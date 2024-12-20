FIFA.com

اتحاد مالي لكرة القدم

اتحاد مالي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.femafoot.ml

العنوان

Avenue du Mali,

Hamdallaye ACI 2000,

Boîte Postale 1020,

0000 BAMAKO

Mali

طرق التواصل

الهاتف: +223/2023 8844

البريد الإلكتروني:malifoot1960@gmail.com

فاكس: +223/2022 4254

التنظيم

الرئيس

ماموتو توري

نائب الرئيس

Moussa DIAKITE

Toubaye KONE

قاسوم كوليبالي

الأمين العام

Sidi MAGASSA

أمين الصندوق

كونيبا مايجا

مدير الوسائط والاتصالات

سالاها بيبي

المدير الفني

Ousmane GUINDO

مدرب المنتخب الوطني للرجال

توم سينتفيت

مدرب وطني لفريق السيدات

محمد سالوم حسين

رئيس لجنة الحكام

Dramane DANTE

Head/Director of the Referees Department

كومان كوليبالي

منسق الحكّام

كومان كوليبالي

منسق المباريات داخل الصالات

عبدو مايجا

تصنيف مالي
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد مالي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد مالي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFA Women's Football Campaign, Puerto Rico.
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
This photograph shows the Olympic Rings displayed at the construction site of the Eiffel Tower Stadium for the upcoming Paris 2024 Olympics and Paralympic Games which will host the Beach Volleyball and men's Blind Football competitions, at the Champ-De-Mars in Paris on July 10, 2024. The Champ de Mars and the Trocadero, located on either side of the Eiffel Tower, will host several events of the Paris Olympic and Paralympic Games, on July 10, 2024. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)
البطولات
الكشف عن القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في باريس 2024
١١ يوليو ٢٠٢٤
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 24: FIFA President Gianni Infantino, CNN Anchor Eleni Giokos and WTO Director-General Ngozi Okonjo-Iweala during the FIFA and WTO High Level MC13 Side-Event on Cotton on February 24, 2024 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Chris Pike - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
منظمة التجارة العالمية و FIFA يؤكدان التزامهما تجاه مجموعة البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن
٢٥ فبراير ٢٠٢٤
Albania's players celebrate after winning at the end of the UEFA Euro 2024 Group E qualification match between Albania and Poland, at The "Air Albania" stadium in Tirana on September 10, 2023. (Photo by ADNAN BECI / AFP) (Photo by ADNAN BECI/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تبتعد بالصدارة، وتقدّم ملحوظ لغينيا بيساو وألبانيا
٢١ سبتمبر ٢٠٢٣
FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023™ Draw - FIFA President's video message
الرئيس
رئيس FIFA يُشيد بعودة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA للزرنامة الكروية الدولية
١٦ سبتمبر ٢٠٢٣
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