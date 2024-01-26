اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fedofutbol.do
العنوان
Centro Olimpico Juan Pablo Duarte,
Apartado postal 1953,
SANTO DOMINGO
Dominican Republic
طرق التواصل
الهاتف: +1-809/566 4500
البريد الإلكتروني:info@fedofutbol.do
فاكس: +1-809/381 2734
التنظيم
President
Ruben GARCIA
Vice President
Natanael FRANCO
General Secretary
Arturo HEINSEN
Treasurer
Janet RIVERA
Media And Communication Manager
Angel SANCHEZ
Technical Director
Daniel PABON
National Coach Men
Marcelo NEVELEFF
National Coach Women
Henry PARRA
Chairperson of the Referees Committee
Jorge MENDOZA
Head/Director of the Referees Department
Irazema AGUILERA
Referee Coordinator
Robert ALCANTARA
Futsal Coordinator
Carlos BOCCICARDI
تصنيف جمهورية الدومينيكان
تصنيف منتخب جمهورية الدومينيكان للرجال
تصنيف منتخب جمهورية الدومينيكان للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
148
ليسوتو
ليسوتو
1047.27
149
إسواتيني
إسواتيني
1045.88
150
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1040.77
151
اليمن
اليمن
1027.94
152
ليبيريا
ليبيريا
1024.11
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
105
ساموا
ساموا
1202.69
106
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1200.48
107
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1200.08
108
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1194.64
109
إندونيسيا
إندونيسيا
1179.93
١٥ مارس ٢٠٢٤
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