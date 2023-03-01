اتحاد إسرائيل لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.football.org.il
العنوان
Ramat-Gan Stadium,
299 Aba Hilell Street,
52134 RAMAT-GAN
Israel
طرق التواصل
الهاتف: +972-3/617 1500
البريد الإلكتروني:KarenS@football.org.il
فاكس: +972-3/ 570 2044
التنظيم
President
Shino Moshe ZUARES
Vice President
David GIL
General Secretary
Niv GOLDSTEIN
Treasurer
David GIL
Media And Communication Manager
Eitan DOTAN
Shlomi BARZEL
Technical Director
Bonny GINTZBURG
National Coach Men
Alon HAZAN
National Coach Women
Erez BELFER
Chairperson of the Referees Committee
Liran WACHSBERGER
Head/Director of the Referees Department
Yariv TEPER
Referee Coordinator
Shmuel SHTEIF
Futsal Coordinator
Avi LEVI
تصنيف إسرائيل
تصنيف منتخب إسرائيل للرجال
تصنيف منتخب إسرائيل للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
73
أيسلندا
أيسلندا
1342.57
74
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1333.17
75
إسرائيل
إسرائيل
1323.43
76
غينيا
غينيا
1320.42
77
جورجيا
جورجيا
1312.45
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
68
الإكوادور
الإكوادور
1386.93
69
أوروغواي
أوروغواي
1379.09
70
إسرائيل
إسرائيل
1372.96
71
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1355.45
72
فيجي
فيجي
1343.37
١٥ مارس ٢٠٢٤
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الإسرائيليون والفلسطينيون يطيرون معاً إلى كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
١٠ نوفمبر ٢٠٢٢