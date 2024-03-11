الاتحاد البرتغالي لكرة القدم

الاتحاد البرتغالي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fpf.pt

العنوان

Avenida das Seleções,

1495-433 Cruz Quebrada - Dafundo

Portugal

طرق التواصل

الهاتف: +351-21/325 2700

البريد الإلكتروني:ceo@fpf.pt

فاكس: +351-21/325 2780

التنظيم

President

Fernando GOMES

Vice President

Humberto COELHO

Jose COUCEIRO

Pedro PROENCA

General Secretary

Teresa ROMAO

Media And Communication Manager

Antonio MAGALHAES

Technical Director

Jose COUCEIRO

National Coach Men

Roberto MARTINEZ

National Coach Women

FRANCISCO NETO

Chairperson of the Referees Committee

Jose FONTELAS GOMES

Head/Director of the Referees Department

Jose FONTELAS GOMES

Referee Coordinator

Mauro QUARESMA

Futsal Coordinator

Pedro DIAS

تصنيف البرتغال

تصنيف منتخب البرتغال للرجال
تصنيف منتخب البرتغال للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
5
البرازيل
البرازيل
البرازيل
1784.09
6
هولندا
هولندا
هولندا
1745.48
7
البرتغال
البرتغال
البرتغال
1745.06
8
إسبانيا
إسبانيا
إسبانيا
1732.64
9
إيطاليا
إيطاليا
إيطاليا
1718.82

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
19
الصين
الصين
الصين
1803.40
20
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1796.68
21
البرتغال
البرتغال
البرتغال
1758.94
22
سويسرا
سويسرا
سويسرا
1745.07
23
كولومبيا
كولومبيا
كولومبيا
1744.74

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann celebrates with teammates scoring the opening goal during the UEFA Champions League group E football match between Club Atletico de Madrid and Lazio at the Metropolitano stadium in Madrid on December 13, 2023. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)
المنظمة
التنافس على أشده في قارات العالم للتأهل إلى Mundial de Clubes 25™
١١ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA يحتدم في مختلف أنحاء العالم
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 28: A silhouette is seen of Philipp Borer of Switzerland as he warms up prior to the FIFA Beach Soccer World Cup 2021 Semi Final match between Football Union Of Russia and Switzerland at Luzhniki Beach Soccer Stadium on August 28, 2021 in Moscow, Russia. (Photo by Octavio Passos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
٧ فبراير ٢٠٢٤
2023 edition of the Global Transfer Report
القانوني
تقرير FIFA السنوي للانتقالات الدولية: أرقام قياسية غير مسبوقة في حصيلة عام 2023
٣٠ يناير ٢٠٢٤
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ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 22: FIFA Chief Operating Officer World Cup Heimo Schirgi during the FIFA World Cup 2030 Candidate Workshop Programme at HoF, Home of FIFA on January 22, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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ورشة عمل للدول المرشَّحة لاستضافة كأس العالم FIFA™ عامي 2030 و2034
The Best FIFA Football Awards
The Best FIFA Football Awards™
الكشف عن المرشحين النهائيين لجوائز The Best FIFA Football Awards™ لعام 2023
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LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: The FIFA World Cup Trophy sits on display during the awards ceremony following the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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مجلس FIFA يتخّذ قرارات هامة بشأن نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™