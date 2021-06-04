Comment utilisons-nous vos données ?

Nous utilisons vos données pour faciliter la tenue des contrôles de dopage en compétition et hors compétition. Plus particulièrement, nous nous servons des données figurant dans le formulaire de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) pour évaluer sa conformité avec le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques et la politique de la FIFA en la matière. Vos données peuvent également être exploitées en lien avec des organisations antidopage afin d’enquêter sur une potentielle violation des règles antidopage dans le cas d’un résultat d’analyse anormal ou atypique de vos échantillons ou du passeport biologique.