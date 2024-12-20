اتحاد مالي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.femafoot.ml
العنوان
Avenue du Mali,
Hamdallaye ACI 2000,
Boîte Postale 1020,
0000 BAMAKO
Mali
طرق التواصل
الهاتف: +223/2023 8844
البريد الإلكتروني:malifoot1960@gmail.com
فاكس: +223/2022 4254
التنظيم
الرئيس
ماموتو توري
نائب الرئيس
Moussa DIAKITE
Toubaye KONE
قاسوم كوليبالي
الأمين العام
Sidi MAGASSA
أمين الصندوق
كونيبا مايجا
مدير الوسائط والاتصالات
سالاها بيبي
المدير الفني
Ousmane GUINDO
مدرب المنتخب الوطني للرجال
توم سينتفيت
مدرب وطني لفريق السيدات
محمد سالوم حسين
رئيس لجنة الحكام
Dramane DANTE
Head/Director of the Referees Department
كومان كوليبالي
منسق الحكّام
كومان كوليبالي
منسق المباريات داخل الصالات
عبدو مايجا
أحدث المواضيع من اتحاد مالي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
منظمة التجارة العالمية و FIFA يؤكدان التزامهما تجاه مجموعة البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن
٢٥ فبراير ٢٠٢٤