Comment utilisons-nous vos données ?

Vous qui vous affrontez qu’il pleuve ou qu’il vente pour la gloire locale, vous êtes le cœur du football. Nous utilisons vos données pour nous conformer à la réglementation, notamment au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, effectuer des paiements et distribuer des fonds, préserver la transparence et l’ouverture du football, et partager des informations entre les associations membres et la FIFA.

Oú collectons-nous vos donnés?

Vos données proviennent des chefs d'équipe et de nos associations membres.

Quelles données collectons-nous ?

Nom

Identifiant FIFA

Date de naissance

Sexe

Association membre

Types de football pratiqués

Statut (amateur/professionnel)

Instructions de transfert et informations associées (dont les indemnités)

Coordonnées bancaires

Déclaration certifiant l’absence d’influence et de paiement à un tiers

Déclaration sur la propriété des droits économiques du joueur par des tiers

Anciens statuts (amateur/professionnel)

Combien de temps conservons-nous vos données ?

Nous conservons vos données aussi longtemps que vous pratiquez le football organisé.

Avec qui partageons-nous vos donnés ?

Associations Membres

Confédérations

Quelle partie du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) couvre cela ?