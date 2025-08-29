دخول 12 منتخباً جديداً إلى تصنيف FIFA العالمي لكرة الصالات للسيدات، مع ازدياد شعبية اللعبة

احتفظت البرازيل بالصدارة في تصنيف السيدات والرجال

لعبت منتخبات السيدات أكثر من 95 مباراة تحضيراً لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة المشاركات في النسخة الأولى من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™

سيتم توزيع مستويات المنتخبات في القرعة المُقامة في 15 سبتمبر/أيلول على نتائج هذا التصنيف

شهدت النسخة الأخيرة من تصنيف FIFA العالمي لكرة الصالات للسيدات دخول 12 منتخباً جديداً ما يعكس الشعبية المتزايدة التي تتمتع بها اللعبة أمام النسخة الافتتاحية من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™ التي ستستضيفها الفلبين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وبقيت البرازيل متربعة على عرش الترتيب، التي سيتركز عليه توزيع المنتخبات على مستويات القرعة المرتقب إقامتها في 15 سبتمبر/أيلول. وما زال عدد الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA التي تشارك في كرة الصالات للسيدات في ارتفاع. وتؤكّد على ذلك المنتخبات الـ92 الموجودة في التصنيف، وذلك بعد انضمام كندا (المركز 74) والمكسيك (المركز 75) وبنما (المركز 79) وتنزانيا (المركز 82) والكاميرون (المركز 84) وأنغولا (المركز 85) ومصر (المركز 86) وهندوراس (المركز 88) ومدغشقر (المركز 89) وناميبيا (المركز 90) وغينيا (المركز 91) وكوبا (المركز 92).

بالإضافة إلى غواتيمالا التي كانت تشارك بانتظام في المباريات بين 2010 و2020، ولكنّ المنتخب اضطرّ إلى التوقّف عن اللعب، ثمّ عاد لينضمّ في المركز 39من تصنيف FIFA العالمي لكرة الصالات للسيدات الذي انطلق رسمياً العام الماضي.

ومنذ النسخة الماضية من التصنيف في أبريل/نيسان، تنافست المنتخبات ضمن 95 مباراة، تضمّنت 57 مباراة تأهيلية لكأس العالم لكرة الصالات للسيدات 2025 FIFA™، ساهمت بتحديد التشكيلة النهائية للمنتخبات المشاركة في البطولة التي ستُقام من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 7 ديسمبر/كانون الأول. وبذلك يصل إجمالي المباريات المقامة عام 2025 إلى 206 مباراة للسيدات و165 مباراة للرجال. وقد أقيمت في الأشهر الأخيرة البطولات التأهيلية لكلّ من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الجنوبية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وقد حجزت كلّ من منتخبات اليابان، وجمهورية إيران الإسلامية، وتايلاند، والمغرب، وتنزانيا، وكندا، وبنما، ونيوزيلندا مقاعدها في البطولة التي ستنظمها الفلبين. يُذكر أنّ منتخب المغرب للسيدات كان الأكثر نشاطاً بعد أن لعب 15 مباراة في هذه الفترة، وقد جنى ثمار تعبه وحقّق أكبر قفزة في التصنيف العالمي، حيث وثبت لبوات الأطلس من المركز 47 إلى المركز 31 بعد استضافة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات للسيدات والظفر بها، والتأهل عن طريقها إلى البطولة العالمية الكبرى.

أمّا منتخبا إسبانيا والبرتغال، فما زالا يطاردان منتخب البرازيل في أعلى التصنيف، بينما تقدّم منتخبا تايلاند واليابان خانة واحدة وأصبحا في المركزين الرابع والخامس على التوالي. وتصدّرت البرازيل أيضاً تصنيف الرجال، ولم يطرأ أي تغيير على المراكز الخمسة الأولى بحيث احتفظت كلّ من منتخبات البرتغال وإسبانيا والأرجنتين وجمهورية إيران الإسلامية بالمراكز الأربعة التالية. وحقّقت منتخبات السويد (المركز 74، 17+) ومولدوفا (المركز 66، 14+) والبحرين (المركز 69، 14+) القفزات الأكبر في التصنيف.

وبعد فترة طويلة من الاختبار والتطوير، أطلق FIFA التصنيف العالمي لكرة الصالات في مايو/أيار من العام الماضي، ليكون هذا الإصدار الرابع. ويرتكز التصنيف على نظام تصنيف Elo الذي يستند على إضافة النقاط إلى المجموع السابق للمنتخب عند تحقيق الفوز وخصم النقاط عند الخسارة، بحيث يُقدّر عدد النقاط بتصنيف المنتخبات المعنية.

المنتخبات صاحبة أفضل المراكز في كلّ اتحاد قاريّ: