Comment utilisons-nous vos données ?

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Oú collectons-nous vos donnés?

Vos données proviennent de votre demande d'accréditation sur notre site Internet. Lorsque vous postulez, vous devez nous indiquer votre organisation et vos coordonnées, bien que certains professionnels des médias choisissent également de partager des informations telles que des cartes de presse et des passeports.

Quelles données collectons-nous ?

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Numéro de compte

Informations du registre public

Adhésions professionnelles et syndicales

Qualifications

Informations sur vos comptes de médias sociaux

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Combien de temps conservons-nous vos données ?

Nous conservons vos données pendant un maximum de dix ans.

Avec qui partageons-nous vos donnés ?

Fournisseurs

Security authorities, for background checks

Dans quelle partie du règlement général sur la protection des données (RGPD) cela est-il réglementé ?