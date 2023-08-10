اتحاد أفغانستان لكرة القدم

اتحاد أفغانستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.aff.org.af

العنوان

P.O. Box 128,

KABUL

Afghanistan

طرق التواصل

الهاتف: +93-75/2023 770

البريد الإلكتروني:relations.aff@gmail.com

فاكس: +93-75/2023 770

التنظيم

President

Mohammad KARGAR

General Secretary

Behram SIDDIQUI

Treasurer

Abdul HAQ FAIZI

Media And Communication Manager

Mohammed HASHIMI

Technical Director

Mohammad RAUFI

National Coach Men

Ashley WESTWOOD

National Coach Women

Wahidullah WAHIDI

Chairperson of the Referees Committee

Delawar KHALED

Head/Director of the Referees Department

Hamed MAIWAND

Referee Coordinator

Hamed MAIWAND

تصنيف أفغانستان

تصنيف منتخب أفغانستان للرجال
تصنيف منتخب أفغانستان للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
156
سنغافورة
سنغافورة
سنغافورة
1020.50
157
غويانا
غويانا
غويانا
1018.14
158
أفغانستان
أفغانستان
أفغانستان
1017.68
159
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1008.92
160
بورتوريكو
بورتوريكو
بورتوريكو
1007.19

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات

لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.

أحدث المواضيع من اتحاد أفغانستان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أفغانستان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MELBOURNE, AUSTRALIA - AUGUST 08: FIFA and UNHCR (UN Refugee Agency) have invited refugees, who have settled in Australia, to watch the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Round of 16 match between Colombia and Jamaica at Melbourne Rectangular Stadium on August 08, 2023 in Melbourne / Naarm, Australia. (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)
التأثير الاجتماعي
لاجئون يلتفّون حول لواء الاتحاد من أجل السلام في كأس العالم للسيدات FIFA 2023
١٠ أغسطس ٢٠٢٣
We meet one of the female football players forced to flee Afghanistan in 2021 – and hear how her connection to the beautiful game gave her a new start in life.
التأثير الاجتماعي
أنا أكثر من مجرد لاجئة
٢٠ يونيو ٢٠٢٣
DUSHANBE, TAJIKISTAN - MAY 02: FIFA President Gianni Infantino (L) and CAFA President and Tajikistan Football Federation (TFF) President Rustam Emomali (R) pose for a photo with pennants during the 8th CAFA Congress on May 02, 2023 in Dushanbe, Tajikistan. (Photo Courtesy by FA Tajikistan Media Department)
الرئيس
رئيس FIFA يهنئ رئيس اتحاد وسط آسيا لكرة القدم على إعادة انتخابه
٣ مايو ٢٠٢٣
FIFA President Gianni Infantino pictured with FIFA Chief Social Responsibility & Education Officer Joyce Cook
الرئيس
رئيس FIFA جياني إنفانتينو يدعو مجتمع كرة القدم العالمي إلى التضامن مع اللاجئين الأفغان
٢٦ أكتوبر ٢٠٢١
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البطولات
سوريا تقترب من التأهل ونتائج متباينة للمتصدّرين
١٩ نوفمبر ٢٠١٩
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