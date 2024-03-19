الاتحاد العراقي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ifa.iq
العنوان
Al-Shaab Stadium,
P.O. Box 484,
BAGHDAD
Iraq
طرق التواصل
الهاتف: +964/740 0601 245
البريد الإلكتروني:info@ifa.iq
فاكس: +44/1555 300030
التنظيم
President
ADNAN DIRJAL
Vice President
Ali JABBAR
General Secretary
Mohammed OBAID
Treasurer
Masoud ABED-ALKHALIQ
Media And Communication Manager
Zeyad HAMID
Technical Director
Wesam NAJEEB
National Coach Men
Jesus CASAS
National Coach Women
Adil QADER
Futsal Coordinator
Najih HUMOUD
تصنيف العراق
تصنيف منتخب العراق للرجال
تصنيف منتخب العراق للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
57
جامايكا
جامايكا
1421.54
58
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1410.23
59
العراق
العراق
1409.44
60
فنلندا
فنلندا
1401.31
61
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1399.92
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
170
جزر سيشيل
جزر سيشيل
866.26
171
موزامبيق
موزامبيق
864.61
172
العراق
العراق
862.80
173
بوتان
بوتان
853.48
174
ماكاو
ماكاو
850.91
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من الاتحاد العراقي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
برنامج FIFA Forward
ورشة عمل لبرنامج FIFA Forward تمهّد الطريق لتنمية كروية أكبر في غرب آسيا
٣ مايو ٢٠٢٣