اتحاد مالي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.femafoot.ml
العنوان
Avenue du Mali,
Hamdallaye ACI 2000,
Boîte Postale 1020,
0000 BAMAKO
Mali
طرق التواصل
الهاتف: +223/2023 8844
البريد الإلكتروني:malifoot1960@gmail.com
فاكس: +223/2022 4254
التنظيم
President
Mamoutou TOURE
Vice President
Kassoum COULIBALY
Moussa DIAKITE
Toubaye KONE
General Secretary
Sidi MAGASSA
Treasurer
Koniba MAIGA
Media And Communication Manager
Salaha BABY
Technical Director
Ousmane GUINDO
National Coach Men
Eric CHELLE
National Coach Women
Mohamed Salloum HOUSSEIN
Chairperson of the Referees Committee
Sidi MAGASSA
Head/Director of the Referees Department
Koman COULIBALY
Referee Coordinator
Koman COULIBALY
Futsal Coordinator
Abdou MAIGA
تصنيف مالي
تصنيف منتخب مالي للرجال
تصنيف منتخب مالي للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
45
رومانيا
رومانيا
1472.73
46
النرويج
النرويج
1472.36
47
مالي
مالي
1469.81
48
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1465.73
49
اليونان
اليونان
1453.95
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
79
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1275.27
80
غواتيمالا
غواتيمالا
1274.69
81
مالي
مالي
1272.76
82
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1272.15
83
السنغال
السنغال
1267.27
١٥ مارس ٢٠٢٤
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