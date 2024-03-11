الاتحاد البرتغالي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fpf.pt
العنوان
Avenida das Seleções,
1495-433 Cruz Quebrada - Dafundo
Portugal
طرق التواصل
الهاتف: +351-21/325 2700
البريد الإلكتروني:ceo@fpf.pt
فاكس: +351-21/325 2780
التنظيم
President
Fernando GOMES
Vice President
Humberto COELHO
Jose COUCEIRO
Pedro PROENCA
General Secretary
Teresa ROMAO
Media And Communication Manager
Antonio MAGALHAES
Technical Director
Jose COUCEIRO
National Coach Men
Roberto MARTINEZ
National Coach Women
FRANCISCO NETO
Chairperson of the Referees Committee
Jose FONTELAS GOMES
Head/Director of the Referees Department
Jose FONTELAS GOMES
Referee Coordinator
Mauro QUARESMA
Futsal Coordinator
Pedro DIAS
تصنيف البرتغال
تصنيف منتخب البرتغال للرجال
تصنيف منتخب البرتغال للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
5
البرازيل
البرازيل
1784.09
6
هولندا
هولندا
1745.48
7
البرتغال
البرتغال
1745.06
8
إسبانيا
إسبانيا
1732.64
9
إيطاليا
إيطاليا
1718.82
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
19
الصين
الصين
1803.40
20
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1796.68
21
البرتغال
البرتغال
1758.94
22
سويسرا
سويسرا
1745.07
23
كولومبيا
كولومبيا
1744.74
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
٧ فبراير ٢٠٢٤