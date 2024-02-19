اتحاد طاجيكستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fft.tj
العنوان
14/3 Ayni Street,
734 025 DUSHANBE
Tajikistan
طرق التواصل
الهاتف: +992-44/620 8181
البريد الإلكتروني:tajikfootball@yahoo.com
فاكس: +992-44/620 8282
التنظيم
President
Rustam EMOMALI
Vice President
Alisher URUNOV
Dilshod JURAEV
Khurshed MIRZO
General Secretary
Furkatzhon AKHMEDZHANOV
Treasurer
Hasan MUBOROV
Media And Communication Manager
Faridun SALIEV
Technical Director
Uvaydo DAVLATBEKOV
National Coach Men
Gela SHEKILADZE
National Coach Women
Mubin ERGASHEV
Chairperson of the Referees Committee
Alisher URUNOV
Head/Director of the Referees Department
Rustam ABDULLOEV
Referee Coordinator
Rustam ABDULLOEV
Futsal Coordinator
Bakhtovar MELIKOV
تصنيف طاجيكستان
تصنيف منتخب طاجيكستان للرجال
تصنيف منتخب طاجيكستان للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
97
فلسطين
فلسطين
1227.20
98
بنين
بنين
1225.10
99
طاجيكستان
طاجيكستان
1218.89
100
كازاخستان
كازاخستان
1215.16
101
تايلندا
تايلندا
1206.72
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
152
بنين
بنين
1003.88
153
بتسوانا
بتسوانا
1001.74
154
طاجيكستان
طاجيكستان
991.20
155
سانت لوسيا
سانت لوسيا
975.08
156
مالاوي
مالاوي
972.78
١٥ مارس ٢٠٢٤
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