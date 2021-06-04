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Nom

Identifiant FIFA

Date de naissance

Sexe

Association membre

Types de football pratiqués

Statut (amateur/professionnel)*

Preuve d’identité et de nationalité (concernant le joueur ou ses parents/tuteurs légaux)*

Preuve de la date de naissance*

Contrat de travail*

Permis de travail*

Preuve de résidence*

Documentation concernant la formation académique et footballistique*

Documentation relative à l’hébergement/la garde*

Autorisation des parents ou tuteurs légaux*

Preuve de la distance pour la règle des 50 km*

Preuve de l’accord donné par l’association adverse*

Demande d’approbation pour premier enregistrement/transfert international*

Photos ou vidéos*

Données médicales à des fins antidopage

* Ces types de données personnelles sont nécessaires pour assurer la protection des droits des enfants

Combien de temps conservons-nous vos données ?

Nous conservons vos données aussi longtemps que vous pratiquez le football organisé.

Avec qui partageons-nous vos donnés ?

Comités Organisateurs Locaux

member associations

confederations

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