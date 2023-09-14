قرعة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™ ترسم معالم الطريق لأبرز المواهب الصاعدة

ستقام منافسات البطولة في إندونيسيا بين 10 نوفمبر/تشرين الثاني و2 ديسمبر/كانون الأول 2023

ستُطرح التذاكر للبيع ابتداءً من 125 ألف روبية إندونيسية وستكون متاحة حصرياً على موقع FIFA.com/tickets بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول اعتباراً من الساعة 10 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا (3 بعد الظهر بتوقيت إندونيسيا الغربي)

ستُبثُّ المباريات مباشرة على FIFA.com في عدد من المناطق الجغرافية المختارة

شَهِد اليوم إجراء مراسم قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™ التي كشفت مسار أفضل لاعبي العالم من الناشئين والمواهب الصاعدة في رحلتهم للبحث عن المجد الكروي، وستقام المنافسات في إندونيسيا بين 10 نوفمبر/تشرين الثاني و2 ديسمبر/كانون الأول بمشاركة 24 دولة نجحت منتخباتها في التأهل.

ويتعلق الأمر بكل من الأرجنتين، البرازيل، بوركينا فاسو، كندا، الإكوادور، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إندونيسيا (الدولة المستضيفة)، جمهورية إيران الإسلامية، اليابان، كوريا الجنوبية، مالي، المكسيك، المغرب، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا، بنما، بولندا، السنغال، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، وفنزويلا.

وقد وضعت القرعة منتخب إندونيسيا، صاحب الأرض، في المجموعة الأولى مع منتخبات الإكوادور والمغرب وبنما، حيث يستهل المستضيفون منافسات البطولة بمواجهة الإكوادور بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أما المنتخب البرازيلي حامل اللقب فسيخوض البطولة في المجموعة الثالثة مع منتخبات إنجلترا وإيران وكاليدونيا الجديدة.

هذا وتجري مباريات كأس العالم FIFA للناشئين في أربع مدن هي سورابايا وسوراكارتا وجاكارتا وباندونغ، على أن تستضيف سوراكارتا موقعة الحسم بتاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول.

وأشرف على القرعة خايمي يارزا، مدير بطولات FIFA، بمساعدة كل من ستيفن أبياه، الفائز السابق بكأس هذه المسابقة، وخوليو سيزار، الذي لعب نهائي نسخة 1995 من نفس البطولة.

وقد أصبح الجدول الكامل لمباريات البطولة متاحاً على موقع FIFA.com.

قرعة كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023™ في مقر FIFA Previous 01 / 13 FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia - Final Draw 02 / 13 FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia - Final Draw 03 / 13 FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia - Final Draw 04 / 13 FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia - Final Draw 05 / 13 FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia - Final Draw 06 / 13 FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia - Final Draw 07 / 13 FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia - Final Draw 08 / 13 FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia - Final Draw 09 / 13 FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia - Final Draw 10 / 13 FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia - Final Draw 11 / 13 FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia - Final Draw 12 / 13 FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia - Final Draw 13 / 13 FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia - Final Draw Next

وإلى جانب مراسم السحب، أعلنFIFA اليوم عن تفاصيل تذاكر البطولة، والتي ستُطرح للبيع ابتداءً من 125 ألف روبية إندونيسية وستكون متاحة حصرياً على موقع FIFA.com/tickets بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول اعتباراً من الساعة 10 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا (3 بعد الظهر بتوقيت إندونيسيا الغربي)، حيث سيتم تخصيص تذاكر فردية وحزم خاصة بالملاعب والعائلات لتمكين أكبر جمهور ممكن من حضور هذه البطولة التي يُراد لها أن تكون منصة للنجوم الملهمين - سواء في إندونيسيا أو في بقية أنحاء العالم.

يمكنكم زيارة موقع FIFA.com/tickets للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالتذاكر والحصول على أحدث الأخبار ذات الصلة بالمسابقة، والتي ستُبثُّ مبارياتها مباشرة على FIFA.com في عدد من المناطق الجغرافية المختارة.

وللاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالبطولة، يُمكنكم زيارة موقع FIFA.com ومتابعة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA على منصات التواصل الاجتماعي عبر X (تويتر سابقاَ) وFacebook وInstagram.