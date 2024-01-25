اتحاد كوبا لكرة القدم

اتحاد كوبا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

العنوان

Estadio Pedro Marrero,

Escuela Nacional de Fútbol - Mario López,

Avenida 41,

44 y 46 Municipio Playa,

LA HABANA

Cuba

طرق التواصل

الهاتف: +53-7/209 5814

البريد الإلكتروني:secretaria.afc@yahoo.com

التنظيم

President

Oliet RODRIGUEZ

Vice President

Ciro ESCALONA

Luis VEITIA

General Secretary

Miguel DIAZ

Treasurer

Rolando REYNALDO

Media And Communication Manager

Jesus PEREIRA

Technical Director

Jose HERRANZ

National Coach Men

Yunielys CASTILLO

National Coach Women

Elizabeth CUFF

Chairperson of the Referees Committee

Antonio ALVAREZ

Head/Director of the Referees Department

Rafael DIAZ GREGORY

Referee Coordinator

LOLA

Futsal Coordinator

Luis VEITIA

تصنيف كوبا

تصنيف منتخب كوبا للرجال
تصنيف منتخب كوبا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
167
سانت لوسيا
سانت لوسيا
سانت لوسيا
988.67
168
فيجي
فيجي
فيجي
981.26
169
كوبا
كوبا
كوبا
980.65
170
فانواتو
فانواتو
فانواتو
980.33
171
برمودا
برمودا
برمودا
972.36

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
90
غويانا
غويانا
غويانا
1238.46
91
كوسوفو
كوسوفو
كوسوفو
1227.49
92
كوبا
كوبا
كوبا
1222.42
93
لاوس
لاوس
لاوس
1217.34
94
مصر
مصر
مصر
1217.29

١٥ مارس ٢٠٢٤