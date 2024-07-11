الكشف عن القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في باريس 2024

تم الإعلان عن قوائم المنتخبات المشاركة في بطولتي كرة القدم الأولمبية للرجال والسيدات

من المقرر أن تشهد منافسات كرة القدم في باريس 2024 تألق العديد من نجوم الساحرة المستديرة

ستُرحب كرة القدم الأولمبية بخمس دول جديدة

مع اقتراب موعد انطلاق بطولتي كرة القدم الأولمبية بألعاب باريس 2024 في وقت لاحق من هذا الشهر، تم تأكيد القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في مسابقتي الرجال والسيدات على حد سواء،واللتين ستشهدان حضور كوكبة من نجوم الساحرة المستديرة.

ومن المتوقع أن تعيش الملاعب الفرنسية مشاركة العديد من الأسماء اللامعة، وعلى رأسها الفائزة بجائزة FIFA لأفضل لاعبة في العالم، الإسبانية أيتانا بونماتي، إلى جانب الفرنسية ويندي رينار، والألمانية ألكسندرا بوب، واليابانية هيناتا ميازاوا، والأمريكية ليندسي هوران، والزامبية باربارا باندا. وبينما تتطلع النجمة الشابة الكولومبية الصاعدة، ليندا كايسيدو، لحضورها الأول في بطولة كرة القدم الأولمبية للسيدات، فإن الأسطورة البرازيلية مارتا تتأهب لخوض تجربتها الأولمبية السادسة على التوالي.

هذا وستشهد باريس 2024 مشاركة 12 منتخباً في بطولة كرة القدم الأولمبية للسيدات، علماً أن المسابقة تضم أربعة من المنتخبات الخمسة المتوجة بكأس العالم للسيدات FIFA حتى الآن، ويتعلق الأمر بكل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا، فضلاً عن إسبانيا حاملة اللقب.

أما بطولة الرجال، فستشهد مشاركة عدد من اللاعبين الفائزين بكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ومن بينهم خوليان ألفاريز ونيكولاس أوتاميندي وخيرونيمو رولي، الذين تم استدعاؤهم لقائمة المنتخب الأرجنتيني، بالإضافة إلى أسماء أخرى لامعة مثل ألكسندر لاكازيت (فرنسا) وأشرف حكيمي (المغرب) ودانيال بيريتس (إسرائيل)، وغيرهم من النجوم الذين ذاع صيتهم في سماء الساحرة المستديرة.

يُذكر أن بطولة كرة القدم الأولمبية للرجال تقتصر على اللاعبين الذين لا تتجاوز أعمارهم 23 سنة (أي المولودين بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2001 أو بعده) مع السماح بإشراك ثلاثة لاعبين يتجاوزون السن الأقصى المسموح به.

وبعد دراسة حول سياسة الاستبدال المتأخر للرياضيين (LAR) في كرة القدم والرياضات الجماعية الأخرى، قررت اللجنة الأولمبية الدولية تعديل السياسة الحالية، حيث أصبح بالإمكان استبدال رياضي معتمَد من فئة AA برياضي احتياطي معتمَد من فئة AP لأسباب طبية، على أن يحق للاعب المستبدَل العودة إلى الفريق ليحل محل رياضي معتمَد آخر من فئة AA شريطة أن تسمح حالته الطبية بذلك.

هذا ويجب أن يحمل اللاعبون الاحتياطيون أرقاماً من 19 إلى 22، على أن يُخصَّص الرقم 22 لحارس المرمى الاحتياطي.