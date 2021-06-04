Comment utilisons-nous vos données ?
La lutte contre le dopage dans le football impose un strict respect des règles.
Nous utilisons vos données pour faciliter la tenue des contrôles de dopage en compétition et hors compétition. Plus particulièrement, nous nous servons des données figurant dans le formulaire de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) pour évaluer sa conformité avec le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques et la politique de la FIFA en la matière. Vos données peuvent également être exploitées en lien avec des organisations antidopage afin d’enquêter sur une potentielle violation des règles antidopage dans le cas d’un résultat d’analyse anormal ou atypique de vos échantillons ou du passeport biologique.
Oú collectons-nous vos donnés?
Du formulaire de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques rempli par vos soins ou par votre médecin.
Quelles données collectons-nous ?
Nom
Date de naissance
Coordonnées
Sexe
Association membre
Type(s) de football
Statut (amateur/professionnel)
Diagnostic médical
Médicaments prescrits
Traitement médical concerné par votre demande
Informations et dossiers médicaux d’appui
Combien de temps conservons-nous vos données ?
Les décisions d’octroi et de refus d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques sont conservées pendant dix ans.
Les formulaires de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques et les informations médicales supplémentaires sont conservées pendant 12 mois à compter de la date d’expiration de l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.
Les demandes incomplètes sont également conservées pendant 12 mois.
Avec qui partageons-nous vos donnés ?
Le Groupe consultatif de la FIFA sur les AUT
ADOs with testing authority and/or results management authority over you
Le personnel autorisé au sein de l'Agence mondiale antidopage (AMA)
Members of the TUE committees of each relevant ADO and WADA
tout autre expert juridiqe, scientifique ou médical, le cas échéant
Quelle partie du Règlement général sur la protection des données (RGPD) aborde ces questions ?
Article 6, alinéa 1a du RGPD (consentement)
Article 6, alinéa 1b du RGPD (contrat)
Article 6, alinéa 1c du RGPD (conformité avec les obligations juridiques)
Article 6, alinéa 1e du RGPD (intérêt public)
Article 6, alinéa 1f du RGPD (intérêts légitimes)