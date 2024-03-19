اتحاد زامبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.faz.co.zm
العنوان
Football House,
Alick Nkhata Road,
Long Acres,
P.O. Box 34751,
LUSAKA
Zambia
طرق التواصل
الهاتف: +260-211/250 940
البريد الإلكتروني:generalsecretary@faz.co.zm
فاكس: +260-211/250 946
التنظيم
President
Andrew KAMANGA
Vice President
Justine MUMBA
General Secretary
Reuben KAMANGA
Treasurer
Owens BUNTELE
Media And Communication Manager
Sydney MUNGALA
Technical Director
Lyson ZULU
National Coach Men
Avram GRANT
National Coach Women
Florence MWILA
Chairperson of the Referees Committee
Chrispin KAMUNA
Head/Director of the Referees Department
Aziph BANDA
Referee Coordinator
Aziph BANDA
Futsal Coordinator
Julio CHILUBA
تصنيف زامبيا
تصنيف منتخب زامبيا للرجال
تصنيف منتخب زامبيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
85
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1285.41
86
بوليفيا
بوليفيا
1284.55
87
زامبيا
زامبيا
1275.71
88
الصين
الصين
1273.78
89
سوريا
سوريا
1265.51
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
63
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1401.01
64
غانا
غانا
1393.99
65
زامبيا
زامبيا
1390.54
66
الهند
الهند
1389.02
67
الكاميرون
الكاميرون
1388.90
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد زامبيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
استراتيجية كرة القدم للسيدات
أخصائية في صحة اللاعبات: "يجب أن نبدأ بالحديث عن الدورة الشهرية ليكون ذلك أمراً عادياً"
٩ نوفمبر ٢٠٢٣