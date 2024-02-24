اتحاد مالي لكرة القدم

اتحاد مالي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.femafoot.ml

العنوان

Avenue du Mali,

Hamdallaye ACI 2000,

Boîte Postale 1020,

0000 BAMAKO

Mali

طرق التواصل

الهاتف: +223/2023 8844

البريد الإلكتروني:malifoot1960@gmail.com

فاكس: +223/2022 4254

التنظيم

President

Mamoutou TOURE

Vice President

Kassoum COULIBALY

Moussa DIAKITE

Toubaye KONE

General Secretary

Sidi MAGASSA

Treasurer

Koniba MAIGA

Media And Communication Manager

Salaha BABY

Technical Director

Ousmane GUINDO

National Coach Men

Eric CHELLE

National Coach Women

Mohamed Salloum HOUSSEIN

Chairperson of the Referees Committee

Sidi MAGASSA

Head/Director of the Referees Department

Koman COULIBALY

Referee Coordinator

Koman COULIBALY

Futsal Coordinator

Abdou MAIGA

تصنيف مالي

تصنيف منتخب مالي للرجال
تصنيف منتخب مالي للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
45
رومانيا
رومانيا
رومانيا
1472.73
46
النرويج
النرويج
النرويج
1472.36
47
مالي
مالي
مالي
1469.81
48
سلوفاكيا
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1465.73
49
اليونان
اليونان
اليونان
1453.95

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
79
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1275.27
80
غواتيمالا
غواتيمالا
غواتيمالا
1274.69
81
مالي
مالي
مالي
1272.76
82
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1272.15
83
السنغال
السنغال
السنغال
1267.27

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد مالي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد مالي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 24: FIFA President Gianni Infantino, CNN Anchor Eleni Giokos and WTO Director-General Ngozi Okonjo-Iweala during the FIFA and WTO High Level MC13 Side-Event on Cotton on February 24, 2024 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Chris Pike - FIFA/FIFA via Getty Images)
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الأرجنتين تبتعد بالصدارة، وتقدّم ملحوظ لغينيا بيساو وألبانيا
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١٥ سبتمبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - SEPTEMBER 15: A general view during the Final Draw for the FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia at HoF, Home of FIFA on September 15, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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١٥ سبتمبر ٢٠٢٣
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تصنيف الرجال
الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola
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