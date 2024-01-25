اتحاد كوبا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسمي
العنوان
Estadio Pedro Marrero,
Escuela Nacional de Fútbol - Mario López,
Avenida 41,
44 y 46 Municipio Playa,
LA HABANA
Cuba
طرق التواصل
الهاتف: +53-7/209 5814
البريد الإلكتروني:secretaria.afc@yahoo.com
التنظيم
President
Oliet RODRIGUEZ
Vice President
Ciro ESCALONA
Luis VEITIA
General Secretary
Miguel DIAZ
Treasurer
Rolando REYNALDO
Media And Communication Manager
Jesus PEREIRA
Technical Director
Jose HERRANZ
National Coach Men
Yunielys CASTILLO
National Coach Women
Elizabeth CUFF
Chairperson of the Referees Committee
Antonio ALVAREZ
Head/Director of the Referees Department
Rafael DIAZ GREGORY
Referee Coordinator
LOLA
Futsal Coordinator
Luis VEITIA
تصنيف كوبا
تصنيف منتخب كوبا للرجال
تصنيف منتخب كوبا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
167
سانت لوسيا
سانت لوسيا
988.67
168
فيجي
فيجي
981.26
169
كوبا
كوبا
980.65
170
فانواتو
فانواتو
980.33
171
برمودا
برمودا
972.36
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
90
غويانا
غويانا
1238.46
91
كوسوفو
كوسوفو
1227.49
92
كوبا
كوبا
1222.42
93
لاوس
لاوس
1217.34
94
مصر
مصر
1217.29
١٥ مارس ٢٠٢٤
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