اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم

اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fedofutbol.do

العنوان

Centro Olimpico Juan Pablo Duarte,

Apartado postal 1953,

SANTO DOMINGO

Dominican Republic

طرق التواصل

الهاتف: +1-809/566 4500

البريد الإلكتروني:info@fedofutbol.do

فاكس: +1-809/381 2734

التنظيم

President

Ruben GARCIA

Vice President

Natanael FRANCO

General Secretary

Arturo HEINSEN

Treasurer

Janet RIVERA

Media And Communication Manager

Angel SANCHEZ

Technical Director

Daniel PABON

National Coach Men

Marcelo NEVELEFF

National Coach Women

Henry PARRA

Chairperson of the Referees Committee

Jorge MENDOZA

Head/Director of the Referees Department

Irazema AGUILERA

Referee Coordinator

Robert ALCANTARA

Futsal Coordinator

Carlos BOCCICARDI

تصنيف جمهورية الدومينيكان

تصنيف منتخب جمهورية الدومينيكان للرجال
تصنيف منتخب جمهورية الدومينيكان للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
148
ليسوتو
ليسوتو
ليسوتو
1047.27
149
إسواتيني
إسواتيني
إسواتيني
1045.88
150
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1040.77
151
اليمن
اليمن
اليمن
1027.94
152
ليبيريا
ليبيريا
ليبيريا
1024.11

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
105
ساموا
ساموا
ساموا
1202.69
106
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1200.48
107
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1200.08
108
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1194.64
109
إندونيسيا
إندونيسيا
إندونيسيا
1179.93

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 30: Angelo Marsiglia, Assistant Coach of Colombia, celebrates following victory after the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group H match between Germany and Colombia at Sydney Football Stadium on July 30, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
المدربون يستحضرون ذكريات الشهر الذي صنع تاريخ كرة القدم
٢٦ يناير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 04: FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup editions in 2030 and 2034 at its meeting held by videoconference HoF, Home of FIFA on October 04, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخّذ قرارات هامة بشأن نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™
٤ أكتوبر ٢٠٢٣
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 18: Dominican Republic Football Association President Ruben Garcia during the FIFA Women's Football Convention at the International Convention Centre, Darling Harbour on August 18, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كرة القدم للسيدات
جمهورية الدومينيكان تخطو خطوات عملاقة
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - JUNE 23: FIFA President Gianni Infantino (L) and FIFA Secretary General Fatma Samoura during FIFA Virtual Council Meeting no.24 at HoF, Home of FIFA on June 23, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يُعيّن الولايات المتحدة الأمريكية مضيفاً لكأس العالم للأندية في نسختها الجديدة والموسَّعة
٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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ست تذاكر في انتظار منتخبات Concacaf