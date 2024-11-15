اتحاد نيبال لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.the-anfa.com
العنوان
ANFA House,
Satobato,
Lalitpur-17,
P.O. Box 12582,
KATHMANDU
Nepal
طرق التواصل
الهاتف: +977-1/520 1060
البريد الإلكتروني:nep@the-afc.com
فاكس: +977-1/520 1059
التنظيم
الرئيس
بانكاج نيمبانج
نائب الرئيس الأول
بير خادكا
نائب الرئيس
Dipak KHATIWADA
بيرات شاهي
داوا لاما
ديباك خاتي
ديرغا كسي
الأمين العام
كيران راي
أمين الصندوق
رابيندرا جوشي
مدير الوسائط والاتصالات
Sailendra ADHIKARI
المدير الفني
هاري خادكا
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Nabin NEUPANE
Chairperson of the Referees Committee
Buddhi GURUNG
Head/Director of the Referees Department
Gokul THAPA
منسق الحكّام
روخين شريستا
منسق المباريات داخل الصالات
جاوا لاما
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