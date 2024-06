Comment utilisons-nous vos données ?

Nous nous réjouissons de vous accueillir à l’un de nos événements et de partager avec vous notre amour du football. Nous utilisons vos données afin de fournir des services d’hospitalité, de gérer notre relation, notre marketing ciblé et nos activités publicitaires, de mener des travaux de recherche, de développement et d’analyse, ainsi que de vous accompagner au mieux lorsque vous êtes à nos côtés.