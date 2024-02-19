اتحاد طاجيكستان لكرة القدم

اتحاد طاجيكستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fft.tj

العنوان

14/3 Ayni Street,

734 025 DUSHANBE

Tajikistan

طرق التواصل

الهاتف: +992-44/620 8181

البريد الإلكتروني:tajikfootball@yahoo.com

فاكس: +992-44/620 8282

التنظيم

President

Rustam EMOMALI

Vice President

Alisher URUNOV

Dilshod JURAEV

Khurshed MIRZO

General Secretary

Furkatzhon AKHMEDZHANOV

Treasurer

Hasan MUBOROV

Media And Communication Manager

Faridun SALIEV

Technical Director

Uvaydo DAVLATBEKOV

National Coach Men

Gela SHEKILADZE

National Coach Women

Mubin ERGASHEV

Chairperson of the Referees Committee

Alisher URUNOV

Head/Director of the Referees Department

Rustam ABDULLOEV

Referee Coordinator

Rustam ABDULLOEV

Futsal Coordinator

Bakhtovar MELIKOV

تصنيف طاجيكستان

تصنيف منتخب طاجيكستان للرجال
تصنيف منتخب طاجيكستان للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
97
فلسطين
فلسطين
فلسطين
1227.20
98
بنين
بنين
بنين
1225.10
99
طاجيكستان
طاجيكستان
طاجيكستان
1218.89
100
كازاخستان
كازاخستان
كازاخستان
1215.16
101
تايلندا
تايلندا
تايلندا
1206.72

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
152
بنين
بنين
بنين
1003.88
153
بتسوانا
بتسوانا
بتسوانا
1001.74
154
طاجيكستان
طاجيكستان
طاجيكستان
991.20
155
سانت لوسيا
سانت لوسيا
سانت لوسيا
975.08
156
مالاوي
مالاوي
مالاوي
972.78

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد طاجيكستان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد طاجيكستان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DOHA, QATAR - JANUARY 28: Tajikistan players and staff celebrate victory following the penalty shootout in the AFC Asian Cup Round of 16 match between Tajikistan and United Arab Emirates at Ahmad Bin Ali Stadium on January 28, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Adam Nurkiewicz/Getty Images)
تصنيف الرجال
طاجيكستان: طموح يعانق عنان السماء
١٩ فبراير ٢٠٢٤
ABIDJAN, IVORY COAST - FEBRUARY 11: FIFA President Gianni Infantino during the AFCON 2023 final between Ivory Coast and Nigeria at Alassane Ouattara Olympic Stadium on February 11, 2024 in Abidjan, Ivory Coast. (Photo by Djigla Raymond/FIFA)
تصنيف الرجال
تغييرات مهمة في أفريقيا وآسيا
١٥ فبراير ٢٠٢٤
DUSHANBE, TAJIKISTAN - MAY 02: FIFA President Gianni Infantino (L) and CAFA President and Tajikistan Football Federation (TFF) President Rustam Emomali (R) pose for a photo with pennants during the 8th CAFA Congress on May 02, 2023 in Dushanbe, Tajikistan. (Photo Courtesy by FA Tajikistan Media Department)
الرئيس
رئيس FIFA يهنئ رئيس اتحاد وسط آسيا لكرة القدم على إعادة انتخابه
٣ مايو ٢٠٢٣
DUSHANBE, TAJIKISTAN - MAY 02: FIFA President Gianni Infantino and President of Tajikistan Emomali Rahmon meet during his visit to Tajikistan on May 2, 2023 in Dushanbe, Tajikistan. (Photo Courtesy by FA Tajikistan Media Department)
الرئيس
رئيس FIFA يجري محادثات مثمرة حول كرة القدم في طاجيكستان
٢ مايو ٢٠٢٣
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البطولات
سوريا تقترب من التأهل ونتائج متباينة للمتصدّرين
١٩ نوفمبر ٢٠١٩
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