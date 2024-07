2022، عام من التعلم مع Football for Schools

حضر برنامج Football for Schools في جميع الاتحادات القارية الستة هذا العام

برنامج Football For Schools ، هو برنامج جعل كرة القدم في متناول الشباب من خلال دمج الأنشطة الكروية في النظام التربوي، يسعى إلى المساهمة في تنمية وتمكين ما يقرب من 800 مليون طفل في جميع أنحاء العالم. صحيح أن الورش ضخم جداً، ولكن البرنامج يعمل على قدم وساق. واعتباراً من هذا العام، يمكن للبرنامج أن يتباهى بأنه قد غزا جميع القارات. اليوم، نفذ 32 من أصل 211 اتحاداً عضوًا في FIFA البرنامج بنجاح. ولكن حتى وقت قريب، لم يكن البرنامج قد رأى النور في أوقيانوسيا. حيث تم تنفيذه في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وقد سافر أسطورة FIFA ياكوبو أيغبيني إلى بولينيزيا لحضور حفل إطلاقه.

وقال أنطونيو بوينانيو سانشيز، مستشار FIFA لبرنامج Football for Schools خلال هذا الحدث: "كان FIFA يطور مشروع Football for Schools منذ ما يقرب من عامين، ولكن لسوء الحظ، بسبب الجائحة، لم يتم استئنافه حتى نهاية عام 2021"، مضيفاً "وقد كانت تونغا أول اتحاد عضو في منطقة المحيط الهادئ ينضم إلى البرنامج."

وقبل تونغا، كان قد انخرط في هذه الدينامية خلال عام 2022 عدد من الاتحادات من قبيل باراغواي بأمريكا الجنوبية و بليز و كوستاريكا بأمريكا الشمالية و فرنسا بأوروبا و جيبوتي وكوت ديفوار بأفريقيا و غوام و إندونيسيا بآسيا. وفي المجموع، تم تنظيم 23 نشاطاً من أنشطة Football for Schools في جميع أنحاء العالم، وتلقى 54 اتحادًا عضوًا تكويناً أولياً في خمس ندوات إقليمية.

كوستاريكا تطلق برنامج Football for Schools

وكانت فاطمة سيديبي، مديرة Football for Schools، التي انضمت إلى FIFA بعد 25 عامًا في الأمم المتحدة، قد أوضحت مؤخرًا بقولها: "هذا البرنامج يجسد رؤية FIFA ورئيسه جياني إنفانتينو والأمينة العامة فاطمة سامورا بغية جعل كرة القدم عالمية حقًا"، مضيفةً "نأمل أن يتمكن جميع الأطفال في العالم، عبر الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211، من لعب كرة القدم، وأن يتمكنوا من القيام بذلك من خلال التعلم واكتساب المهارات الحياتية". وتابعت بالقول "إن برنامج Football for Schools يجلب القيم الإيجابية لكرة القدم في عملية التعليم والتنمية لأطفالنا من خلال التحلي بسلوك إيجابي وحماسي"، مشيرة إلى أن البرنامج "يجعل الأطفال يواجهون التحديات بطريقة ترفيهية ممتعة، مما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم الخاصة وتحمل المسؤولية في بيئة متقبلة وداعمة."

أسطورتا كوريا الجنوبية في حدث Football for Schools من FIFA

وقد تم تسليم ما مجموعه 632,830 كرة في إطار هذا البرنامج الذي استفاد منه أكثر من 5,3 مليون طفل (62٪ من الفتيان، 38٪ من الفتيات). وبالإضافة إلى ياكوبو أيغبيني، شارك نجوم كرة قدم آخرون في الأنشطة، حيث شارك بطل العالم الفرنسي عام 1998 يوري جوركاييف وتشا بوم كون، الهداف التاريخي لجمهورية كوريا، في تظاهرة بمنغوليا. وكان حارس مرمى كولومبيا السابق فريد مونراجون، المخضرم الذي شارك في ثلاث نسخ من كأس العالم FIFA، وروزانا دوس سانتوس أوجوستو، التي مثلت البرازيل في أربع نسخ من كأس العالم للسيدات FIFA ، حاضرين في غيانا . قال المدير العام لمؤسسة FIFA، يوري جوركاييف، خلال افتتاح مشروع Football for Schools في موريتانيا : "مشروع Football for Schools يجسد الرؤية العالمية لـ FIFA ورئيسه جياني إنفانتينو، ويوضح لنا أيضًا أننا بحاجة إلى تغيير أساليب التدريس لتكييفها مع احتياجات كل مجموعة وكل فرد"، مضيفاً "لجعل قلوبنا تنبض من أجل كرة القدم، يجب أن تكون كرة القدم في صميم كل ما نقوم به."

برنامج Football for Schools في بليز

وقد كانت نهاية عام 2022 بمثابة مسك الختام لبرنامج Football for Schools، حيث حط الرحال في قطر بمناسبة تنظيم كأس العالم FIFA. وتم تخصيص مساحة للبرنامج في المتحف الأوليمبي والرياضي 1-2-3 بالدوحة. وتقاسم أسطورتا FIFA السويسريان، فالون بهرامي وآلان سوتر، تجربتهما هناك. وفي هذا الصدد، أكد أنطونيو بوينانيو سانشيز قائلاً: "هل هناك وقت أفضل من كأس العالم لإظهار أن Football for Schools هو مشروع صممه FIFA للوصول إلى اتحاداته الـ 211 وجعل كرة القدم عالمية حقًا؟". وختمت فاطمة سيديبي بالقول: "كان عام 2022 عامًا محوريًا للمشروع في أعقاب أزمة كوفيد، وإعادة الهيكلة الداخلية داخل FIFA. وقد تم التركيز على تحسيس الاتحادات الأعضاء ببرنامج Football for Schools، وكذا الشراكات الداخلية والخارجية الجديدة، وتنمية الموارد البشرية. أما 2023 فسيكون عام تكريس المكتسبات وتعزيز التتبع والتقييم ومد الجسور مع برنامج FIFA Forward".