Comment utilisons-nous vos données ?

Vous êtes les stars de notre sport et des modèles pour des millions de gens. Nous utilisons vos données pour nous conformer à la réglementation, notamment au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, effectuer des paiements et distribuer des fonds, préserver la transparence et l’ouverture du football, et partager des informations entre les associations membres et la FIFA. Nous utilisons également vos données pour compiler des statistiques à l’intention des supporters – par exemple, nous pouvons mesurer la distance totale que vous parcourez pendant un match ou la distance maximale à laquelle votre pied gauche est capable d’envoyer le ballon.

Oú collectons-nous vos donnés?

Vos données proviennent directement de vous, grâce à des technologies telles que la vidéo ou le GPS, d’associations membres, de chefs d’équipe, de partenaires de la FIFA et de médecins.

Quelles données collectons-nous ?

Nom

Identifiant FIFA

Date de naissance

Sexe

Association membre

Types de football pratiqués

Statut (amateur/professionnel)

Instructions de transfert et informations associées (dont les indemnités)

Coordonnées bancaires

Déclaration certifiant l’absence d’influence et de paiement à un tiers

Déclaration sur la propriété des droits économiques du joueur par des tiers

Ancien(s) statut(s) (amateur/professionnel)

Photos et vidéos

Données médicales à des fins antidopage

Données liées à l’événement

Données de performance

Données de suivi optique 4D

Données corporelles (suivi des membres)

Combien de temps conservons-nous vos données ?

Nous conservons vos données aussi longtemps que vous pratiquez le football organisé.

Avec qui partageons-nous vos donnés ?

Associations Membres

Confédérations

Comités Organisateurs Locaux

FIFA media and technology partners

Fans

Quelle partie du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) couvre cela ?

Article 6, alinéa 1a du RGPD (consentement)

Article 6, alinéa 1b du RGPD (contrat)

Article 6, alinéa 1c du RGPD (conformité avec les obligations juridiques)

Article 6, alinéa 1e du RGPD (intérêt public)

Article 6, alinéa 1f du RGPD (intérêts légitimes)

Qu’est-ce que la charte des droits liés aux données des joueurs?