Comment utilisons-nous vos données ?

Soyez fair-play : respecter les règles du Jeu. Si vous êtes témoin d’une faute, sur le terrain comme en dehors, il vous incombe de lancer l’alerte. Nous utilisons les données que vous transmettez par le biais des différents canaux de signalement proposés par la FIFA pour communiquer autour du dossier et mener une enquête ou une investigation. Si vous souhaitez conserver l’anonymat, veuillez ne pas soumettre la moindre information personnelle.

Oú collectons-nous vos donnés?

Vos données nous sont transmises directement par vos soins lorsque vous soumettez votre signalement via la technologie de signalement électronique des incidents Portail de signalement de la FIFA, par courrier électronique, par courrier, par téléphone ou en personne. Portail de signalement de la FIFA permet de préserver votre anonymat (sous réserve que vous ne soumettiez pas d’informations révélant votre identité personnelle) et les informations reçues sont traitées de manière confidentielle, dans la mesure permise par les règlements de la FIFA.

Votre signalement peut également contenir les données personnelles de personnes que vous soupçonnez d’avoir commis une infraction.

Quelles données collectons-nous ?

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Numéro de téléphone

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Cursus et formation

État civil

Numéro de passeport

Informations relatives aux déplacements et aux frais occasionnés

Informations relatives au contrat de travail

Antécédents judiciaires

Mesures disciplinaires

Informations relatives aux maltraitances et au harcèlement

Combien de temps conservons-nous vos données?

Vos données personnelles sont conservées pendant dix ans.

Avec qui partageons-nous vos donnés ?

Les employés de la FIFA chargés de traier le signalement

Autorités Publiques

Les cabinets d'audit judiciaire externes

Quelle partie du Règlement général sur la protection des données (RGPD) couvre cela?