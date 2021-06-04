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Éradication du dopage

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Quelles données collectons-nous ?
Avec qui partageons-nous vos donnés ?
Quelle partie du Règlement général sur la protection des données (RGPD) aborde ces questions ?

Comment utilisons-nous vos données ?

La lutte contre le dopage dans le football impose un strict respect des règles.

Nous utilisons vos données pour faciliter la tenue des contrôles de dopage en compétition et hors compétition. Plus particulièrement, nous nous servons des données figurant dans le formulaire de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) pour évaluer sa conformité avec le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques et la politique de la FIFA en la matière. Vos données peuvent également être exploitées en lien avec des organisations antidopage afin d’enquêter sur une potentielle violation des règles antidopage dans le cas d’un résultat d’analyse anormal ou atypique de vos échantillons ou du passeport biologique.

Oú collectons-nous vos donnés?

Du formulaire de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques rempli par vos soins ou par votre médecin.

Quelles données collectons-nous ?

  • Nom

  • Date de naissance

  • Coordonnées

  • Sexe

  • Association membre

  • Type(s) de football

  • Statut (amateur/professionnel)

  • Diagnostic médical

  • Médicaments prescrits

  • Traitement médical concerné par votre demande

  • Informations et dossiers médicaux d’appui

Combien de temps conservons-nous vos données ?

  • Les décisions d’octroi et de refus d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques sont conservées pendant dix ans.

  • Les formulaires de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques et les informations médicales supplémentaires sont conservées pendant 12 mois à compter de la date d’expiration de l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.

  • Les demandes incomplètes sont également conservées pendant 12 mois.

Avec qui partageons-nous vos donnés ?

  • Le Groupe consultatif de la FIFA sur les AUT

  • ADOs with testing authority and/or results management authority over you

  • Le personnel autorisé au sein de l'Agence mondiale antidopage (AMA)

  • Members of the TUE committees of each relevant ADO and WADA

  • tout autre expert juridiqe, scientifique ou médical, le cas échéant

Quelle partie du Règlement général sur la protection des données (RGPD) aborde ces questions ?

  • Article 6, alinéa 1a du RGPD (consentement)

  • Article 6, alinéa 1b du RGPD (contrat)

  • Article 6, alinéa 1c du RGPD (conformité avec les obligations juridiques)

  • Article 6, alinéa 1e du RGPD (intérêt public)

  • Article 6, alinéa 1f du RGPD (intérêts légitimes)

Sujets des données

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Acheteurs de billets

Nous utilisons vos données pour fournir un service client, gérer nos relations (et le contrat qui nous lie) et vous permettre de payer votre billet.

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LE HAVRE, FRANCE - JUNE 27: David Beckham is seen in the stands prior to the 2019 FIFA Women's World Cup France Quarter Final match between Norway and England at Stade Oceane on June 27, 2019 in Le Havre, France. (Photo by Matthew Lewis - FIFA/FIFA via Getty Images)
Invité(e)s

Nous avons hâte de vous accueillir à l’un de nos événements pour vous faire partager notre amour du football.

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LE HAVRE, FRANCE - JUNE 07: Members of team Spain walk the pitch during their team familiarization session ahead of the FIFA Women's World Cup France 2019 at Stade Océane on June 07, 2019 in Le Havre, France. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
Équipe chargée de l’organisation de l’événement et volontaires

Merci de faire partie de l’équipe des employés et volontaires qui font en sorte que nos événements puissent avoir lieu.

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VALENCIENNES, FRANCE - JUNE 29: Match officials line-up prior to the 2019 FIFA Women's World Cup France Quarter Final match between Italy and Netherlands at Stade du Hainaut on June 29, 2019 in Valenciennes, France. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)
Arbitres

Sans le travail acharné de nos arbitres, il n’y a pas de matches. Merci pour tout ce que vous faites pour le bien du football dans le monde.

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SHANGHAI, CHINA - OCTOBER 24: FIFA President Gianni Infantino speaks to the media after a FIFA Council Meeting at Shanghai Mandarin Oriental on October 24, 2019 in Shanghai, China. (Photo by Fred Lee - FIFA/FIFA via Getty Images)
Professionnels des médias

Merci de nous aider à raconter le football et son histoire ! Nous utilisons vos données pour gérer l’accès à l’Espace médias de la FIFA et accréditer les journalistes ou photographes qui nous aident à couvrir le football dans le monde.

