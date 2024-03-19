اتحاد زامبيا لكرة القدم

اتحاد زامبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.faz.co.zm

العنوان

Football House,

Alick Nkhata Road,

Long Acres,

P.O. Box 34751,

LUSAKA

Zambia

طرق التواصل

الهاتف: +260-211/250 940

البريد الإلكتروني:generalsecretary@faz.co.zm

فاكس: +260-211/250 946

التنظيم

President

Andrew KAMANGA

Vice President

Justine MUMBA

General Secretary

Reuben KAMANGA

Treasurer

Owens BUNTELE

Media And Communication Manager

Sydney MUNGALA

Technical Director

Lyson ZULU

National Coach Men

Avram GRANT

National Coach Women

Florence MWILA

Chairperson of the Referees Committee

Chrispin KAMUNA

Head/Director of the Referees Department

Aziph BANDA

Referee Coordinator

Aziph BANDA

Futsal Coordinator

Julio CHILUBA

تصنيف زامبيا

تصنيف منتخب زامبيا للرجال
تصنيف منتخب زامبيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
85
لوكسمبورج
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1285.41
86
بوليفيا
بوليفيا
بوليفيا
1284.55
87
زامبيا
زامبيا
زامبيا
1275.71
88
الصين
الصين
الصين
1273.78
89
سوريا
سوريا
سوريا
1265.51

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
63
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1401.01
64
غانا
غانا
غانا
1393.99
65
زامبيا
زامبيا
زامبيا
1390.54
66
الهند
الهند
الهند
1389.02
67
الكاميرون
الكاميرون
الكاميرون
1388.90

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد زامبيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد زامبيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: During the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group D match between Portugal and Mexico at Dubai Design District Stadium on February 16, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط-مارس/آذار 2024)
١٩ مارس ٢٠٢٤
Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
JUBA, SOUTH SUDAN - MAY 18: A general view during the FIFA Women’s Football Development Workshop on May 18, 2022 in Juba, South Sudan. (Photo by After Dawn Media/FIFA)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
أخصائية في صحة اللاعبات: "يجب أن نبدأ بالحديث عن الدورة الشهرية ليكون ذلك أمراً عادياً"
٩ نوفمبر ٢٠٢٣
• The David Kaunda Stadium in Chipata
المنظمة
زامبيا تفتتح ملعب دافيد كاوندا المجدّد بدعم من FIFA Forward
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣
HAMILTON, NEW ZEALAND - JULY 12: The Zambian women's football team perform a song as they are welcomed onto the Tūrangawaewae Marae as part of an official welcome ahead of the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 on July 12, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Michael Bradley - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
زامبيا تتطلع إلى غد مشرق
٢٢ يوليو ٢٠٢٣
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الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
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SYDNEY, AUSTRALIA - APRIL 28: FIFA General Secretary Fatma Samoura visits the office of Football Australia at Barangraroo as part of a FIFA Women's World Cup 2023 host city tour on April 28, 2022 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe/FIFA via Getty Images )
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