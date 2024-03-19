الاتحاد العراقي لكرة القدم

الاتحاد العراقي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ifa.iq

العنوان

Al-Shaab Stadium,

P.O. Box 484,

BAGHDAD

Iraq

طرق التواصل

الهاتف: +964/740 0601 245

البريد الإلكتروني:info@ifa.iq

فاكس: +44/1555 300030

التنظيم

President

ADNAN DIRJAL

Vice President

Ali JABBAR

General Secretary

Mohammed OBAID

Treasurer

Masoud ABED-ALKHALIQ

Media And Communication Manager

Zeyad HAMID

Technical Director

Wesam NAJEEB

National Coach Men

Jesus CASAS

National Coach Women

Adil QADER

Futsal Coordinator

Najih HUMOUD

تصنيف العراق

تصنيف منتخب العراق للرجال
تصنيف منتخب العراق للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
57
جامايكا
جامايكا
جامايكا
1421.54
58
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1410.23
59
العراق
العراق
العراق
1409.44
60
فنلندا
فنلندا
فنلندا
1401.31
61
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1399.92

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
170
جزر سيشيل
جزر سيشيل
جزر سيشيل
866.26
171
موزامبيق
موزامبيق
موزامبيق
864.61
172
العراق
العراق
العراق
862.80
173
بوتان
بوتان
بوتان
853.48
174
ماكاو
ماكاو
ماكاو
850.91

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد العراقي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد العراقي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: During the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group D match between Portugal and Mexico at Dubai Design District Stadium on February 16, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط-مارس/آذار 2024)
١٩ مارس ٢٠٢٤
Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
IRAQ FA Women's Football competition
المنظمة
برنامج FIFA Forward يمول كرة القدم للصالات النسائية في العراق
١٨ يوليو ٢٠٢٣
RIYADH, SAUDI ARABIA - APRIL 27: A general view of the FIFA Forward Programme on April 27, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by MOSAALKATHAMI/Saudi Arabian Football Federation)
برنامج FIFA Forward
ورشة عمل لبرنامج FIFA Forward تمهّد الطريق لتنمية كروية أكبر في غرب آسيا
٣ مايو ٢٠٢٣
25th Arab Gulf Cup opening ceremony at Basra International Stadium on January 6, 2023 in Basra, Iraq. (Photo by Iraqi Football Association)
الرئيس
رئيس FIFA يحضر مباراة افتتاح كأس الخليج العربي الـ25 2023 بالبصرة
٦ يناير ٢٠٢٣
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