FIFA.com

اتحاد نيبال لكرة القدم

اتحاد نيبال لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.the-anfa.com

العنوان

ANFA House,

Satobato,

Lalitpur-17,

P.O. Box 12582,

KATHMANDU

Nepal

طرق التواصل

الهاتف: +977-1/520 1060

البريد الإلكتروني:nep@the-afc.com

فاكس: +977-1/520 1059

التنظيم

الرئيس

بانكاج نيمبانج

نائب الرئيس الأول

بير خادكا

نائب الرئيس

Dipak KHATIWADA

بيرات شاهي

داوا لاما

ديباك خاتي

ديرغا كسي

الأمين العام

كيران راي

أمين الصندوق

رابيندرا جوشي

مدير الوسائط والاتصالات

Sailendra ADHIKARI

المدير الفني

هاري خادكا

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Nabin NEUPANE

Chairperson of the Referees Committee

Buddhi GURUNG

Head/Director of the Referees Department

Gokul THAPA

منسق الحكّام

روخين شريستا

منسق المباريات داخل الصالات

جاوا لاما

تصنيف نيبال
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد نيبال لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد نيبال لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Women’s Football Campaign in San Cristobal
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات (نوفمبر/تشرين الثاني 2024)
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: During the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group D match between Portugal and Mexico at Dubai Design District Stadium on February 16, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط-مارس/آذار 2024)
١٩ مارس ٢٠٢٤
Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
Street Child
مؤسسة FIFA
تسليط الضوء على أربع منظمات خيرية في اليوم العالمي للطفل
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣
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البطولات
سوريا تقترب من التأهل ونتائج متباينة للمتصدّرين
١٩ نوفمبر ٢٠١٩
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