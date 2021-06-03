Comment utilisons-nous vos données ?
Merci de nous aider à raconter le football et son histoire ! Nous utilisons vos données pour gérer l’accès à l’Espace médias de la FIFA et accréditer les journalistes ou photographes qui nous aident à couvrir le football dans le monde.
Oú collectons-nous vos donnés?
Vos données proviennent de votre demande d'accréditation sur notre site Internet. Lorsque vous postulez, vous devez nous indiquer votre organisation et vos coordonnées, bien que certains professionnels des médias choisissent également de partager des informations telles que des cartes de presse et des passeports.
Quelles données collectons-nous ?
Nom
Adresse électronique, adresse postale et numéro de téléphone
Langues préférées
Fonction et organisation
Informations sur le permis de conduire
Numéro de la pièce d’identité/passeport
Âge
Date de naissance
Sexe
Nationalité
Photo
Numéro de compte
Informations du registre public
Adhésions professionnelles et syndicales
Qualifications
Informations sur vos comptes de médias sociaux
Signature
Combien de temps conservons-nous vos données ?
Nous conservons vos données pendant un maximum de dix ans.
Avec qui partageons-nous vos donnés ?
Fournisseurs
Security authorities, for background checks
Dans quelle partie du règlement général sur la protection des données (RGPD) cela est-il réglementé ?
Article 6, paragraphe 1 (a) du RGPD (consentement)
Article 6, section 1 (c) du RGPD (exécution d'une obligation légale)
Article 6, paragraphe 1 (e) du RGPD (intérêt public)
Article 6, section 1 (f) du RGPD (intérêts légitimes)