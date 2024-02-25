اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم

اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.the-ffiri.com

العنوان

No. 4,

Third 12-meter St.,

Seoul Ave.,

19958-73781 TEHRAN

Iran

طرق التواصل

الهاتف: +98-21/8821 3308

البريد الإلكتروني:international@the-ffiri.com

فاكس: +98-21/8805 3605

التنظيم

President

Mehdi TAJ

Vice President

Mehdi MOHAMMAD NABI

General Secretary

Hedayat MOMBENI

Treasurer

Vahid FADAEE

Technical Director

Majid JALALI

National Coach Men

Amir GHALENOEI

National Coach Women

Maryam AZMOUNZAVIEHKIVI

Chairperson of the Referees Committee

Khodadad AFSHARIAN

Head/Director of the Referees Department

Danial MORADI

Referee Coordinator

Danial MORADI

Futsal Coordinator

Ehsan OSOULI

تصنيف جمهورية إيران الإسلامية

تصنيف منتخب جمهورية إيران الإسلامية للرجال
تصنيف منتخب جمهورية إيران الإسلامية للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
18
اليابان
اليابان
اليابان
1614.33
19
سويسرا
سويسرا
سويسرا
1613.44
20
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1608.23
21
الدنمارك
الدنمارك
الدنمارك
1601.31
22
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1566.21

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
59
كرواتيا
كرواتيا
كرواتيا
1428.94
60
اليونان
اليونان
اليونان
1416.52
61
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1412.45
62
تركيا
تركيا
تركيا
1404.24
63
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1401.01

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 25: FIFA President Gianni Infantino poses for photo with the Brazil team during the award ceremony after the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Final match between Brazil and Italy at Dubai Design District Stadium on February 25, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يشكر الإمارات على تنظيم كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA والبرازيل تصنع التاريخ
٢٥ فبراير ٢٠٢٤
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 28: A silhouette is seen of Philipp Borer of Switzerland as he warms up prior to the FIFA Beach Soccer World Cup 2021 Semi Final match between Football Union Of Russia and Switzerland at Luzhniki Beach Soccer Stadium on August 28, 2021 in Moscow, Russia. (Photo by Octavio Passos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
٧ فبراير ٢٠٢٤
PERSEPOLIS, IR IRAN, Collection of all FIFA World Cup balls painted by Iranian artist Fatemeh Zarei displayed at the Persepolis Museum. (Photo by FIFA / FIFA via SNTV)
المنظمة
كُرات تتحوّل إلى لوحات بريشة فنانة إيرانية تؤرخ كأس العالم
١٦ نوفمبر ٢٠٢٣
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 20: FIFA President Gianni Infantino meets with President of IR Iran Ebrahim Raisi in New York, United States of America on September 20, 2023. (Photo Courtesy of the Presidential Office of IR Iran)
الرئيس
رئيس FIFA يشجّع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة التطور أثناء اجتماعه مع الرئيس ابراهيم رئيسي
٢١ سبتمبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - SEPTEMBER 15: A general view during the Final Draw for the FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia at HoF, Home of FIFA on September 15, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA™
قرعة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™ ترسم معالم الطريق لأبرز المواهب الصاعدة
١٥ سبتمبر ٢٠٢٣
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LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's Trophy during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
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