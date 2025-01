Merci de faire partie de l’équipe des employés et volontaires qui font en sorte que nos événements puissent avoir lieu. Sans vous, ce ne serait pas possible ! Nous utilisons vos données pour la sélection, le déploiement et la formation ; pour effectuer des vérifications d’antécédents ; à des fins d’accréditation ; pour fournir les tenues et uniformes ; pour organiser les transports ; et pour vous informer des opportunités et des événements à venir

Quelles données collectons-nous ?

La FIFA et la filiale locale de la FIFA recueillent les catégories suivantes de données personnelles du sujet des données, communiquées à la FIFA via le formulaire d’inscription à la plateforme des volontaires :

Nom

Date et lieu de naissance

Adresse électronique, adresse postale et numéro de téléphone

Pays et ville de résidence

Nationalité

Numéro de la pièce d’identité/passeport

Photo

Taille des vêtements

Sexe

Coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence

Expériences précédentes

Intérêt pour le poste

Langues parlées et niveau

Expérience professionnelle

Informations sur le permis de conduire

Niveau d’études

Expérience de volontariat

Préférences de travail

Disponibilités

Allergies

Restrictions alimentaires

Antécédents judiciaires

Informations sur le handicap

Comment utilisons-nous vos données ?

La FIFA et/ou sa filiale locale utilisent les données personnelles afin de : (i) sélectionner, attribuer et déployer les volontaires ; (ii) procéder à des vérifications préalables et octroyer des accréditations aux volontaires ; (iii) fournir des tenues ; (iv) organiser le transport des volontaires, si nécessaire ; (v) récompenser les volontaires à l’issue de l’événement ; (vi) communiquer avec les volontaires dans le cadre de l’événement ; (vii) offrir aux volontaires une formation spécifique adaptée à leur mission respective ; et (viii) tenir les volontaires au courant de tout événement de la FIFA susceptible de les intéresser via une inscription au bulletin d’information.

Combien de temps conservons-nous vos données ?

Nous conservons vos données personnelles pendant une période de quatre ans à compter de votre inscription à la plateforme des volontaires de la FIFA, soit un cycle complet de Coupe du Monde.

Avec qui partageons-nous vos données ?

Filiale locale (de la FIFA)

Nos partenaires de recrutement

Les autorités chargées de la sécurité (pour les vérifications d’antécédents)

Pays hôte

Les autorités compétentes en matière de visas ou les tierces parties chargées de faciliter la procédure d’émission de visa

Conservation de vos données et sécurité des données

Vos données personnelles sont stockées dans une banque de données en Suisse ou au sein de l’Espace économique européen (EEE), en Australie ainsi que dans le pays accueillant la filiale locale de la FIFA. La banque de données est gérée par la FIFA ou pour le compte de la FIFA. Néanmoins, certaines données personnelles, voire la totalité, sont susceptibles d’être conservées en dehors de l’EEE. Dans l’hypothèse où la FIFA conserverait et traiterait les données personnelles en dehors de l’EEE, elle prendrait les mesures appropriées pour qu’elles demeurent traitées aussi sûrement qu’elles le seraient au sein de l’EEE et en vertu de la législation applicable sur la protection des données. De telles mesures peuvent comprendre la conclusion d’accords de transfert basés sur les accords types de l’UE. La sécurité des données est primordiale pour la FIFA. Des mesures adéquates ont ainsi été prises pour préserver et sécuriser les données personnelles.

Quelle partie du Règlement général sur la protection des données (RGPD) aborde ces questions ?