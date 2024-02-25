اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.the-ffiri.com
العنوان
No. 4,
Third 12-meter St.,
Seoul Ave.,
19958-73781 TEHRAN
Iran
طرق التواصل
الهاتف: +98-21/8821 3308
البريد الإلكتروني:international@the-ffiri.com
فاكس: +98-21/8805 3605
التنظيم
President
Mehdi TAJ
Vice President
Mehdi MOHAMMAD NABI
General Secretary
Hedayat MOMBENI
Treasurer
Vahid FADAEE
Technical Director
Majid JALALI
National Coach Men
Amir GHALENOEI
National Coach Women
Maryam AZMOUNZAVIEHKIVI
Chairperson of the Referees Committee
Khodadad AFSHARIAN
Head/Director of the Referees Department
Danial MORADI
Referee Coordinator
Danial MORADI
Futsal Coordinator
Ehsan OSOULI
تصنيف جمهورية إيران الإسلامية
تصنيف منتخب جمهورية إيران الإسلامية للرجال
تصنيف منتخب جمهورية إيران الإسلامية للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
18
اليابان
اليابان
1614.33
19
سويسرا
سويسرا
1613.44
20
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1608.23
21
الدنمارك
الدنمارك
1601.31
22
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1566.21
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
59
كرواتيا
كرواتيا
1428.94
60
اليونان
اليونان
1416.52
61
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1412.45
62
تركيا
تركيا
1404.24
63
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1401.01
١٥ مارس ٢٠٢٤
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بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
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٢٥ فبراير ٢٠٢٤
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الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
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الرئيس
رئيس FIFA يشجّع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة التطور أثناء اجتماعه مع الرئيس ابراهيم رئيسي
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