اتحاد أفغانستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.aff.org.af
العنوان
P.O. Box 128,
KABUL
Afghanistan
طرق التواصل
الهاتف: +93-75/2023 770
البريد الإلكتروني:relations.aff@gmail.com
فاكس: +93-75/2023 770
التنظيم
President
Mohammad KARGAR
General Secretary
Behram SIDDIQUI
Treasurer
Abdul HAQ FAIZI
Media And Communication Manager
Mohammed HASHIMI
Technical Director
Mohammad RAUFI
National Coach Men
Ashley WESTWOOD
National Coach Women
Wahidullah WAHIDI
Chairperson of the Referees Committee
Delawar KHALED
Head/Director of the Referees Department
Hamed MAIWAND
Referee Coordinator
Hamed MAIWAND
تصنيف أفغانستان
تصنيف منتخب أفغانستان للرجال
تصنيف منتخب أفغانستان للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
156
سنغافورة
سنغافورة
1020.50
157
غويانا
غويانا
1018.14
158
أفغانستان
أفغانستان
1017.68
159
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1008.92
160
بورتوريكو
بورتوريكو
1007.19
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.
أحدث المواضيع من اتحاد أفغانستان لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
التأثير الاجتماعي
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١٠ أغسطس ٢٠٢٣
الرئيس
رئيس FIFA جياني إنفانتينو يدعو مجتمع كرة القدم العالمي إلى التضامن مع اللاجئين الأفغان
٢٦ أكتوبر ٢٠٢١