Comment utilisons-nous vos données ?

Sans les supporters, le football n’est rien. Votre ferveur nous motive chaque jour et nous pousse à faire du football un sport véritablement mondial. Nous utilisons vos données pour améliorer nos produits, nos services et nos compétitions en restant attentifs à vos préférences en matière d’utilisation. De même, vos informations nous permettent de gérer votre relation avec la FIFA (y compris tout contrat nous liant) et votre implication dans le football, nos sites Internet et les réseaux sociaux, les services que vous utilisez et les produits que vous achetez. Nous utilisons également vos données pour vous fournir des informations sur le football, sur les tiers avec lesquels nous travaillons (si vous y consentez !) ainsi que pour nous conformer à nos obligations juridiques et réglementaires.