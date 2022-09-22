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Joueurs professionnels

Comment utilisons-nous vos données ?
Oú collectons-nous vos donnés?
Quelles données collectons-nous ?
Combien de temps conservons-nous vos données ?
Avec qui partageons-nous vos donnés ?
Quelle partie du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) couvre cela ?
Qu’est-ce que la charte des droits liés aux données des joueurs?

Comment utilisons-nous vos données ?

Vous êtes les stars de notre sport et des modèles pour des millions de gens. Nous utilisons vos données pour nous conformer à la réglementation, notamment au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, effectuer des paiements et distribuer des fonds, préserver la transparence et l’ouverture du football, et partager des informations entre les associations membres et la FIFA. Nous utilisons également vos données pour compiler des statistiques à l’intention des supporters – par exemple, nous pouvons mesurer la distance totale que vous parcourez pendant un match ou la distance maximale à laquelle votre pied gauche est capable d’envoyer le ballon.

Oú collectons-nous vos donnés?

Vos données proviennent directement de vous, grâce à des technologies telles que la vidéo ou le GPS, d’associations membres, de chefs d’équipe, de partenaires de la FIFA et de médecins.

Quelles données collectons-nous ?

  • Nom

  • Identifiant FIFA

  • Date de naissance

  • Sexe

  • Association membre

  • Types de football pratiqués

  • Statut (amateur/professionnel)

  • Instructions de transfert et informations associées (dont les indemnités)

  • Coordonnées bancaires

  • Déclaration certifiant l’absence d’influence et de paiement à un tiers

  • Déclaration sur la propriété des droits économiques du joueur par des tiers

  • Ancien(s) statut(s) (amateur/professionnel)

  • Photos et vidéos

  • Données médicales à des fins antidopage

  • Données liées à l’événement

  • Données de performance

  • Données de suivi optique 4D

  • Données corporelles (suivi des membres)

Combien de temps conservons-nous vos données ?

Nous conservons vos données aussi longtemps que vous pratiquez le football organisé.

Avec qui partageons-nous vos donnés ?

  • Associations Membres

  • Confédérations

  • Comités Organisateurs Locaux

  • FIFA media and technology partners

  • Fans

Quelle partie du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) couvre cela ?

  • Article 6, alinéa 1a du RGPD (consentement)

  • Article 6, alinéa 1b du RGPD (contrat)

  • Article 6, alinéa 1c du RGPD (conformité avec les obligations juridiques)

  • Article 6, alinéa 1e du RGPD (intérêt public)

  • Article 6, alinéa 1f du RGPD (intérêts légitimes)

Qu’est-ce que la charte des droits liés aux données des joueurs?

La Charte des droits liés aux données des joueurs vise à édicter des normes et meilleures pratiques pour la protection de la vie privée des joueurs et joueuses professionnels ainsi qu’à leur permettre d’exercer leurs droits et d’en bénéficier en lien avec la protection des données.

PDF
La Charte des droits liés aux données des joueurs

Sujets des données

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Acheteurs de billets

Nous utilisons vos données pour fournir un service client, gérer nos relations (et le contrat qui nous lie) et vous permettre de payer votre billet.

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LE HAVRE, FRANCE - JUNE 27: David Beckham is seen in the stands prior to the 2019 FIFA Women's World Cup France Quarter Final match between Norway and England at Stade Oceane on June 27, 2019 in Le Havre, France. (Photo by Matthew Lewis - FIFA/FIFA via Getty Images)
Invité(e)s

Nous avons hâte de vous accueillir à l’un de nos événements pour vous faire partager notre amour du football.

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LE HAVRE, FRANCE - JUNE 07: Members of team Spain walk the pitch during their team familiarization session ahead of the FIFA Women's World Cup France 2019 at Stade Océane on June 07, 2019 in Le Havre, France. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
Équipe chargée de l’organisation de l’événement et volontaires

Merci de faire partie de l’équipe des employés et volontaires qui font en sorte que nos événements puissent avoir lieu.

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VALENCIENNES, FRANCE - JUNE 29: Match officials line-up prior to the 2019 FIFA Women's World Cup France Quarter Final match between Italy and Netherlands at Stade du Hainaut on June 29, 2019 in Valenciennes, France. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)
Arbitres

Sans le travail acharné de nos arbitres, il n’y a pas de matches. Merci pour tout ce que vous faites pour le bien du football dans le monde.

