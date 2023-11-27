إسبانيا بطلة العالم تعود إلى صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola

التتويج بكأس العالم 2026 FIFA ™ يُعيد أسبانيا إلى الصدارة التي سبق أن احتلتها في وقت سابق من هذا العام

منتخب لاروخا يزيح وصيفه منتخب الأرجنتين ويتربّع على قمة تصنيف منتخبات الرجال في العالم

المكسيك، إحدى الدول المستضيفة للبطولة، تعود إلى قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2022، والنرويج تُحقّق أكبر قفزة في التصنيف

أُسدل الستار على نسخة تاريخية لا تُنسى من كأس العالم 2026 FIFA™،حيث أحرزت أسبانيا (المركز الأول، +1) نجمتها الثانية لتستعيد بذلك صدارة التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola.

وكان منتخب لاروخا قد فقد الصدارة في أبريل/نيسان، لكنه عاد ليتربّع عليها بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه، منتخب الأرجنتين (المركز الثاني، -1)، وصيف نسخة 2026 وبطل نسخة 2022، والذي فقد لقبه وصدارة التصنيف عقب خسارته 1-0 أمام أسبانيا بعد الوقت الإضافي في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نيويورك نيوجيرسي.

وبعد خوض 105 مباريات، من بينها 104 مباريات خلال كأس العالم FIFA الأخيرة، شهدت قائمة العشرة الأوائل العديد من التغييرات، تمثل أبرزها في تقدم البرازيل (المركز الخامس، +1) والمغرب (المركز السادس، +1) على البرتغال (المركز السابع، -2)، التي ودّعت البطولة من دور الـ16 على يد المنتخب الذي تُوج لاحقاً باللقب. كما تقدّمت بلجيكا (المركز الثامن، +1)، التي بلغت ربع النهائي، على هولندا (المركز التاسع، -1)، فيما عادت المكسيك (المركز العاشر، +4)، إحدى الدول المشاركة في استضافة البطولة، إلى قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2022، على حساب ألمانيا (المركز الثاني عشر، -2).

وهيمنت تحركات المنتخبات الـ48 التي شاركت في كأس العالم 2026 FIFA™ على هذا التحديث الجديد لجدول التصنيف، إذ تركزت معظم التغييرات بين المنتخبات التسعين الأولى.

وكان من بين أبرز المنتخبات التي حقّقت قفزات كبيرة منتخبان قدَّما أداءًا مفاجئاً ولافتاً في كأس العالم FIFA. فقد تقدّمت سويسرا (المركز الخامس عشر، +5) خمسة مراكز بعد بلوغها ربع النهائي، وهو الدور الذي وصلت إليه أيضاً النرويج (المركز التاسع عشر، +12)، التي حقّقت أكبر قفزة في هذا التحديث، كما بلغت أفضل مركز لها منذ أغسطس/آب 2011، حين وصلت إلى المركز الثاني عشر.

ومن بين أبرز المنتخبات الأخرى التي تقدمت في التصنيف مصر (المركز الرابع والعشرون، +5)، وباراغواي (المركز الرابع والثلاثون، +7)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المركز الحادي والأربعون، +5)، وجنوب أفريقيا (المركز الرابع والخمسون، +6)، وغانا (المركز الخامس والستون، +8).

وفي المقابل، تراجعت تركيا (المركز السابع والعشرون، -5)، وكوريا الجنوبية (المركز الثاني والثلاثون، -7)، وبنما (المركز الرابع والأربعون، -10)، وتشيكيا (المركز الثامن والأربعون، -8)، إلا أنها جميعاً حافظت على وجودها ضمن أفضل 50 منتخباً. أما تونس (المركز السابع والخمسون، -12) وأوزبكستان (المركز الستون، -10)، فقد غادرتا قائمة أفضل 50 منتخباً، ليستفيد من تراجعهما كل من تشيلي (المركز التاسع والأربعون، +2) وبيرو (المركز الخمسون، +2) وتتقدما لشغل مكانيهما.

ومع تقدّم هذين المنتخبين، أصبح لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم تسعة منتخبات ضمن قائمة أفضل 50 منتخباً. أما توزيع بقية المنتخبات فجاء على النحو التالي مقارنة بالتصنيف السابق، الذي صدر قبيل انطلاق كأس العالم 2026 FIFA™، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: 25 منتخباً (دون تغيير)؛ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: 8 منتخبات (-1)؛ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: 4 منتخبات (-1)؛ اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم: 4 منتخبات (دون تغيير)؛ اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم: صفر (دون تغيير). وستصدر النسخة المقبلة من جدول التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026.