البرازيل تحتفظ بالصدارة في ترتيب منتخبات السيدات والرجال

السيلسياو تتبوّأ العرش في ترتيب منتخبات الرجال والسيدات

استقبل كلّ من ترتيب الرجال والسيدات خمسة وافدين جدد، في ظلّ عودة منتخب الكاميرون للرجال إلى الترتيب

ساهمت النسخة الافتتاحية من كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات للسيدات FIFA 2025™ وكأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA 2024 في أوزبكستان بتعزيز النمو المتواصل للعبة

سيرتكز توزيع المنتخبات في قرعة الألعاب الأولمبية للشباب بشكل كبير على هذه النسخة من الترتيب

لم تتزحزح البرازيل عن عرش الصدارة في ترتيب منتخبات الرجال والسيدات لكرة القدم داخل الصالات، الذي شهد إضافة خمسة منتخبات جديدة في كلّ من الجانبين، ما يؤكّد على النمو المتواصل للعبة العالمية.

وقد استندت نسخة شهر مايو/أيار 2026 من الترتيب على 84 مباراة لمنتخبات السيدات، لُعبت عشر منها أواخر عام 2025، وعلى 321 مباراة لمنتخبات الرجال، لُعبت 64 مباراة منها قبل نهاية العام المنصرم. وبينما تألفت مباريات السيدات من 18 مباراة مؤهّلة لكأس الأمم الأوروبية للسيدات لكرة القدم داخل الصالات 2027، و66 مباراة ودّية، توزّعت مباريات الرجال على كأس آسيا لكرة القدم داخل الصالات 2026 (التي استضافتها إندونيسيا من 27 يناير/كانون الثاني إلى 7 فبراير/شباط) وكوبا أمريكا لكرة القدم داخل الصالات 2026 التي استضافتها الباراغواي من 24 يناير/كانون الثاني إلى 1 فبراير/شباط، وكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم داخل الصالات 2026 (التي تشاركت كلّ من لاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا في استضافتها من 21 يناير/كانون الثاني إلى 7 فبراير/شباط) بالإضافة إلى 54 مباراة مؤهلة لبطولات إقليمية ولكأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA™ و177 مباراة ودّية.

لم تشهد المراكز الستة الأولى أي تغيير في ترتيب FIFA لمنتخبات السيدات لكرة القدم داخل الصالات، مقارنة بالنسخة السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول 2025، حيث بقيت البرازيل وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وإيطاليا واليابان في طليعة المنتخبات، تتبعها تايلاند وكولومبيا، بينما المنتخب الذي حقق القفزة الأكبر في النسخة الأخيرة، فكان الفرنسي الذي تقدّم 15 مرتبة واحتلّ المركز الـ 33، كما كانت الفترة الماضية إيجابية بالنسبة إلى كوستاريكا وفيجي اللتين تقدّمتها في الترتيب إلى المركزين 27 و59 على التوالي.

كما انضمّت منتخبات بوتان (المركز 89)، ونيبال (المركز 91)، وباكستان (المركز 94) وسريلانكا (المركز 95) والمالديف (المركز 96) إلى الترتيب للمرة الأولى، ليصل عدد المنتخبات إلى 96.

كذلك عند الرجال، حافظ منتخب البرازيل على الصدارة عقب النجاح الباهر في كوبا أمريكا لكرة القدم داخل الصالات 2026، حيث كانت الكأس من نصيب السيليساو للمرة الـ 12، وهو الرقم الأعلى في التاريخ.

وفي النسخة الأخيرة، احتلت المنتخبات التي نافست في نهائيات البطولات القارية المراتب الخمسة الأولى، فمباشرة بعد البرازيل، يأتي منتخب البرتغال (المركز الثاني) وصيف كأس الأمم الأوروبية، ومنتخب إسبانيا (المركز الثالث) البطل الأوروبي الجديد، يتبعه منتخب الأرجنتين (المركز الخامس) ومنتخب الجمهورية الإسلامية الإيرانية (المركز الخامس) الذي نجح بالدفاع عن لقب بطولة آسيا، أمّا وصيفه، منتخب إندونيسيا، فاكتفى بالمركز 14.

وقد حقّقت منتخبات مقدونيا الشمالية (المركز 58) والجبل الأسود (المركز 61)، وبيرو (المركز 34) الذي وصل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا، والنرويج (المركز 82) القفزات الأكبر في الترتيب، بينما دخلت منتخبات جزر الرأس الأخضر (المركز 135) وسريلانكا (المركز 140) وبوتان (المركز 141) والسنغال (المركز 142) وكينيا (المركز 143) الترتيب للمرة الأولى. كما شهد الترتيب عودة منتخب الكاميرون (المركز 77) إلى الساحة العالمية بعد غياب لمدّة ثماني سنوات، كما تقدّم منتخب أفغانستان سبعة مراكز إلى المرتبة 21.