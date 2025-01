Politique de confidentialité

Comme rien ne remplace la ferveur d’une compétition de la FIFA, il arrive que la lutte pour obtenir des billets soit aussi féroce que sur le terrain ! Lorsque vous soumettez une demande de billets, vous acceptez que vos données soient utilisées, traitées et conservées par la FIFA et les tierces parties avec lesquelles nous travaillons. Nous utiliserons vos données pour la production, la vente et l’allocation des billets, ainsi que pour le service client, la sécurité et la protection des droits. Si vous y consentez, nous utiliserons également vos données pour vous tenir informé sur d’autres produits et événements de la FIFA, ainsi que sur les produits et services proposés par nos partenaires. Nous recueillons vos titre, prénom, nom de famille, nom de l’organisation (pour les ventes groupées), date de naissance, sexe, adresse électronique, numéro de téléphone, nationalité, adresse postale, langue(s) de préférence, informations sur les billets (par exemple, quantité, catégorie de prix et détails du match, bloc, rangée, siège et code barre), acceptation de documents juridiques, décharges de responsabilité et dispositions d’adhésion, preuve d’éligibilité (pour les demandeurs ayant des besoins en termes d’accessibilité) et toute autre exigence liée au billet.