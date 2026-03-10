Comment utilisons-nous vos données ?

Des passionnés du monde entier se connectent pour suivre la compétition. Vous êtes les stars. Nous utilisons vos données afin de vous permettre d’accéder à la plateforme de jeu.

Plus spécifiquement, nous utilisons vous données pour :

mettre à jour et gérer la présentation des profils des joueurs, des équipes et des organisations, des classements des compétitions ainsi que des rencontres (notamment les nominations, affiliations et groupes), afin de refléter les actualités des compétitions réelles ;

générer les visuels pour la diffusion, le contenu vidéo et le matériel promotionnel en y intégrant vos statistiques et votre profil ;

confirmer votre âge via Kids Web Services (KWS) afin de déterminer si un accord parental est nécessaire dans le cadre de la législation en vigueur en matière de consentement numérique ;

lier votre profil FIFA.GG à vos identifiants de la plateforme de jeu et vos comptes de compétition ;

activer l’enregistrement des nominations dans l’équipe / équipe nationale, des accomplissements et de l’historique des performances ;

partager les données de compétition avec les fédérations, équipes et organisateurs d’événements pertinents à des fins d’invitation et de vérification d’éligibilité ;

faciliter le respect des exigences spécifiques aux jeux (limites d’âge, partage des données avec les éditeurs des jeux, etc.) ;

favoriser la logistique, la communication, le service client et la personnalisation de la plateforme ;

afficher vos statistiques de performance, les résultats de vos matches et vos données biométriques (en cas de consentement préalable) sur les classements ou diffusions en direct accessibles publiquement ;

modérer les comptes et le contenu sur la base du fair-play et des politiques de la plateforme ;

présenter votre profil dans le contenu éditorial où vous apparaissez ;

utiliser les données accessibles publiquement issues d’événements tiers pour créer du contenu éditorial sur FIFA.GG ;

créer les récapitulatifs, les moments forts et les accomplissements de votre saison sur la base de vos performances ;

lier et afficher votre profil à travers les plateformes de jeu pour présenter les données croisées des différents titres.

Comment collectons-nous vos données ?

Vos données sont issues directement de votre formulaire d’inscription à FIFA.GG via votre identifiant FIFA, de la liaison de vos comptes de jeux, des sources accessibles publiquement, des partenaires et prestataires de services (dont KWS et les éditeurs de jeux), des équipes des associations membres, des organisateurs des compétitions, ou des compétitions auxquelles vous participez par l’intermédiaire de KONAMI, Epic Games, Sports Interactive, Xten Limited et EA SPORTS.

Les administrateurs de FIFA.GG peuvent créer ou mettre à jour votre profil en utilisant les données provenant des organisateurs des compétitions, des retransmissions ou des processus de nomination accessibles publiquement, même si vous ne vous inscrivez pas directement. Nous pouvons collecter les données visuelles et audio provenant des retransmissions de match, des diffusions en direct et de toute autre couverture éditoriale sur support vidéo.

Quelles données collectons-nous ?

Nom

Adresse électronique

Date de naissance

Numéro de téléphone

Pays représenté (association membre)

Pays de résidence

Numéro de passeport

Coordonnées bancaires

Titre du jeu auquel vous jouez

Adresse du domicile

Pseudo

Avatar

Gamertag

Identifiant PSN

Identifiant Xbox

Identifiant Nexon, Garena, Tencent

Identifiant d’utilisateur eFootball

Nom affiché sur Epic Games

Identifiant EA

Identifiant FIFA

Affiliation à une équipe, dont nom et durée du contrat

Informations relatives aux comptes de réseaux sociaux associés

Apparitions sur les diffusions en direct où vous figurez

Accomplissements ou badges débloqués sur votre profil FIFA.GG

Nominations des joueurs et des équipes, à la fois reçues et acceptées

Statut de la vérification de l’âge, y compris les données provenant de KWS

Historique des affiliations à des équipes nationales ou des clubs d’eSport

Contenu multimédia (images ou extraits vidéo créés pour les récapitulatifs de profils ou une couverture éditoriale)

Statut du consentement pour différentes fonctionnalités éditoriales, promotionnelles ou de compétition

Éligibilité à participer aux compétitions FIFAe

Données issues des diffusions ou des vidéos des moments forts, y compris commentaires en direct et statistiques visuelles

Informations accessibles publiquement partagées par les fédérations ou des organisateurs tiers

Données de compétition, telles que :

Tournois auxquels vous participez

Accomplissements / classements aux compétitions et pendant les matches

Victoires / Nuls / Défaites

Buts inscrits et encaissés

Avertissements, suspensions, cartons rouges

Données de matches

Positions aux classements généraux

Fréquence cardiaque

Oculométrie – niveau de fatigue

Enregistrements vidéo des matches ou des interviews

Enregistrements audio des matches ou des interviews

Gains

Registres de consentement liés à l’utilisation des données (fréquence cardiaque visible, utilisation éditoriale, nominations, etc.)

Combien de temps conservons-nous vos données ?

Les données personnelles sont conservées pour toute la durée de votre inscription sur FIFA.GG.

L’ensemble des données non sensibles relatives à vos performances en compétition sont conservées pendant dix ans après votre désinscription de FIFA.GG. Nous pouvons les conserver plus longtemps à des fins d’archivage.

Les données sensibles (fréquence cardiaque, etc.) ne sont conservées que pendant la durée du tournoi. Elles sont néanmoins susceptibles de rester visibles sur des enregistrements, des archives vidéo des diffusions ou du matériel promotionnel créés durant l’événement.

Les demandes de suppression des données sont acceptées, à moins que leur conservation soit requise pour des raisons légales.

Avec qui partageons-nous vos données ?

Les employés de la FIFA chargés des compétitions de football numérique ainsi que les équipes de soutien.

Les prestataires de services désignés par la FIFA pour la gestion des compétitions.

Votre fédération et/ou équipe nationale.

Les équipes et les organisateurs des compétitions, avec votre consentement, à des fins de coordination, d’éligibilité et de mise en relation.

Les équipes éditoriales, à des fins d’utilisation sur les comptes de réseaux sociaux de FIFA.GG et FIFAe. Seules les informations publiques faisant l’objet de votre consentement sont partagées en externe ou utilisées à des fins éditoriales.

Les partenaires de la FIFA, à des fins d’éligibilité et de classement.

KWS et Epic Games, nos partenaires conformes COPPA/RGPD pour la vérification sécurisée de l’âge.

Vos droits en vertu de la législation applicable sur la protection des données

En tant que sujet des données, vous disposez des droits suivants dans le cadre de la législation sur la protection des données :

Droit d’accès – vous autorise à obtenir une copie de vos données personnelles.

Droit de rectification – vous autorise à corriger une information fausse ou incomplète.

Droit à l’effacement – vous autorise à demander la suppression de vos données, sous certaines circonstances.

Droit au traitement restreint – vous autorise à demander la restriction de l’utilisation de vos données.

Droit à la portabilité des données – vous autorise à recevoir vos données sous un format structuré et couramment utilisé.

Droit d’opposition – vous autorise notamment à vous opposer au traitement de vos données sur la base d’intérêts légitimes ou à des fins de marketing direct.

Droit de retrait du consentement – lorsque le traitement est basé sur votre consentement, vous autorise à le retirer à tout moment sans préjudice avant que le traitement ait eu lieu.

Droit de déposer plainte – auprès de l’autorité de surveillance compétente sur votre de lieu de résidence ou de travail, ou sur le lieu d’une infraction potentielle.

Quelle partie du Règlement général sur la protection des données (RGPD) aborde ces questions ?