتوانيا
1204.42
104
بوليفيا
بوليفيا
1203.09
١٥ مارس ٢٠٢٤
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