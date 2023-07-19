Comment utilisons-nous vos données ?
Sans les supporters, le football n’est rien. Votre ferveur nous motive chaque jour et nous pousse à faire du football un sport véritablement mondial. Nous utilisons vos données pour améliorer nos produits, nos services et nos compétitions en restant attentifs à vos préférences en matière d’utilisation. De même, vos informations nous permettent de gérer votre relation avec la FIFA (y compris tout contrat nous liant) et votre implication dans le football, nos sites Internet et les réseaux sociaux, les services que vous utilisez et les produits que vous achetez. Nous utilisons également vos données pour vous fournir des informations sur le football, sur les tiers avec lesquels nous travaillons (si vous y consentez !) ainsi que pour nous conformer à nos obligations juridiques et réglementaires.
D’où proviennent vos données ?
Vos données proviennent de nos partenaires, des associations membres, des confédérations et des invités. Nous pouvons également recueillir vos données à travers vos interactions avec nos plateformes de réseaux sociaux et les comptes de réseaux sociaux des joueurs, des clubs, des associations membres et des officiels.
Quelles données collectons-nous ?
Nom
Adresse électronique
Pays
Sexe
Centres d’intérêt
La façon dont vous utilisez nos réseaux sociaux
Les informations que vous choisissez de partager sur nos réseaux sociaux (comme votre joueur préféré ou encore pourquoi vous aimez le football)
Combien de temps conservons-nous vos données ?
Nous conservons vos données aussi longtemps que vous êtes actif ou active sur fanmovement.com ; toute information est conservée pendant six ans au maximum.
Avec qui partageons-nous vos données ?
Nos travailleurs indépendants
Comités Organisateurs Locaux
Services de sécurité, pour des vérifications d’antécédents ou toute autre fin légitime
Associations membres
Clubs
Nos équipes des services clientèle, qui peuvent être des tierces parties
Quelle partie du Règlement général sur la protection des données (RGPD) aborde ces questions ?
Article 6, alinéa 1a du RGPD (consentement)
Article 6, alinéa 1c du RGPD (conformité avec les obligations juridiques)
Article 6, alinéa 1f du RGPD (intérêts légitimes)