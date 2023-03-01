اتحاد إسرائيل لكرة القدم

اتحاد إسرائيل لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.football.org.il

العنوان

Ramat-Gan Stadium,

299 Aba Hilell Street,

52134 RAMAT-GAN

Israel

طرق التواصل

الهاتف: +972-3/617 1500

البريد الإلكتروني:KarenS@football.org.il

فاكس: +972-3/ 570 2044

التنظيم

President

Shino Moshe ZUARES

Vice President

David GIL

General Secretary

Niv GOLDSTEIN

Treasurer

David GIL

Media And Communication Manager

Eitan DOTAN

Shlomi BARZEL

Technical Director

Bonny GINTZBURG

National Coach Men

Alon HAZAN

National Coach Women

Erez BELFER

Chairperson of the Referees Committee

Liran WACHSBERGER

Head/Director of the Referees Department

Yariv TEPER

Referee Coordinator

Shmuel SHTEIF

Futsal Coordinator

Avi LEVI

تصنيف إسرائيل

تصنيف منتخب إسرائيل للرجال
تصنيف منتخب إسرائيل للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
73
أيسلندا
أيسلندا
أيسلندا
1342.57
74
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1333.17
75
إسرائيل
إسرائيل
إسرائيل
1323.43
76
غينيا
غينيا
غينيا
1320.42
77
جورجيا
جورجيا
جورجيا
1312.45

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
68
الإكوادور
الإكوادور
الإكوادور
1386.93
69
أوروغواي
أوروغواي
أوروغواي
1379.09
70
إسرائيل
إسرائيل
إسرائيل
1372.96
71
كوت ديفوار
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1355.45
72
فيجي
فيجي
فيجي
1343.37

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد إسرائيل لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد إسرائيل لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 28: FIFA President Gianni Infantino during a meeting with The Israel Football Association President Shino Moshe Zuares (R) at FIFA Paris Office on February 28, 2023 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
رئيس FIFA يقول بعد لقاء مع نظيره الإسرائيلي إنه يخطط لزيارة إسرائيل
١ مارس ٢٠٢٣
Khalifa International Stadium
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الإسرائيليون والفلسطينيون يطيرون معاً إلى كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
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البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