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SHANGHAI, CHINA - OCTOBER 24: FIFA President Gianni Infantino speaks to the media after a FIFA Council Meeting at Shanghai Mandarin Oriental on October 24, 2019 in Shanghai, China. (Photo by Fred Lee - FIFA/FIFA via Getty Images)
Professionnels des médias

Merci de nous aider à raconter le football et son histoire ! Nous utilisons vos données pour gérer l’accès à l’Espace médias de la FIFA et accréditer les journalistes ou photographes qui nous aident à couvrir le football dans le monde.

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DOHA, QATAR - DECEMBER 21: The teams line up before the FIFA Club World Cup 2019 final match between Liverpool FC and CR Flamengo at Khalifa International Stadium on December 21, 2019 in Doha, Qatar. (Photo by Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images)
Agents organisateurs de matches

Les agents organisateurs de matches nous aident à rassembler les communautés, les pays, les clubs et les équipes nationales. Plus que quiconque, vous incarnez la philosophie "Living Football" de la FIFA.

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Agents

Vous jouez un rôle fondamental dans l’éclosion des vedettes du football. Nous utilisons vos données pour satisfaire aux règlements applicables dans le football, et notamment à celui relatif aux agents.

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LYON, FRANCE - JULY 07: USA fans celebrate following their sides victory in the 2019 FIFA Women's World Cup France Final match between The United States of America and The Netherlands at Stade de Lyon on July 07, 2019 in Lyon, France. (Photo by Marianna Massey - FIFA/FIFA via Getty Images)
Supporters

Sans les supporters, le football n’est rien. Votre ferveur nous motive chaque jour et nous pousse à faire du football un sport véritablement mondial.

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ASUNCION, PARAGUAY - NOVEMBER 27: Kids practice Beach Soccer at the Grassroots Festival FIFA Beach Soccer World Cup Paraguay 2019 on November 27, 2019 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)
Joueurs et joueuses âgés de moins de 18 ans

Vous êtes l’avenir du football. Nous utilisons vos données pour rendre le football encore plus sûr et ouvert, protéger les jeunes joueurs, respecter la réglementation, distribuer les fonds et les paiements de soutien.

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ZURICH, SWITZERLAND - MAY 31: Alan Varela of Boca Juniors (L) is challenged by Nuno Cunha of Benfica Lissabon (R) in the Mens final match between Benfica Lissabon and Boca Juniors during day two of the Blue Stars FIFA Youth Cup at Sportanlage Buchlern on May 31, 2019 in Zurich, Switzerland. (Photo by Sebastian Widmann - FIFA/FIFA via Getty Images)
Avec qui partageons-nous vos donnés ?

Vous qui vous affrontez qu’il pleuve ou qu’il vente pour la gloire locale, vous êtes le cœur du football.

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LYON, FRANCE - JULY 02: Carly Telford of England celebrates her sides first goal during the 2019 FIFA Women's World Cup France Semi Final match between England and USA at Stade de Lyon on July 02, 2019 in Lyon, France. (Photo by Naomi Baker - FIFA/FIFA via Getty Images)
Joueurs professionnels

Vous êtes les stars de notre sport et des modèles pour des millions de gens.

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Éradication du dopage

La lutte contre le dopage dans le football impose un strict respect des règles. Nous utilisons vos données pour faciliter la tenue des contrôles de dopage en compétition et hors compétition.

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MILAN, ITALY - FEBRUARY 08: Alexander Shaw and Harry-John Hesketh of Hashtag United team and Ramy Abdelaal and Haroun Yassin of Nasr eSports team compete during the FIFA eClub World Cup 2020 - Day 2 on February 08, 2020 in Milan, Italy. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
Joueurs de football numérique

Des passionnés du monde entier se connectent pour suivre la compétition. Vous êtes les stars. Nous utilisons vos données afin de vous permettre d’accéder à la plateforme de jeu.

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DOHA, QATAR - DECEMBER 17: Referee Ismail Elfath of USA blows his whistle during the FIFA Club World Cup Qatar 2019 Semi Final between CR Flamengo and Al Hilal FC at Khalifa International Stadium on December 17, 2019 in Doha, Qatar. (Photo by Mike Hewitt - FIFA/FIFA via Getty Images)
Lanceurs d’alerte

Soyez fair-play : respecter les règles du Jeu. Si vous êtes témoin d’une faute, sur le terrain comme en dehors, il vous incombe de lancer l’alerte.

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Dernière actualisation: jeudi 22 septembre 2022 à 12:41
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