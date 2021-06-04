Comment utilisons-nous vos données ?
Sans le travail acharné de nos arbitres, il n’y a pas de matches. Merci pour tout ce que vous faites pour le bien du football dans le monde. Nous utilisons vos données pour organiser nos compétitions, ateliers, séminaires et événements, ainsi que pour organiser vos voyages et hébergements, et vous assister dans vos demandes de visa. Elles sont également utilisées pour ajouter des arbitres aux listes internationales de la FIFA et à la plateforme du programme d’aide et d’approbation relatif à la mise en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR IAAP).
Oú collectons-nous vos donnés?
Your data comes directly from you, our member associations, and the FIFA VAR IAPP platform.
Quelles données collectons-nous ?
Nom
Adresse électronique, adresse postale et numéro de téléphone
Langues parlées
Niveau de formation
Expérience
Date de naissance
Nationalité
Photo
Sexe
Qualifications
Mensurations (tenue)
Taille et poids
Informations sur les voyages et les frais occasionnés
Coordonnées bancaires
Numéro de la pièce d’identité/passeport
Combien de temps conservons-nous vos données ?
Nous conservons généralement vos données pendant huit ans. Toutefois, nous pouvons les conserver plus longtemps si elles sont susceptibles d’affecter des informations sur des matches passés.
Who do we share your data with?
Public authorities
Member Associations and Confederations
Quelle partie du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) couvre cela ?
Article 6, alinéa 1a du RGPD (consentement)
Article 6, alinéa 1b du RGPD (contrat)