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DOHA, QATAR - DECEMBER 21: The teams line up before the FIFA Club World Cup 2019 final match between Liverpool FC and CR Flamengo at Khalifa International Stadium on December 21, 2019 in Doha, Qatar. (Photo by Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images)
Agents organisateurs de matches

Les agents organisateurs de matches nous aident à rassembler les communautés, les pays, les clubs et les équipes nationales. Plus que quiconque, vous incarnez la philosophie "Living Football" de la FIFA.

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Football agents
Agents

Vous jouez un rôle fondamental dans l’éclosion des vedettes du football. Nous utilisons vos données pour satisfaire aux règlements applicables dans le football, et notamment à celui relatif aux agents.

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LYON, FRANCE - JULY 07: USA fans celebrate following their sides victory in the 2019 FIFA Women's World Cup France Final match between The United States of America and The Netherlands at Stade de Lyon on July 07, 2019 in Lyon, France. (Photo by Marianna Massey - FIFA/FIFA via Getty Images)
Supporters

Sans les supporters, le football n’est rien. Votre ferveur nous motive chaque jour et nous pousse à faire du football un sport véritablement mondial.

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ASUNCION, PARAGUAY - NOVEMBER 27: Kids practice Beach Soccer at the Grassroots Festival FIFA Beach Soccer World Cup Paraguay 2019 on November 27, 2019 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)
Joueurs et joueuses âgés de moins de 18 ans

Vous êtes l’avenir du football. Nous utilisons vos données pour rendre le football encore plus sûr et ouvert, protéger les jeunes joueurs, respecter la réglementation, distribuer les fonds et les paiements de soutien.

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ZURICH, SWITZERLAND - MAY 31: Alan Varela of Boca Juniors (L) is challenged by Nuno Cunha of Benfica Lissabon (R) in the Mens final match between Benfica Lissabon and Boca Juniors during day two of the Blue Stars FIFA Youth Cup at Sportanlage Buchlern on May 31, 2019 in Zurich, Switzerland. (Photo by Sebastian Widmann - FIFA/FIFA via Getty Images)
Avec qui partageons-nous vos donnés ?

Vous qui vous affrontez qu’il pleuve ou qu’il vente pour la gloire locale, vous êtes le cœur du football.

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LYON, FRANCE - JULY 02: Carly Telford of England celebrates her sides first goal during the 2019 FIFA Women's World Cup France Semi Final match between England and USA at Stade de Lyon on July 02, 2019 in Lyon, France. (Photo by Naomi Baker - FIFA/FIFA via Getty Images)
Joueurs professionnels

Vous êtes les stars de notre sport et des modèles pour des millions de gens.

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Éradication du dopage

La lutte contre le dopage dans le football impose un strict respect des règles. Nous utilisons vos données pour faciliter la tenue des contrôles de dopage en compétition et hors compétition.

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MILAN, ITALY - FEBRUARY 08: Alexander Shaw and Harry-John Hesketh of Hashtag United team and Ramy Abdelaal and Haroun Yassin of Nasr eSports team compete during the FIFA eClub World Cup 2020 - Day 2 on February 08, 2020 in Milan, Italy. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
Joueurs de football numérique

Des passionnés du monde entier se connectent pour suivre la compétition. Vous êtes les stars. Nous utilisons vos données afin de vous permettre d’accéder à la plateforme de jeu.

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DOHA, QATAR - DECEMBER 17: Referee Ismail Elfath of USA blows his whistle during the FIFA Club World Cup Qatar 2019 Semi Final between CR Flamengo and Al Hilal FC at Khalifa International Stadium on December 17, 2019 in Doha, Qatar. (Photo by Mike Hewitt - FIFA/FIFA via Getty Images)
Lanceurs d’alerte

Soyez fair-play : respecter les règles du Jeu. Si vous êtes témoin d’une faute, sur le terrain comme en dehors, il vous incombe de lancer l’alerte.

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Dernière actualisation: vendredi 4 juin 2021 à 08:52
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